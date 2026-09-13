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వినాయక చవితి పూజలో ఈ 5 వస్తువులు మిస్ కాకూడదు.. గణపతికి ఎంతో ప్రీతికరం!

గణేష్ చతుర్థి పర్వదినాన వినాయకుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించేందుకు ముందుగానే పూజా సామగ్రిని సిద్ధం చేసుకోవడం ఆనవాయితీ. మోదకం, బూంది లడ్డూలతో పాటు గణపతికి అత్యంత ప్రీతికరమైన ఐదు ముఖ్యమైన వస్తువులు పూజలో తప్పక ఉండాలని సంప్రదాయ విశ్వాసం.  

Published on: Sep 13, 2026, 10:26:26 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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గణేష్ చతుర్థి పర్వదినాన వినాయకుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో కొలిచేందుకు పూజా సామగ్రి సిద్ధం చేసుకుంటున్నారా? మోదకంతో పాటు బప్పాకు అత్యంత ప్రీతికరమైన ఆ ఐదు ముఖ్యమైన వస్తువుల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

వినాయక చవితి పూజలో ఈ 5 వస్తువులు మిస్ కాకూడదు.. గణపతికి ఎంతో ప్రీతికరం! (AI)
వినాయక చవితి పూజలో ఈ 5 వస్తువులు మిస్ కాకూడదు.. గణపతికి ఎంతో ప్రీతికరం! (AI)

ఎట్టకేలకు దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో ఎదురుచూసే పవిత్ర పండుగ రోజు వచ్చేసింది. నేడు దేశవ్యాప్తంగా వైభవంగా గణేష్ చతుర్థి వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. మహారాష్ట్ర, గుజరాత్‌లలో అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించే ఈ వేడుకల సందడి ఇప్పుడు దేశంలోని ప్రతీ మూలా ప్రతిధ్వనిస్తోంది. గణేష్ చతుర్థి పూజా ముహూర్తం కంటే ముందే చాలా మంది భక్తులు తమ ఇంటికి వినాయక ప్రతిమను తీసుకువస్తుంటారు.

ఇంకొందరు ఒక రోజు ముందే బప్పాను ఆహ్వానించి, శాస్త్రోక్తంగా పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు. అయితే పూజా సమయంలో ఏయే పదార్థాలు సమర్పించాలనే దానిపై చాలా మందిలో సందిగ్ధత నెలకొంటుంది. గణపతి పూజా సామగ్రి చాలా సులభమైనప్పటికీ, కొన్ని ప్రత్యేక వస్తువులు మాత్రం స్వామివారికి ఎంతో ఇష్టం. మోదకంతో పాటు బప్పాను ప్రసన్నం చేసే ఆ ఐదు ముఖ్యమైన వస్తువులు ఏమిటో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

విఘ్నేశుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన ప్రసాదాలు, పూజాద్రవ్యాలు

గణపతి పూజలో, నైవేద్యంలో మోదకం, బూంది లడ్డూలకు ఎప్పుడూ ప్రథమ స్థానం ఉంటుంది. వినాయకుడికి మోదకం అంటే ప్రాణం. ధర్మ శాస్త్రాల ప్రకారం, గణేశుడికి సమర్పించే నైవేద్యంలో మోదకం ఉంటే ఆయన అపారమైన అనుగ్రహం లభిస్తుందని నమ్ముతారు. అయితే ఇవి కాకుండా వినాయక పూజలో ఏమాత్రం లోటు ఉండకూడదంటే కచ్చితంగా ఉండాల్సిన ఐదు ప్రధాన వస్తువులు ఉన్నాయి. వీటిలో మొదటిది గరిక. గణపతికి ఎంతో ఇష్టమైన ఈ గరికను పూజలో తప్పకుండా చేర్చాలి. దీనితో పాటు ఎరుపు రంగు మందార పూలు, కొబ్బరికాయ, అక్షతలు (బియ్యం), బెల్లం వంటి వాటిని కూడా పూజా కార్యక్రమంలో విధిగా భాగం చేయాలి.

గణేష్ చతుర్థి పూజా విధానం

భాద్రపద మాసంలో శుక్ల పక్ష చతుర్థి తిథి నాడు ఈ గణేష్ చతుర్థి పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటారు. వినాయక చవితి నాడు విధివిధానాలతో వినాయకుడిని పూజిస్తే భక్తుల కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి. ఇక మీ భక్తి శ్రద్ధలను బట్టి ఒకటిన్నర రోజు, మూడు, ఐదు, ఏడు లేదా పది రోజుల పాటు గణపతి ప్రతిమను మీ ఇంట్లో ప్రతిష్టించి సేవించుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత నిబంధనల ప్రకారం భక్తితో నిమజ్జనం పూర్తి చేయవచ్చు.

నిరాకరణ- (ఈ వ్యాసంలో ఇచ్చిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, దయచేసి సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించండి. )

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/వినాయక చవితి పూజలో ఈ 5 వస్తువులు మిస్ కాకూడదు.. గణపతికి ఎంతో ప్రీతికరం!
Home/Rasi Phalalu/వినాయక చవితి పూజలో ఈ 5 వస్తువులు మిస్ కాకూడదు.. గణపతికి ఎంతో ప్రీతికరం!
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