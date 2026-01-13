Happy Bhogi Wishes 2026: మీ స్నేహితులకు, బంధువులకు భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలను ఈ స్పెషల్ కోట్స్, విషెస్తో చెప్పేయండి!
నాలుగు రోజుల పాటు అంగరంగ వైభవంగా సంక్రాంతి (Sankranti 2026) పండుగను కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించిన నాడు మకర సంక్రాంతిని జరుపుకుంటాము. బంధువులు, స్నేహితులకు మనసారా భోగి శుభాకాంక్షలు తెలపాలనుకుంటున్నారా?
హిందువులు జరుపుకునే ప్రధాన పండుగల్లో సంక్రాంతి పండుగ ఒకటి. సంక్రాంతి పండుగకి ముందు రోజు భోగి పండుగను జరుపుకుంటాము. భోగి పండుగ నాడు భోగి మంటలు వేయడం, పిల్లలకు భోగి పండ్లు పోయడం ఇలా వివిధ రకాల సాంప్రదాయాలను పాటిస్తూ ఉంటాము. అయితే భోగి (Bhogi 2026) నాడు మీ బంధువులు, స్నేహితులకు మనసారా శుభాకాంక్షలు తెలపాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ కోట్స్ మెసేజ్లపై (Happy Bhogi Wishes and Quotes) ఒక లుక్ వేసేయండి.
భోగి పండుగ 2026
నాలుగు రోజుల పాటు అంగరంగ వైభవంగా సంక్రాంతి (Sankranti 2026) పండుగను జరుపుకుంటాము. ముఖ్యంగా కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో ఈ పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటారు. సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించిన నాడు మకర సంక్రాంతిని జరుపుకుంటాము. ఈ పండుగ తొలి రోజు భోగిగా జరుపుకుంటాము. బాధలు, కష్టాలను అగ్ని దేవుడికి ఆహుతి చేస్తూ భోగి మంటలను వేస్తారు. ఉత్తరాయణంలో సుఖ సంతోషాలు ఇవ్వాలని ఆకాంక్షిస్తూ భోగి మంటలు వేయడం జరుగుతుంది.
