    భార్య గర్భిణీగా ఉన్నప్పుడు భర్త పొరపాటున కూడా ఈ తప్పులు చెయ్యకూడదు!

    శాస్త్రాల ప్రకారం చూసినట్లయితే భార్య గర్భవతిగా ఉన్న సమయంలో భర్త కొన్నిటికి దూరంగా ఉండాలి. ఇలాంటి పనులు చేస్తే మంచిది కాదని అంటారు. ముఖ్యంగా పుట్టబోయే బిడ్డ, తల్లి ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నియమాలను పెట్టడం జరిగింది. భార్య గర్భిణీగా ఉన్నప్పుడు భర్త పొరపాటున కూడా ఈ తప్పులు చెయ్యకూడదు.

    Published on: Jan 29, 2026 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    భార్య కడుపుతో ఉన్నప్పుడు భర్త కొన్ని పనులు చేయకూడదు. ఇలాంటి తప్పులు చేయకుండా చూసుకోవడం చాలా అవసరం. భారతీయ సంప్రదాయం, శాస్త్రాల ప్రకారం చూసినట్లయితే భార్య గర్భవతిగా ఉన్న సమయంలో భర్త కొన్నిటికి దూరంగా ఉండాలి.

    భార్య గర్భిణీగా ఉన్నప్పుడు భర్త పొరపాటున కూడా ఈ తప్పులు చెయ్యకూడదు (pinterest)
    భార్య గర్భిణీగా ఉన్నప్పుడు భర్త పొరపాటున కూడా ఈ తప్పులు చెయ్యకూడదు (pinterest)

    ఇలాంటి పనులు చేస్తే మాత్రం మంచిది కాదని అంటారు. ముఖ్యంగా పుట్టబోయే బిడ్డ, తల్లి ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నియమాలను పెట్టడం జరిగింది. మరి శాస్త్రం ప్రకారం, పెద్దలు చెప్పిన దాని ప్రకారం భార్య గర్భిణిగా ఉన్న సమయంలో భర్త ఎలాంటి తప్పులు చేయకూడదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    భార్య గర్భిణీగా ఉన్నప్పుడు భర్త ఏ పొరపాట్లు చేయకూడదు?

    1. భార్య గర్భిణీగా ఉన్నప్పుడు భర్త గుండు చేయించుకోవడం మంచిది కాదు. అలాగే భర్త పొరపాటున కూడా సముద్ర స్నానాలకు వెళ్లడం వంటివి చేయకూడదు.
    2. భార్య గర్భంతో ఉన్నప్పుడు ఇల్లు శంకుస్థాపన చేయడం, కొత్త ఇంటి నిర్మాణాన్ని మొదలుపెట్టడం వంటివి చేయకూడదు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇది కూడా తప్పే. అలాగే భార్య గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు ఇంటి మరమ్మత్తులు చేయించుకోవడం కూడా మంచిది కాదు.
    3. భార్య గర్భిణీగా ఉన్న సమయంలో భర్త అంత్యక్రియలు వంటి వాటిలో పాల్గొనకూడదు. పాడె మోయడం, స్మశానానికి వెళ్లడం వంటి పనులు చేయకూడదు. ప్రేత కార్యాలకు దూరంగా ఉంటేనే మంచిది.
    4. భార్య గర్భిణీగా ఉన్న సమయంలో భర్త కొండలు ఎక్కడం, దూర ప్రదేశాలకు తీర్థయాత్రలకు వెళ్లడం వంటివి మానుకోవాలి. కావాలంటే వీటిని వాయిదా వేసుకుని, ఆమె బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన తర్వాత వెళ్లడం మంచిది.
    5. ఉగ్రరూపంలో ఉన్న దేవతామూర్తులను దర్శించుకోకూడదు.
    6. భార్య గర్భిణిగా ఉన్న సమయంలో భర్త పాములను చంపడం, ఇతర జీవులను హింసించడం లాంటి తప్పులు చేయకూడదు. ఇలా చేయడం వలన కూడా సమస్యలు వస్తాయని శాస్త్రం చెప్తోంది.

    ఈ తప్పులు కూడా చెయ్యకుండా చూసుకోవాలి

    కొన్ని మానసిక, కుటుంబపరమైన జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాలి. భార్యతో గొడవ పడడం, ఆమెను బాధ పెట్టడం, ఆమెను కష్టపెట్టడం, ఆమెను బాధపెట్టే మాటలు అనడం వంటివి చేయకూడదు.

    గర్భిణీ స్త్రీని ఎప్పుడూ భర్త సంతోషంగా చూసుకోవాలి. ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాలి.

    అలాగే భార్య గర్భిణీగా ఉన్నప్పుడు భర్త భయం కలిగించే పనులు చేయకూడదు. గట్టిగా అరవడం, భయానక దృశ్యాలను చూపించడం వంటి తప్పులు చేయకూడదు.

    భార్య గర్భిణీగా ఉన్నప్పుడు ఆమెను ఒంటరిగా వదిలి ఎక్కువ రోజులు దూర ప్రదేశాలకు వెళ్లడం కూడా మంచిది కాదు. ఆమెకు తోడుగా ఉండాలి. ఆమె ఆనందంగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. దగ్గరగా ఉండి సంతోషకరమైన మాటలు చెప్పడం, ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించడం చాలా ముఖ్యం.

