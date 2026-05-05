Nazar Dosh : కుటుంబం, వ్యాపారంపై చెడు దృష్టిని పోగొట్టేందుకు 5 నివారణలు
Nazar Dosh : ఆకస్మిక వైఫల్యాలు, చిరాకు, ఏకాగ్రత లోపం వంటివి తరచుగా చెడు దృష్టి కారణంగా వస్తాయి. దిష్టి జీవితంలో అనేక సమస్యలను కలిగిస్తుంది. కొన్ని సాధారణ చర్యలు దిష్టి ప్రభావాలను నివారించడానికి సహాయపడతాయి.
కొన్నిసార్లు జీవితంలో అంతా సవ్యంగా సాగుతుంది. ఆపై అకస్మాత్తుగా పరిస్థితులు మారిపోతాయి. ఆసక్తి తగ్గిపోతుంది, కుటుంబంలో ఎవరైనా తరచుగా అనారోగ్యానికి గురవుతారు, వ్యాపార పురోగతి కూడా ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. దీనికి కారణం దిష్టి అని అంటారు. దిష్టి ఒక వ్యక్తి జీవితంలో అనేక ఒడిదుడుకులను, సమస్యలను తీసుకురాగలదు. కొన్ని పరిహారాలను పాటించడం ద్వారా దిష్టి తొలగిపోతుందని, అదే సమయంలో జీవితంలో సానుకూలత పెరుగుతుందని ఒక నమ్మకం ఉంది.
మీ వ్యాపారంలో మీకు అకస్మాత్తుగా ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నా లేదా మీ పురోగతి నిలిచిపోయినా, దానికి కారణం దిష్టి కావచ్చు. అటువంటి సందర్భంలో మీరు ఒక శుభ్రమైన నల్లటి వస్త్రంలో పటికను కట్టి, దానిని మీ కార్యాలయంలో వేలాడదీయవచ్చు. ఈ పరిహారం మీ వ్యాపారంపై ఉన్న దిష్టిని నివారిస్తుందని నమ్ముతారు. ఇది ప్రతికూల శక్తిని కూడా దూరంగా ఉంచి, మీ వ్యాపారంలోని సమస్యలను, అడ్డంకులను తగ్గిస్తుంది.
కుటుంబ సభ్యులలో ఎవరికైనా దిష్టి పడితే.. దానిని నివారించడానికి మీ ఎడమ చేతిలో కొంత ఉప్పు, కొన్ని ఆవాలు, ఏడు ఎండు మిరపకాయలు తీసుకుని పిడికిలి బిగించండి. ఇప్పుడు దిష్టి పడిన వ్యక్తి నుండి ఏడు సార్లు దిష్టి తొలగించండి. తల నుండి కాలి వరకు ఇలా చేసి, ఆ తర్వాత వాటన్నిటినీ మండుతున్న పొయ్యిలో పడేయండి. ఈ పరిహారాన్ని ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా, నిశ్శబ్దంగా చేయాలి. అలాగే ఈ దిష్టి పరిహారాన్ని మంగళవారాలు లేదా ఆదివారాలలో మాత్రమే చేయండి.
మీ దుకాణం లేదా కార్యాలయంపై పడే దిష్టి ప్రభావాన్ని నివారించడానికి చాలా సులభమైన ఒక పరిహారాన్ని ఉపయోగించవచ్చు. ప్రధాన ద్వారం పైన ఒక నిమ్మకాయను, పచ్చిమిరపకాయలను వేలాడదీయవచ్చు. ఈ పరిహారం ప్రతికూల శక్తిని తొలగిస్తుందని, అలాగే దిష్టి నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుందని నమ్ముతారు. అంతేకాకుండా, మీ కార్యాలయం ప్రధాన ద్వారంపైన నిమ్మకాయను, పచ్చిమిరపకాయను వేలాడదీయడం వాస్తు దోషాలను సరిదిద్దడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
ఒకవేళ ఇంట్లోని పిల్లలు ఎక్కువ చిరాకుగా ఉంటున్నా, లేదా వారి ఎదుగుదల ఆగిపోయినా.. వారికి దిష్టి తగిలిందని మీరు అనుమానిస్తే సులభమైన పరిహారాన్ని ప్రయత్నించవచ్చు. ఒక పటిక ముక్క, ఆవాలు తీసుకుని వాటిని పిల్లల చుట్టూ ఏడు సార్లు తిప్పి, ఆ తర్వాత పొయ్యిలో పడేయండి. ఈ పరిహారం దిష్టి తగలకుండా కాపాడుతుంది. ఒకవేళ పిల్లలు చాలా చిన్నవారైతే.. ఒక రాగి పాత్రలో నీళ్ళు, తాజా పువ్వులు వేసి దానిని పిల్లల చుట్టూ 11 సార్లు తిప్పండి. ఆ తర్వాత ఆ నీటిని తీసుకుని ఒక పూల కుండీలో పోయండి.
మీరు ఇంటికి దూరంగా నివసిస్తూ, దిష్టి తగిలే ప్రమాదం ఉన్నట్లయితే ఈ సమస్యను మీరే పరిష్కరించుకోవచ్చు. వరుసగా కొన్ని రోజుల పాటు క్రమం తప్పకుండా హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల దిష్టి తగలకుండా నివారించుకోవచ్చు. సానుకూలతను పెంచుకోవచ్చు. మీరు సుందరకాండను కూడా పఠించవచ్చు.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.