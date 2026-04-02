Hanuman Mantras: హనుమాన్ జయంతి వేళ ఈ 10 శక్తివంతమైన మంత్రాలను పఠించండి, కష్టాలు తొలగిపోతాయి!
Hanuman Mantras: హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా, హనుమాన్ను స్తుతించడంతో పాటు ఈ ప్రత్యేక మంత్రాలను పఠించడం వల్ల ఆయన ఆశీర్వాదాలు ఎల్లప్పుడూ మీపై ఉంటాయి. ఈ మంత్రాలను క్రమం తప్పకుండా పఠించడం వల్ల జీవితంలోని అడ్డంకులు కూడా తొలగిపోతాయి. హనుమాన్ యొక్క శక్తివంతమైన మంత్రాలను తెలుసుకుందాం.
ఈ రోజు, ఏప్రిల్ 2, 2026న, హనుమాన్ జయంతిని (Hanuman Jayanthi 2026) జరుపుకుంటారు. ప్రతి సంవత్సరం చైత్ర మాసం పౌర్ణమి రోజున ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలోని దుఃఖాలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు. అదే సమయంలో మానసిక ఒత్తిడి, వ్యాధులు, భయాలు, అన్ని రకాల సంక్షోభాలు తొలగిపోతాయి.
హనుమంతుడి శక్తివంతమైన మంత్రాలు
"ఓం శ్రీ హనుమంతే నమః"
అర్థం: నేను హనుమంతుడికి నమస్కరిస్తున్నాను అని ఈ మంత్రానికి అర్ధం.
"ఓం నమో భగవతే ఆంజనేయ మహాబలాయ స్వాహా"
అర్థం: అపారమైన శక్తి కలిగిన అంజనా కుమారుడైన హనుమంతునికి నమస్కరించి, ఆయనకు నన్ను అంకితం చేస్తున్నాను.
"ఓం ఆంజనేయాయ విద్యమహే వాయుపుత్రాయ ధీమహి తన్నో హనుమత్ ప్రచోదయాత్"
అర్థం: అంజన మరియు వాయుదేవుని కుమారుడైన హనుమంతుడిని ధ్యానిస్తాము. ఆయన మనకు ప్రేరణను ఇవ్వుగాక, జ్ఞానోదయాన్ని ప్రసాదించుగాక.
"ఓం మైమ్ భృమ్ హనుమతే శ్రీ రామదూతాయ నమః"
అర్థం: శ్రీరాముని దూత హనుమంతునికి నమస్కారాలు.
"ఓం నమో భగవతే పంచవదనాయ ఆజ్ఞయే హనుమతే నమః"
అర్థం: అన్ని దిక్కుల నుండి రక్షించే ఐదు ముఖాలున్న హనుమంతునికి నమస్కారాలు.
ఈ మంత్రాలను కూడా పఠించండి
"ఓం నమో హనుమతే రుద్రావతారాయ సర్వశత్రు సంహారాయ సర్వరోగ హరాయ సర్వవశీకరణాయ రామదూతాయ స్వాహా"
"ఓం నమో భగవతే హనుమతే నమః"
"ఓం హనుమతే నమః"
హనుమాన్ జయంతి నాడు ఏం చెయ్యాలి?
హనుమాన్ జయంతి రోజున ఉదయం బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేచి స్నానం చేయండి.
అలాగే సాయంత్రం పూట కూడా మంత్రాలను పఠించడం శుభప్రదం.
ప్రార్థనా స్థలాన్ని బాగా శుభ్రం చేసి, స్థలంపై ఎర్ర వస్త్రాన్ని పరిచండి.
అక్కడ హనుమాన్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. నెయ్యి దీపం వెలిగించి, రుద్రాక్ష మాలతో భక్తితో హనుమాన్ మంత్రాలను పఠించండి.
మంత్ర పఠనం పూర్తయిన తర్వాత, మీరు చేసిన తప్పులకు హనుమంతుడిని చేతులు జోడించి క్షమాపణ కోరండి.
మీకు కావాలంటే హనుమాన్ ఆలయానికి వెళ్లి నెయ్యి దీపం వెలిగించి మంత్రాలను పఠించవచ్చు.
మంత్రాలను పఠించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
ఈ మంత్రాలను భక్తితో జపించడం ద్వారా లక్ష్య సాధనలో సహాయపడుతుంది. అలాగే ప్రతికూల శక్తిని తొలగిస్తుంది.
చెడు దృష్టి నుండి రక్షణ కల్పించి, ఒక రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది.
మానసిక, శారీరక మరియు భావోద్వేగ బాధల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
మనస్సుకు శాంతి మరియు సానుకూల శక్తి లభిస్తుంది.
