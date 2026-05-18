    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    మీరు రాత్రి ఇలాగే నిద్రపోతే.. అష్టదరిద్రం.. ఈరోజు నుంచి ఈ అలవాట్లు మార్చుకోండి!

    రాత్రి పడుకునే ముందు కొన్ని విషయాలను పాటిస్తే అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. లేదంటే.. కొన్ని అలవాట్లు తెలియకుండానే ప్రతికూలతను పెంచి, సంతోషం, శ్రేయస్సును ప్రభావితం చేస్తాయి.

    Published on: May 18, 2026 6:39 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    రాత్రి సమయం శరీరాన్ని, మనస్సును విశ్రాంతి పరచడానికి సరైన సమయం. మత విశ్వాసాలు, వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, నిద్రపోయే ముందు కొన్ని నియమాలను పాటించాలి. ఈ సమయంలో మీరు చేసే చిన్న పొరపాట్లు కూడా ఇంటి శక్తిని ప్రభావితం చేయగలవు. అష్టదరిద్రానికి కారణం కాగలవు. నిద్రపోయే ముందు పాదాలు కడుక్కోవడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు, కానీ తడి పాదాలతో నిద్రపోవడం లక్ష్మీదేవికి కోపం తెప్పించి, ఆర్థిక, ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ఇలా నిద్రపోయే ముందు కొన్ని చిట్కాలు పాటించాలి. అప్పుడే మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు, ఆర్థికంగా బలంగా ఉంటారు.

    నిద్ర చిట్కాలు
    రాత్రిపూట చాలా మంది అలసట కారణంగా రాత్రిపూట గిన్నెలు కడగకుండా వదిలేస్తారు. వాస్తు నమ్మకాల ప్రకారం, రాత్రంతా మురికి గిన్నెలను వంటగదిలో ఉంచడం వల్ల ప్రతికూల శక్తి పెరుగుతుంది. ఇది ఇంటి శాంతి, సంతోషానికి భంగం కలిగించి, ఆర్థిక సమస్యలకు దారితీయవచ్చు.

    వాస్తు ప్రకారం, పడుకునే ముందు పడక శుభ్రంగా, చక్కగా ఉండాలి. మురికిగా లేదా అస్తవ్యస్తంగా ఉన్న పడకపై నిద్రించడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళన పెరుగుతాయి. అలాగే, మురికి బట్టలు, సాక్సులు లేదా బూట్లను దిండు దగ్గర ఉంచడం మానుకోండి.

    రాత్రి పడుకునే ముందు ఆర్థిక సమస్యలు, అప్పులు లేదా నష్టాలు వంటి విషయాలను చర్చించడం మంచిది కాదు. పడుకునే ముందు సానుకూల ఆలోచనలు మనసును ప్రశాంతపరచడానికి, ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని కొనసాగించడానికి సహాయపడతాయి.

    ఇంటి ప్రధాన ద్వారం సానుకూల శక్తికి ముఖద్వారంగా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల, రాత్రిపూట ద్వారం దగ్గర బూట్లు, చెప్పుల కుప్పను ఉంచడం అశుభంగా భావిస్తారు. ఇది ఇంటి వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేసి, ప్రతికూలతను పెంచుతుంది.

    మత విశ్వాసాల ప్రకారం, నిద్రపోయే ముందు పాదాలు కడుక్కోవడం మంచిదే, కానీ కేవలం కడుక్కోవడం మాత్రమే సరిపోదు. తడి పాదాలతో నిద్రపోవడం అశుభంగా భావిస్తారు. అలా చేయడం మీ ఆరోగ్యం, మానసిక ప్రశాంతతపై ప్రభావం చూపుతుంది. మీరు ఆర్థిక నష్టాలను కూడా చవిచూసే అవకాశం ఉంది. నిద్రపోయే ముందు మీ పాదాలను పూర్తిగా ఆరబెట్టుకోవడం లేదా శుభ్రంగా తుడుచుకోవడం మంచిది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/మీరు రాత్రి ఇలాగే నిద్రపోతే.. అష్టదరిద్రం.. ఈరోజు నుంచి ఈ అలవాట్లు మార్చుకోండి!
