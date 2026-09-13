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వినాయక చవితి 2026: మేషం నుంచి మీనం వరకు.. గణేష్ చతుర్థి రోజున ఏ రాశి వారు ఏ పూజ చేయాలి?

గణేష్ చతుర్థి రోజున శ్రీ గణపతిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం వల్ల జీవితంలోని అడ్డంకులు తొలగి సుఖసంతోషాలు, శుభఫలితాలు కలుగుతాయని హిందూ ధర్మంలో నమ్మకం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ పర్వదినాన తమ రాశికి అనుగుణంగా ప్రత్యేక పూజలు, నైవేద్యాలు, మంత్ర జపాలు చేయడం ద్వారా గణపతి అనుగ్రహం పొందవచ్చు. 

Published on: Sep 13, 2026, 09:13:27 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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హిందూ ధర్మంలో విఘ్నేశుడి పూజకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ఏ శుభకార్యం తలపెట్టినా ముందుగా పూజలందుకునే దేవుడు శ్రీ మహా గణపతి. ముఖ్యంగా గణేష్ చతుర్థి రోజున బప్పాను భక్తిశ్రద్ధలతో కొలిస్తే సకల సౌభాగ్యాలు చేకూరుతాయని నమ్మకం. ఏ వ్యక్తిపై అయితే గణేశుడి కటాక్షం ఉంటుందో, వారి జీవితంలో సుఖ-సంతోషాలకు ఎప్పుడూ కొదవ ఉండదు.

వినాయక చవితి 2026: మేషం నుంచి మీనం వరకు.. గణేష్ చతుర్థి రోజున ఏ రాశి వారు ఏ పూజ చేయాలి? (AI)
వినాయక చవితి 2026: మేషం నుంచి మీనం వరకు.. గణేష్ చతుర్థి రోజున ఏ రాశి వారు ఏ పూజ చేయాలి? (AI)

నిత్య జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలు, అడ్డంకులు తొలగిపోవడానికి ఈ పర్వదినం ఎంతో విశిష్టమైనది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ ప్రత్యేక రోజున ప్రతి ఒక్కరూ తమ రాశికి తగినట్లుగా కొన్ని చిన్న పరిహారాలు చేయడం ద్వారా గణపతి అపారమైన అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు. పన్నెండు రాశుల వారు చేయాల్సిన ఆ ప్రత్యేక పరిహారాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

మేష రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు చేయాల్సిన పూజలు

మేష రాశి: గణేష్ చతుర్థి రోజున మేష రాశి వారు భక్తిశ్రద్ధలతో శ్రీ గణేషుడిని గంగాజలంతో అభిషేకం చేయాలి. ఆ తర్వాత స్వామివారికి ఎంతో ప్రీతికరమైన ఎర్ర చందనం సమర్పిస్తే విశేష ఫలితం ఉంటుంది.

వృషభ రాశి: ఈ రోజున వినాయకుడి పరిపూర్ణ ఆశీస్సులు పొందడానికి వృషభ రాశి వారు ఓం గం గణపతయే నమః అనే మంత్రాన్ని భక్తితో జపించాలి.

మిథున రాశి: గణేష్ చతుర్థి వేళ మిథున రాశికి చెందిన భక్తులు గణనాథుడికి ఎంతో ఇష్టమైన శనగపిండి లడ్డూలు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.

కర్కాటక రాశి: విఘ్నేశుడి అసీమ కృప కోసం కర్కాటక రాశి వారు ఈ పవిత్ర దినాన స్వామివారికి గరికను భక్తితో సమర్పించాలి. గరిక సమర్పణతో గణపతి త్వరగా ప్రసన్నుడవుతాడని శాస్త్ర వచనం.

సింహ రాశి: సింహ రాశి వారు గణేష్ చతుర్థి రోజున గణేశుడికి లడ్డూలను నైవేద్యంగా పెట్టడంతో పాటు, పంచామృతంతో ప్రత్యేక అభిషేకం చేయాలి.

కన్య రాశి: కన్య రాశి వారు గణపతి అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి స్వామివారికి పసుపు చందనాన్ని అలంకరించాలి. ఇది శుభఫలితాలను ఇస్తుంది.

తులా రాశి: గణేష్ చతుర్థి పర్వదినాన తులా రాశి వారు పచ్చి పాలు, గంగాజలంతో గణపతి బప్పాకు అభిషేకం చేయాలి. ఆపై శాస్త్రోక్తంగా పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి.

వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశికి చెందిన వారు పెరుగు, తేనెతో గణేశుడికి అభిషేకం చేయడం ఉత్తమం. పూజా సమయంలో 'ఓం గణేశాయ నమః' మంత్రాన్ని భక్తితో జపించాలి.

ధనుస్సు రాశి: గణేష్ చతుర్థి రోజున ధనుస్సు రాశి వారు వినాయకుడికి పసుపు రంగు పూలను, పసుపు వస్త్రాలను సమర్పించి పూజించాలి.

మకర రాశి: గణేషుడి దీవెనలు అందుకోవడానికి మకర రాశి వారు ఈ ప్రత్యేక రోజున గణేష్ చాలీసాను పఠించాలి.

కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారు గణేష్ చతుర్థి నాడు వినాయకుడికి మోదకాలను నైవేద్యంగా సమర్పించి, తప్పకుండా గరికను పూజలో ఉపయోగించాలి.

మీన రాశి: గణపతి బప్పా కటాక్షం కోసం మీన రాశి వారు స్వామివారికి మధురమైన ఖీర్ నైవేద్యంగా సమర్పించి భక్తిని చాటుకోవాలి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/వినాయక చవితి 2026: మేషం నుంచి మీనం వరకు.. గణేష్ చతుర్థి రోజున ఏ రాశి వారు ఏ పూజ చేయాలి?
Home/Rasi Phalalu/వినాయక చవితి 2026: మేషం నుంచి మీనం వరకు.. గణేష్ చతుర్థి రోజున ఏ రాశి వారు ఏ పూజ చేయాలి?
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