    Hanuman Jayanti : హనుమంతుడికి ఒంటె వాహనమా? దీని వెనక ఉన్న రహస్య కథ ఏంటి?

    Hanuman Jayanti : రామభక్తుడు హనుమంతుడి వాహనం ఏంటి? అని చాలా మంది ప్రశ్నిస్తారు. కొన్ని ఆలయాల్లో హనుమంతుడి ముందు ఒంటె కనిపిస్తుంటుంది. నిజంగానే ఒంటె ఆంజనేయుడు వాహనమా?

    Published on: May 12, 2026 9:22 AM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    సాధారణంగా మనం హనుమంతుడికి ప్రత్యేకమైన వాహనం ఏదీ లేదని, ఆయనే వాయువేగంతో గాలిలో ప్రయాణిస్తాడని భావిస్తాం. కానీ కొన్ని పురాణ గాథలు, శిల్ప కళా ఆధారాల ప్రకారం హనుమంతుడి వాహనంగా ఒంటెను పేర్కొనడం వెనుక ఆసక్తికరమైన ఆధ్యాత్మిక, భౌగోళిక కారణాలు ఉన్నాయి.

    హనుమంతుడి వాహనం ఒంటెనా?
    పురాణ నేపథ్యం

    రామాయణంలో హనుమంతుడు సముద్రాన్ని లంఘించినప్పుడు లేదా సంజీవని పర్వతాన్ని తెచ్చినప్పుడు తన సొంత శక్తితోనే ప్రయాణించాడు. అయితే ఉత్తర భారతదేశంలోని కొన్ని సంప్రదాయాల్లో, ముఖ్యంగా రాజస్థాన్, గుజరాత్ వంటి ప్రాంతాల్లో హనుమంతుడిని ఒంటెపై కూర్చున్నట్లుగా చిత్రీకరిస్తారు.

    పురాణాల ప్రకారం, హనుమంతుడు అజేయమైన శక్తివంతుడు. ఒంటె అనేది అత్యంత ఓర్పు, సహనం, కష్టపడే తత్వానికి ప్రతీక. ఎడారిలో ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా గమ్యాన్ని చేరే ఒంటెను, రామకార్యం కోసం ఎంతటి కష్టాన్నైనా ఓర్పుతో భరించే హనుమంతుడి గుణానికి సంకేతంగా భావిస్తారు. అందుకే దీనిని ఆయన వాహనంగా కొన్ని గ్రంథాల్లో అభివర్ణించారు.

    దిక్కుతోచని ఎడారిలో సైతం మనిషికి సహాయపడే చివరి ఆశ్రయం ఒంటె. అలా జీవితంలో ఎలాంటి ఆధారం ఇక లేదు, ఎలాంటి ఆశ లేదనుకునే సమయంలో ఆంజనేయుడిని ప్రార్థిస్తే కష్టాల నుంచి బయటపడేస్తాడని నమ్మకం.

    ఆసక్తికర కథ

    హనుమంతుడికి, ఒంటెకు మధ్య ఉన్న సంబంధం వెనక రామాయణ కాలానికి చెందిన ఒక ఆసక్తికరమైన పురాణగాథ ఉంది. సాధారణంగా వాయువేగంతో ప్రయాణించే ఆంజనేయుడు, ఒకానొక సందర్భంలో ఒంటెను వాహనంగా ఎందుకు ఉపయోగించాల్సి వచ్చిందో ఈ కథ వివరిస్తుంది.

    రామాయణంలో వాలి అత్యంత బలశాలి. ఒకసారి వాలి దుందుభి అనే రాక్షసుడిని సంహరించి, అతని మృతదేహాన్ని గాలిలోకి విసిరేస్తాడు. అది వెళ్లి రుష్యమూక పర్వతం మీద తపస్సు చేసుకుంటున్న మాతంగ ముని ఆశ్రమంలో పడుతుంది. తన తపోవనాన్ని అపవిత్రం చేసినందుకు ఆగ్రహించిన మాతంగ మహర్షి, "వాలి ఎప్పుడైనా ఈ పర్వతంపై అడుగుపెడితే మరణిస్తాడు" అని శాపం విధిస్తారు.

    తర్వాతి కాలంలో వాలికి, సుగ్రీవుడికి మధ్య వైరం ఏర్పడుతుంది. తన ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి, వాలి రాలేని ఏకైక ప్రాంతమైన రుష్యమూక పర్వతానికి వెళ్లి సుగ్రీవుడు తలదాచుకుంటాడు. హనుమంతుడు సుగ్రీవుడికి మంత్రిగా, ప్రాణ స్నేహితుడిగా అక్కడే ఉండి అతనికి రక్షణగా నిలుస్తాడు.

    ఒకానొక సందర్భంలో రుష్యమూక పర్వతంపై ఉన్న హనుమంతుడు అక్కడికి సమీపంలో ఉన్న సుందరమైన పంపా సరోవరాన్ని చూడాలని కోరుకుంటాడు. అయితే, సుగ్రీవుడు తన మిత్రుడి ప్రయాణం సుఖవంతంగా సాగాలని భావిస్తాడు. పర్వత ప్రాంతాలు, క్లిష్టమైన మార్గాల్లో ప్రయాణించడానికి అత్యంత అనువైన ఒంటెను హనుమంతుడి కోసం వాహనంగా సిద్ధం చేస్తాడు.

    సుగ్రీవుడి కోరిక మేరకు, ఆ సమయంలో హనుమంతుడు ఆ ఒంటెపై కూర్చుని పంపా సరోవర ప్రాంతాన్ని సందర్శిస్తాడు. ఈ అరుదైన సందర్భం వల్లే కొన్ని ప్రాంతాల్లో హనుమంతుడిని "ఉష్ట్ర వాహనారూఢుడు" (ఒంటె వాహనంపై ఉన్నవాడు) అని పిలుస్తారు. అయితే ఆంజనేయుడు శ్రీరాముడిని కలుసుకున్నది కూడా మొదట ఈ పంపాతీరంలోనే.

    శిల్పకళా సాక్ష్యాలు

    హనుమంతుడు ఒంటె వాహనంపై ఉన్నట్లు కేవలం కథల్లోనే కాకుండా చారిత్రక కట్టడాల్లోనూ కనిపిస్తుంది. కర్ణాటకలోని హంపిలో ఉన్న హజార రామ దేవాలయంలో హనుమంతుడు ఒంటెపై ఉన్న శిల్పాన్ని మనం చూడవచ్చు. తమిళనాడులోని కుంభకోణం సమీపంలో ఉన్న ఐరావతేశ్వర ఆలయంలో కూడా ఒంటెపై ఉన్న హనుమంతుడి శిల్పం కనిపిస్తుంది.

      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/Hanuman Jayanti : హనుమంతుడికి ఒంటె వాహనమా? దీని వెనక ఉన్న రహస్య కథ ఏంటి?
