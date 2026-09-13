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Ganesh Chaturthi 2026 Wishes : మీ ఆత్మీయుల కోసం 20 ప్రత్యేక వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!

Ganesh Chaturthi Wishes : విఘ్నాలను తొలగించే వినాయకుడిని పూజిస్తే సకల శుభాలు దక్కుతాయి. గణేష్ చతుర్థినాడు మీ ప్రియమైన వారికి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలపండి. మీకోసం 20 విషెస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Published on: Sep 13, 2026, 18:44:38 IST
By Anand Sai
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తొలిపూజలందుకొనే విఘ్నేశ్వరుడి ఆగమనంతో ఊరూవాడా మంగళకరమైన వాతావరణం నెలకొంది. సకల విఘ్నాలను తొలగించి, బుద్ధి, సిద్ధి, ఐశ్వర్యాలను ప్రసాదించే గణనాథుడిని పూజించేందుకు భక్తులు ఎంతో ఉత్సాహంగా పూజలు చేస్తున్నారు. ఈ పవిత్ర పర్వదినాన మన శ్రేయోభిలాషులకు, ఆత్మీయులకు, మిత్రులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం ఒక ముఖ్యమైన విషయం.

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 2026
వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 2026

ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో సోషల్ మీడియా, వాట్సాప్, ఫేస్‌బుక్ ద్వారా ప్రియమైన వారికి వేడుకల సందేశాలు పంపే వారి కోసం ప్రత్యేకంగా అందించే 20 ఆకర్షణీయమైన, వినాయక చవితి 2026 శుభాకాంక్షలు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీ ప్రియమైన వారికి గణేష్ చతుర్థి విషెస్ వెంటనే చెప్పేయండి.

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు

విఘ్నేశ్వరుని దివ్య ఆశీస్సులతో మీ జీవితంలో ఎలాంటి అడ్డంకులు లేని ప్రశాంతత నెలకొనాలని, మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!

సిద్ధి, బుద్ధి ప్రదాత అయిన బొజ్జ గణపయ్య మీ ఇంట సకల సంపదలు, అనంతమైన శాంతి సౌఖ్యాలు నింపాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ చవితి పండుగ శుభాకాంక్షలు!

మీ ఆశలు నెరవేరాలి, మీ ఆశయాలు సిద్ధించాలి.. ఆ గణనాథుడి కరుణాకటాక్షాలు మీపై ఎల్లవేళలా ఉండాలని కోరుకుంటూ గణేష్ చతుర్థి శుభాకాంక్షలు!

చేసే ప్రతి పనిలో విజయం, జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ ఆనందం కలగాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబానికి పవిత్ర వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.

లంబోధరుడి అభయహస్తంతో మీ గృహంలో ఆయురారోగ్యాలు, ఐశ్వర్యం సదా వెల్లివిరియాలి.. Happy Vinayaka Chavithi 2026

తొలి పూజలందుకునే విఘ్న వినాశకుడు మీ దారిలోని కష్టాలన్నింటినీ తొలగించి, విజయతీరాలకు చేర్చుగాక.. గణేష్ చతుర్థి శుభాకాంక్షలు!

నవధాన్యాల సమృద్ధిలా మీ జీవితంలో ఆనందాలు నిండాలని ఆశిస్తూ.. మీకు, మీ ఆత్మీయులకు happy ganesh chaturthi 2026

ఓంకార్ రూపుడైన గజాననుడు మీ జీవితంలో వెలుగులు నింపి, మనశ్శాంతిని అందించాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. గణేష్ చతుర్థి శుభాకాంక్షలు 2026!

కష్టాలన్నీ మంచులా కరిగిపోవాలి, కొత్త ఆశలు పచ్చగా చిగురించాలి. బొజ్జ గణపయ్య చల్లని చూపులు మీపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. హ్యాపీ వినాయక చవితి 2026

మీ ఇంట నిరంతరం సంతోషం వర్ధిల్లాలని, మీ కలలన్నీ నెరవేరాలని ఆ ఏకదంతుడిని వేడుకుంటూ.. హ్యాపీ గణేష్ చతుర్థి 2026!

విఘ్నాలు తొలగించే విఘ్నేశ్వరుడు మీ భవిష్యత్తును విజయవంతమైన బాటలో నడిపించాలని ఆశిస్తూ.. happy vinayaka chavithi 2026

ఆ పార్వతీ తనయుడి కృపతో మీ నివాసం సదా పవిత్రమైన మంగళకర వాతావరణంతో విలసిల్లాలి.. వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!

విజయానికి మార్గం గణపతి ఆశీర్వాదం.. ఆ స్వామి దయ మీ కుటుంబంపై నిరంతరం ఉండాలని కోరుకుంటూ చవితి పండుగ శుభాకాంక్షలు!

మీ ఆలోచనలలో స్పష్టత, మీ శ్రమకు తగిన విశేష ప్రతిఫలం లభించాలని బొజ్జ గణపయ్యను కోరుకుంటూ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.

సకల విఘ్న హరుడైన గణనాథుడు మీ ఆటంకాలన్నీ తొలగించి, సదా శాంతిని ప్రసాదించుగాక! happy ganesh chaturthi 2026

అష్టైశ్వర్యాలు, సకల నవ నిధులు మీ సొంతం కావాలని ఆశిస్తూ మీకు, మీ పరివారానికి గణేష్ చతుర్థి శుభాకాంక్షలు!

ఈ పవిత్ర చవితి పర్వదినం మీ జీవితంలో నూతన విజయాల అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తున్నాను. Happy Vinayaka Chavithi 2026

విజ్ఞాన ప్రదాత, బుద్ధి ప్రదాత అయిన విఘ్నేశ్వరుడు మీకు సద్బుద్ధిని, ఉన్నత స్థానాన్ని అందించాలని కోరుకుంటూ చవితి శుభాకాంక్షలు!

నిరంతరం పూజలందుకునే గణనాథుడు మీ ఇంట నిరంతర శుభాలను నింపాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!

ప్రగతికి ప్రతీక, శ్రేయస్సుకు మూలం మన గణనాథుడు. ఆ స్వామి దివ్యానుగ్రహంతో మీ ప్రతి ప్రయత్నం జయప్రదం కావాలని.. Happy Ganesh Chaturthi 2026!

పర్యావరణానికి హాని కలగకుండా మట్టి వినాయకులను పూజించి, ప్రకృతిని పరిరక్షించుకోవడం మన అందరి బాధ్యత. సాంప్రదాయబద్ధంగా పండుగను జరుపుకుంటూ, ఈ అందమైన సందేశాలను మీ ఆత్మీయులకు పంపి వేడుకల సంతోషాన్ని మరింత పెంచండి.

మీకు HT Telugu తరఫున వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు..!

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Lifestyle/Ganesh Chaturthi 2026 Wishes : మీ ఆత్మీయుల కోసం 20 ప్రత్యేక వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!
Home/Lifestyle/Ganesh Chaturthi 2026 Wishes : మీ ఆత్మీయుల కోసం 20 ప్రత్యేక వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!
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