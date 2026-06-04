మీ దినచర్యలో ఈ చిన్న మార్పులు చేస్తే.. పేదరికం దూరం, మీ ఇంట్లో శాంతి!
మనం రోజూ చేసే కొన్ని పనులు మనకు ఆరోగ్యాన్ని, అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడతాయి. ఇంట్లో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. చిన్న పనులే కదా అని తేలికగా తీసుకోవద్దు.
సనాతన ధర్మం, జ్యోతిష్యం ప్రతి మానవ సమస్యకు పరిష్కారాలను సూచించాయి. నేటి జీవితంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఆర్థిక అస్థిరత అనేవి ప్రతి ఒక్కరినీ పీడిస్తున్న అతిపెద్ద సమస్యలు. ఎంత కష్టపడినా తమ వద్ద తగినంత డబ్బు లేదని, పొదుపు చేయలేకపోతున్నామని, పెరుగుతున్న అప్పుల భారంతో సతమతమవుతున్నామని చాలా మంది ఆందోళన చెందుతుంటారు. హిందూ సంప్రదాయంలో పేర్కొన్న దైనందిన ఆచారాలు ఉత్తమ పరిష్కారాన్ని అందించగలవు. జ్యోతిష్యం ప్రకారం, మన దైనందిన జీవితంలోని కొన్ని సాధారణ పద్ధతులు మన అదృష్టాన్ని పూర్తిగా మార్చి, మనల్ని ఆర్థికంగా సురక్షితంగా చేసి, కుబేరుని అనుగ్రహాన్ని అందిస్తాయి.
సూర్య నమస్కారం
ఉదయాన్నే త్వరగా నిద్రలేచే అలవాటు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడమే కాకుండా.. ఆర్థిక పురోగతికి కూడా దారితీస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఆత్మగౌరవం, విజయం, వృత్తికి సూర్యుడిని కారణంగా పరిగణిస్తారు. ప్రతి ఉదయం సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం జాతకంలో సూర్యుని స్థానాన్ని బలపరుస్తుంది. ఇది వృత్తిలో పురోగతికి, ఆర్థిక భద్రతకు దారితీస్తుంది. దీనితో పాటు ప్రతిరోజూ కుటుంబ దేవతను స్మరించుకోవడం జాతకంలోని తొమ్మిదో ఇంటిని (అదృష్ట స్థానం) మేల్కొల్పి అదృష్టాన్ని తెస్తుంది.
తులసి పూజ
హిందూ సంప్రదాయంలో తులసికి చాలా పవిత్రమైన స్థానం ఉంది. ప్రతిరోజూ ఇంటి ఆవరణలో తులసి మొక్కను పూజించి, సాయంత్రం నెయ్యి దీపం వెలిగించడం ద్వారా మహాలక్ష్మి అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు. లక్ష్మి కొలువై ఉన్న ఇంటికి పేదరికం రాదు. అదేవిధంగా ప్రతిరోజూ వంట చేసేటప్పుడు మొదటి రొట్టెను లేదా కొద్దిగా అన్నాన్ని గోమాతకు పెట్టడం చాలా శుభప్రదం. గోవుకు మేత పెట్టడం నవగ్రహ దోషాలను తొలగించి, ఇంట్లో సంపదను, ధాన్యాన్ని పెంచుతుంది. అంతేకాకుండా పక్షులకు, చీమలకు ఆహారం పెట్టడం రాహు, కేతు, శని దోషాలను తొలగించి, వ్యాపారంలో ధన ప్రవాహాన్ని పెంచుతుంది.
ఇంటి శుభ్రత
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంటి ప్రధాన ద్వారం సానుకూల శక్తికి ప్రధాన ప్రవేశ ద్వారం. ప్రతి ఉదయం ప్రధాన ద్వారాన్ని శుభ్రపరచడం, రంగోలి వేయడం ద్వారా దేవతలు ఇంటికి ఆకర్షితులవుతారు. సాయంత్రం ఇంట్లో అగరబత్తులు, దీపాలు వెలిగించడం ద్వారా ప్రతికూల శక్తులు ఇంటిని విడిచి వెళ్తాయి. ఇంటి ఈశాన్య దిశను ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచడం, ఉత్తరం వైపు ముఖం చేసి ఆర్థిక లావాదేవీలు చేయడం వల్ల ఆర్థిక లాభాలు రెట్టింపు అవుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More