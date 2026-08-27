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డబ్బును ఎలా సంపాదించాలి, ఎలా కాపాడుకోవాలి? చాణక్య నీతి ఏం చెబుతోందంటే?

చాణక్యుడి నీతి శాస్త్రంలో ధనాన్ని సంపాదించడం, పొదుపు చేయడం, సద్వినియోగం చేయడం గురించి ఎన్నో ముఖ్యమైన సూచనలు ఉన్నాయి. సంపద కేవలం విలాసానికి మాత్రమే కాకుండా, కష్టకాలంలో మనకు అండగా నిలిచే సాధనంగా ఉండాలని చాణక్యుడు సూచించారు. 

Published on: Aug 27, 2026, 08:00:30 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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చాణక్యుడు భారతీయ చరిత్రలో అత్యంత గొప్ప రాజకీయ వేత్త, వ్యూహకర్త. ఒక సాధారణ బాలుడిని చంద్రగుప్తుడిని చేసి మౌర్య సామ్రాజ్య సింహాసనంపై కూర్చోబెట్టిన ఘనత ఆయనకే దక్కుతుంది. ఆయన రాజకీయ, సామాజిక నీతులు నేటికీ ఆచరణీయంగా, మార్గదర్శకంగా ఉన్నాయి. మనిషి జీవితంలో సంపద అంటే కేవలం డబ్బు మాత్రమే కాదు, అది కష్టకాలంలో ఆదుకునే ఒక నేస్తం అని ఆయన నిరూపించారు. ధనం సంపాదించడం, రక్షించడం మరియు దాని సరైన వినియోగంపై చాణక్యుడు ఇచ్చిన విలువైన సూచనలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

డబ్బును ఎలా సంపాదించాలి, ఎలా కాపాడుకోవాలి? చాణక్య నీతి ఏం చెబుతోందంటే?
డబ్బును ఎలా సంపాదించాలి, ఎలా కాపాడుకోవాలి? చాణక్య నీతి ఏం చెబుతోందంటే?

నేటి ప్రపంచంలో ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం అత్యంత ముఖ్యం. సంక్షోభ సమయంలో ఆర్థిక అభద్రత మనిషిని కుంగదీస్తుంది. అందుకే చాణక్య సూత్రాలు నేటి ఆధునిక జీవితానికి కూడా సరిగ్గా సరిపోతాయి.

విపత్తుకు ముందు జాగ్రత్త: ధనం, భార్య, ఆత్మరక్షణ

ఆచార్య చాణక్య ఒక శ్లోకం ద్వారా సంపద ప్రాముఖ్యతను వివరించారు. మనిషి తన కష్టకాలంలో ఉపయోగపడేందుకు సంపదను పొదుపు చేయాలి. అవసరమైతే ఆస్తిని ఖర్చు చేసి కూడా తన జీవిత భాగస్వామిని కాపాడుకోవాలి. కానీ, తన గౌరవానికి, ప్రాణానికి ముప్పు వాటిల్లినప్పుడు, డబ్బు, భార్యలను కూడా పణంగా పెట్టి అయినా తనను తాను రక్షించుకోవాలి. దీని ద్వారా స్పష్టమయ్యేదేమిటంటే, సంపదను పొదుపు చేయడం ఒక విధిగా మారాలి.

డబ్బును సద్వినియోగం చేయాలి

డబ్బును సేకరించి పెట్టడం మాత్రమే ముఖ్యం కాదు, అది సరైన మార్గంలో ఉపయోగపడాలి. చెరువులో నీరు నిల్వ ఉంటే ఎలా పాడైపోతుందో, అలాగే నిల్వ ఉన్న ధనం కూడా సరైన మార్గంలో వినియోగించకపోతే వృథా అవుతుంది. సంపాదించిన ధనం సద్వినియోగం కావాలంటే, దానిని అవసరమైన వారికి దానం చేయాలి లేదా సరైన వ్యాపారంలో పెట్టుబడి పెట్టాలి. ధనాన్ని సద్వినియోగం చేయడం ద్వారానే దానిని రక్షించగలం.

అక్రమ సంపదకు కాలపరిమితి: 10 ఏళ్ల నియమం

అన్యాయంగా, మోసం ద్వారా సంపాదించిన సంపద ఎక్కువ కాలం నిలువదని చాణక్యుడు హెచ్చరించారు. చాణక్యుడి ప్రకారం, అన్యాయంగా సంపాదించిన ధనం పది సంవత్సరాల వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. 11వ సంవత్సరంలో అది వడ్డీతో సహా పూర్తిగా నశించిపోతుంది. మోసం ద్వారా సంపాదించిన డబ్బుకు కాలదోషం పడుతుంది, అది చివరకు మిమ్మల్ని అపాయంలోకి నెట్టేస్తుంది.

చివరగా, ధనం లేని మనిషికి సమాజంలో విలువ ఉండదని చాణక్యుడు నొక్కి చెప్పారు. సంపన్నులైన వ్యక్తిని మాత్రమే గుణవంతుడు, జ్ఞానిగా సమాజం గుర్తిస్తుంది. సంపద మనిషికి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, గౌరవాన్ని ఇస్తుంది. అందుకే, ధర్మాచరణతో డబ్బు సంపాదించడం మనిషి యొక్క ముఖ్యమైన బాధ్యత.

నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/డబ్బును ఎలా సంపాదించాలి, ఎలా కాపాడుకోవాలి? చాణక్య నీతి ఏం చెబుతోందంటే?
Home/Rasi Phalalu/డబ్బును ఎలా సంపాదించాలి, ఎలా కాపాడుకోవాలి? చాణక్య నీతి ఏం చెబుతోందంటే?
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