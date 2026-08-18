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    శ్రావణ మాసంలో మూడు గ్రహాల కలయిక.. 5 రాశుల వారికి అపార సంపద, లక్కీ లైఫ్!

    వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో గ్రహ సంయోగాలకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఒకే రాశిలో మూడు గ్రహాలు కలిసినప్పుడు ఏర్పడే త్రిగ్రాహి యోగం కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆగస్టు 22న త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడనుంది.

    Published on: Aug 18, 2026, 07:20:51 IST
    By Anand Sai, Hyderabad
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    ఆగస్టు నెలలో సింహరాశిలో మూడు గ్రహాల కలయిక జరగనుంది. మొదట కేతువు సింహరాశిలో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఆగస్టు 17న సూర్యుడు సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని తర్వాత ఆగస్టు 22న బుధుడు సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ విధంగా, సూర్యుడు, బుధుడు, కేతువు ఒకే సమయంలో సింహరాశిలో ఉండటం వల్ల త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. దీనికి తోడు సూర్య-బుధుల కలయిక బుధాదిత్య రాజయోగాన్ని కూడా ఏర్పరుస్తుంది. ఈ రెండు యోగాల ప్రభావం కొన్ని రాశులవారికి వృత్తి, వ్యాపారం, ఆర్థికం, కొత్త అవకాశాల పరంగా అనుకూల ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య విశ్వాసాలు చెబుతున్నాయి.

    జ్యోతిష్యం
    జ్యోతిష్యం

    మేష రాశి

    సింహరాశిలో ఏర్పడిన త్రిగ్రాహి యోగం మేషరాశి వారికి వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ కాలంలో వృత్తిపరమైన ఉన్నతికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. కార్యాలయంలో మీ కష్టానికి గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది, అలాగే మీ సామర్థ్యం గుర్తించబడే సందర్భాలు కూడా ఉండవచ్చు. చాలా కాలంగా ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి శుభవార్త అందే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఉద్యోగావకాశం లేదా ఆశించిన పదవి లభించవచ్చు. పారిశ్రామికవేత్తలు కొత్త ప్రాజెక్టులు, వ్యాపార ఒప్పందాలు లేదా కొత్త సంస్థల నుండి ప్రయోజనం పొందే అవకాశాలను పొందవచ్చు. ఈ కాలం ఆర్థిక విషయాలలో కూడా అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఇది మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.

    సింహ రాశి

    సింహరాశి వారి సొంత రాశిలో త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతున్నందున ఈ గ్రహ సంయోగం వారికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటుంది. ఈ కాలంలో ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలు పెరగవచ్చు. ధైర్యంతో నిర్ణయాలు తీసుకునే మీ సామర్థ్యం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు లభించవచ్చు. ఈ అదనపు బాధ్యతలు రాబోయే రోజుల్లో వృత్తిపరమైన పురోగతికి మంచి అవకాశాలను కల్పించవచ్చు. ఉన్నతాధికారుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులను సజావుగా పూర్తి చేయడం సాధ్యమవుతుంది. ఈ యోగం ఆర్థిక విషయాలలో కూడా అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకునే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడవచ్చు.

    తులా రాశి

    తులారాశి వారికి సింహరాశిలో ఏర్పడిన త్రిగ్రాహి యోగం వృత్తి, వ్యాపార పరంగా మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యత, మంచి పదవి లేదా ఒక ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టుపై పనిచేసే అవకాశం లభించే అవకాశం ఉంది. మీ సామర్థ్యాలను నిరూపించుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం. ఈ కాలం పారిశ్రామికవేత్తలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. రాబోయే రోజుల్లో కొత్త వ్యాపార పరిచయాలు, సంబంధాలు మంచి అవకాశాలను తీసుకువస్తాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి లేదా వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఆర్థిక పరంగా, రావలసిన డబ్బు అందే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ఆర్థిక లావాదేవీలు ఊపందుకోవడంతో ఆర్థిక ఒత్తిడి తగ్గే అవకాశం ఉంది. మీరు సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగితే, ఈ కాలాన్ని వృత్తి మరియు ఆర్థిక వృద్ధికి ఉపయోగించుకోవచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వారికి సింహరాశిలో ఏర్పడిన త్రిగ్రాహి యోగం వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో శుభ ఫలితాలను తీసుకురాగలదు. పని ప్రదేశంలో మీ కష్టానికి మంచి గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. పదోన్నతి లేదా జీతం పెంపునకు కూడా అవకాశం ఉండవచ్చు. మీ పనిని ఉన్నతాధికారులు మెచ్చుకోవచ్చు, వారి నుండి మీకు అవసరమైన మద్దతు లభించవచ్చు. ఇది ముఖ్యమైన బాధ్యతలను ఆత్మవిశ్వాసంతో నిర్వహించడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. పారిశ్రామికవేత్తలకు కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు, ప్రాజెక్టులు లేదా సంబంధాలు లభించే అవకాశం ఉంది. మొత్తంమీద ఈ కాలం మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొంది, మీ వృత్తిలో ముందుకు సాగడానికి మంచి సమయం కావచ్చు.

    మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి సింహ రాశిలో ఏర్పడే త్రిగ్రాహి యోగం ఆర్థిక, వృత్తిపరమైన రంగాలలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకురావచ్చు. ఉద్యోగంలో మీ బాధ్యతలు పెరగవచ్చు, కీలకమైన పనులను నిర్వహించే అవకాశం మీకు లభించవచ్చు. మీ పనితీరు ఉన్నతాధికారుల దృష్టిని ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త ప్రాజెక్టులు లేదా వ్యాపార విస్తరణకు సంబంధించిన అవకాశాలు లభించవచ్చు. పాత పరిచయాల ద్వారా మంచి అవకాశాలు దక్కే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక విషయానికి వస్తే, గతంలో నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందే అవకాశం ఉంది. ఆదాయాన్ని పెంచుకునే మార్గాలు కూడా కనిపిస్తాయి. కొత్త అవకాశాల విషయంలో తొందరపడకుండా సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగితే, మీరు వృత్తి, ఆర్థిక రంగాలలో మంచి పురోగతిని సాధించవచ్చు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/శ్రావణ మాసంలో మూడు గ్రహాల కలయిక.. 5 రాశుల వారికి అపార సంపద, లక్కీ లైఫ్!
    Home/Rasi Phalalu/శ్రావణ మాసంలో మూడు గ్రహాల కలయిక.. 5 రాశుల వారికి అపార సంపద, లక్కీ లైఫ్!
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