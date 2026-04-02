Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Hanuman Mantras: హనుమాన్ జయంతి వేళ ఈ 10 శక్తివంతమైన మంత్రాలను పఠించండి, కష్టాలు తొలగిపోతాయి!

    Hanuman Mantras: హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా, హనుమాన్‌ను స్తుతించడంతో పాటు ఈ ప్రత్యేక మంత్రాలను పఠించడం వల్ల ఆయన ఆశీర్వాదాలు ఎల్లప్పుడూ మీపై ఉంటాయి. ఈ మంత్రాలను క్రమం తప్పకుండా పఠించడం వల్ల జీవితంలోని అడ్డంకులు కూడా తొలగిపోతాయి. హనుమాన్ యొక్క శక్తివంతమైన మంత్రాలను తెలుసుకుందాం.

    Published on: Apr 02, 2026 8:53 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఈ రోజు, ఏప్రిల్ 2, 2026న, హనుమాన్ జయంతిని (Hanuman Jayanthi 2026) జరుపుకుంటారు. ప్రతి సంవత్సరం చైత్ర మాసం పౌర్ణమి రోజున ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలోని దుఃఖాలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు. అదే సమయంలో మానసిక ఒత్తిడి, వ్యాధులు, భయాలు, అన్ని రకాల సంక్షోభాలు తొలగిపోతాయి.

    Hanuman Mantras: హనుమాన్ జయంతి వేళ ఈ 10 శక్తివంతమైన మంత్రాలను పఠించండి

    హనుమంతుడి శక్తివంతమైన మంత్రాలు

    "ఓం శ్రీ హనుమంతే నమః"

    అర్థం: నేను హనుమంతుడికి నమస్కరిస్తున్నాను అని ఈ మంత్రానికి అర్ధం.

    "ఓం నమో భగవతే ఆంజనేయ మహాబలాయ స్వాహా"

    అర్థం: అపారమైన శక్తి కలిగిన అంజనా కుమారుడైన హనుమంతునికి నమస్కరించి, ఆయనకు నన్ను అంకితం చేస్తున్నాను.

    "ఓం ఆంజనేయాయ విద్యమహే వాయుపుత్రాయ ధీమహి తన్నో హనుమత్ ప్రచోదయాత్"

    అర్థం: అంజన మరియు వాయుదేవుని కుమారుడైన హనుమంతుడిని ధ్యానిస్తాము. ఆయన మనకు ప్రేరణను ఇవ్వుగాక, జ్ఞానోదయాన్ని ప్రసాదించుగాక.

    "ఓం మైమ్ భృమ్ హనుమతే శ్రీ రామదూతాయ నమః"

    అర్థం: శ్రీరాముని దూత హనుమంతునికి నమస్కారాలు.

    "ఓం నమో భగవతే పంచవదనాయ ఆజ్ఞయే హనుమతే నమః"

    అర్థం: అన్ని దిక్కుల నుండి రక్షించే ఐదు ముఖాలున్న హనుమంతునికి నమస్కారాలు.

    ఈ మంత్రాలను కూడా పఠించండి

    "ఓం నమో హనుమతే రుద్రావతారాయ సర్వశత్రు సంహారాయ సర్వరోగ హరాయ సర్వవశీకరణాయ రామదూతాయ స్వాహా"

    "ఓం నమో భగవతే హనుమతే నమః"

    "ఓం హనుమతే నమః"

    హనుమాన్ జయంతి నాడు ఏం చెయ్యాలి?

    హనుమాన్ జయంతి రోజున ఉదయం బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేచి స్నానం చేయండి.

    అలాగే సాయంత్రం పూట కూడా మంత్రాలను పఠించడం శుభప్రదం.

    ప్రార్థనా స్థలాన్ని బాగా శుభ్రం చేసి, స్థలంపై ఎర్ర వస్త్రాన్ని పరిచండి.

    అక్కడ హనుమాన్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. నెయ్యి దీపం వెలిగించి, రుద్రాక్ష మాలతో భక్తితో హనుమాన్ మంత్రాలను పఠించండి.

    మంత్ర పఠనం పూర్తయిన తర్వాత, మీరు చేసిన తప్పులకు హనుమంతుడిని చేతులు జోడించి క్షమాపణ కోరండి.

    మీకు కావాలంటే హనుమాన్ ఆలయానికి వెళ్లి నెయ్యి దీపం వెలిగించి మంత్రాలను పఠించవచ్చు.

    మంత్రాలను పఠించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు

    ఈ మంత్రాలను భక్తితో జపించడం ద్వారా లక్ష్య సాధనలో సహాయపడుతుంది. అలాగే ప్రతికూల శక్తిని తొలగిస్తుంది.

    చెడు దృష్టి నుండి రక్షణ కల్పించి, ఒక రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది.

    మానసిక, శారీరక మరియు భావోద్వేగ బాధల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

    మనస్సుకు శాంతి మరియు సానుకూల శక్తి లభిస్తుంది.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు సమాచారం కోసం సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/Hanuman Mantras: హనుమాన్ జయంతి వేళ ఈ 10 శక్తివంతమైన మంత్రాలను పఠించండి, కష్టాలు తొలగిపోతాయి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes