Ganesh Chaturthi 2026 Wishes : శ్లోకాలతో మీ ప్రియమైనవారికి గణేష్ చతుర్థి విషెస్ ఇలా చెప్పండి
Ganesh Chaturthi 2026 Wishes : గణేష్ చతుర్థి పర్వదినాన మంగళకరమైన శ్లోకాలతో విషెస్ మీ గృహంలో ఆనందాన్ని నింపాలి. మట్టి వినాయకుడిని పూజిస్తూ.. పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుంటూ.. దివ్య శ్లోక సందేశాలను మీ శ్రేయోభిలాషులకు షేర్ చేయండి.
భాద్రపద శుద్ధ చవితి పర్వదినాన విఘ్న వినాశకుడైన వినాయకుని విశేష పూజలు నిర్వహించడం హిందూ సంప్రదాయం. బుద్ధి, సిద్ధి, సంపదలను ప్రసాదించే గణపయ్య పండుగ వేళ శ్రేయోభిలాషులకు, కుటుంబ సభ్యులకు కేవలం సాధారణ శుభాకాంక్షలు మాత్రమే కాకుండా.. శ్లోకాలతో విషెస్ తెలియజేస్తే ఆ దైవిక శక్తి, ఆధ్యాత్మిక శోభ రెట్టింపవుతాయి. శాస్త్రోక్తంగా గణపతిని ప్రసన్నం చేసుకునే అత్యంత పవిత్రమైన శ్లోకాలతో శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.
శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ ।
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే ॥
ఈ పవిత్ర చవితి వేళ మీకు ఆ విఘ్నహరుడి కృప ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని, మీ దారిలోని ఆటంకాలన్నీ తొలగిపోవాలని కోరుకుంటూ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!
వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ ।
నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా ॥
గణేష్ చతుర్థి సందర్భంగా మీరు ప్రారంభించే ప్రతి శుభ కార్యం నిర్విఘ్నంగా పూర్తయి, ఉన్నతమైన విజయాలు సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ చవితి శుభాకాంక్షలు!
ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి ।
తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్ ॥
ఆ ఏకదంతుడి దివ్యానుగ్రహంతో మీకు, మీ కుటుంబానికి సద్బుద్ధి, సకల జయములు లభించాలని కోరుకుంటూ Happy Vinayaka Chavithi 2026
గజాననం భూతగణాది సేవితం కపిత్థజంబూఫలసార భక్షితమ్ ।
ఉమాసుతం శోకవినాశకారణం నమామి విఘ్నేశ్వర పాదపంకజమ్ ॥
ఉమాసుతుడైన ఆ బొజ్జ గణపయ్య మీ జీవితంలోని సమస్త శోకాలను, ఆందోళనలను తొలగించి శాంతి సౌఖ్యాలను ప్రసాదించుగాక. గణేష్ చతుర్థి శుభాకాంక్షలు!
అగజానన పద్మార్కం గజాననమహర్నిశమ్ ।
అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే ॥
గణనాథుని దివ్య ఆశీస్సులతో మీ ఇల్లు నిరంతరం అష్టైశ్వర్యాలతో, సంతోషాలతో తులతూగాలని ప్రార్థిస్తూ మీకు, మీ ఆత్మీయులకు Happy Ganesh Chaturthi 2026
సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః ।
లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్ననాశో వినాయకః ॥
ధూమ్రకేతుర్గణాధ్యక్షో భాలచంద్రో గజాననః ।
ద్వాదశైతాని నామాని యః పఠేచ్ఛృణుయాదపి ॥
ద్వాదశ నామధారి అయిన ఆ సిద్ధి వినాయకుడి దివ్య ఆశీస్సులతో మీ జీవితంలో సర్వ విఘ్నాలు తొలగిపోయి, శాశ్వత విజయం లభించాలని కోరుకుంటూ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!
ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీపుత్రం వినాయకమ్ ।
భక్తావాసం స్మరేన్నిత్యమాయుఃకామార్థసిద్ధయే ॥
పార్వతీ తనయుడైన ఆ విఘ్నేశ్వరుడు మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు పరిపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలు, సకల కార్యసిద్ధిని ప్రసాదించాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. Happy Vinayaka Chavithi 2026!
ఏకదంతం మహాకాయం లంబోదర గజాననమ్ ।
విఘ్ననాశకరం దేవం హేరంభం ప్రణమామ్యహమ్ ॥
సమస్త ఆటంకాలను మంచులా కరిగించే ఆ గణపతి అభయహస్తం మీకు ఎల్లవేళలా తోడుండాలని ఆశిస్తూ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!
ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే ।
కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమమ్ ।
జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆ నః శృణ్వన్నూతిభిః సీద సాధనమ్ ॥
వేద పూజితుడైన ఆ లంబోధరుని దివ్యానుగ్రహంతో మీ ఇంట నిరంతరం మంగళకరమైన వాతావరణం నెలకొనాలని ప్రార్థిస్తూ మీకు Happy Ganesh Chaturthi 2026!
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More