వంటగది పైన బెడ్ రూమ్ ఉండొచ్చా...? వాస్తు శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది..! పరిహారాలేంటి..?
Bedroom above Kitchen Vastu : వంటగదికి కాస్త ఎగువన పడకగదిని సృష్టించడం అనేది వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం చాలా అశుభకరమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది నిద్ర సమస్యలు, పేలవమైన ఆరోగ్యం, కుటుంబ విభేదాలు, ఆర్థిక నష్టాలకు దారితీస్తుంది.
Bedroom above Kitchen Vastu : నేటి ఆధునిక కాలంలో…. ముఖ్యంగా నగరాలలో స్థలం కొరత కారణంగా చాలామంది ఇళ్లను మల్టీ స్టోరీ (పై అంతస్తులు) పద్ధతిలో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో స్థలాన్ని ఆదా చేసేందుకు కింద వంటగది (Kitchen), దానిపై భాగంలో పడకగదిని (Bedroom) ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. చూడటానికి ఈ పద్ధతి ఎంతో సౌకర్యవంతంగా, ఆధునికంగా అనిపించినప్పటికీ.. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇది అత్యంత తీవ్రమైన వాస్తు దోషంగా పరిగణించబడుతుంది.
వంటగది అనేది ఇంటి యొక్క అగ్ని కేంద్రం. అలాంటి చోట నిరంతరం మంటలు మండుతూ ఉండటం వల్ల కాలక్రమేణా అక్కడ ఒక శక్తివంతమైన 'అగ్ని వలయం' ఏర్పడుతుంది. ఇది నేరుగా పై అంతస్తుపై తన ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. పడకగది సరిగ్గా ఈ ప్రదేశంలో ఉంటే, ఆ గదిలో నిద్రించేవారు తెలియకుండానే ఈ తీవ్రమైన అగ్ని శక్తి ప్రభావానికి గురవుతారు. దీనివల్ల ఎలాంటి నష్టాలు జరుగుతాయి, జ్యోతిష్య శాస్త్రం దీని గురించి ఏం చెబుతోంది..? ఈ దోష నివారణకు ఎలాంటి పరిహారాలు చేసుకోవాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి….
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం…. వంటగది నుండి వెలువడే ఉష్ణ తరంగాలు, అగ్ని శక్తి పై అంతస్తులోని పడకగదిని వేడెక్కేలా చేస్తాయి. ఈ తీవ్రమైన అగ్ని తత్వ ప్రభావం వల్ల ఆ గదిలో నిద్రించే వ్యక్తులు శారీరకంగా, మానసికంగా కింది సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు.
- మానసిక అశాంతి : చిన్న విషయాలకే తీవ్రమైన కోపం రావడం, చిరాకు, మనస్సులో నిరంతరం చంచలత ఏర్పడతాయి.
- ఆరోగ్య సమస్యలు : తీవ్రమైన నిద్రలేమి, అధిక రక్తపోటు, పిత్తాశయ (Gallbladder) సమస్యలు మరియు నరాల బలహీనత వంటి వ్యాధుల బారిన పడే అవకాశం ఉంది.
- కుటుంబ కలహాలు : భార్యాభర్తల మధ్య లేదా కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అనవసరమైన గొడవలు, మనస్పర్థలు పెరిగి ప్రశాంతత కరువవుతుంది.
వాస్తు నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం… వంటగది పైన ఎక్కువ కాలం నివసించడం వల్ల ఇంట్లో పితృ దోషం మరియు ఇతర ఉప వాస్తు దోషాలు కూడా క్రియాశీలకమై కుటుంబ వృద్ధిని దెబ్బతీస్తాయి. వంటగది పైభాగంలో ఉండే మండుతున్న అగ్ని శక్తి నివాసితుల ఏకాగ్రతను పూర్తిగా భంగపరుస్తుంది. దీనివల్ల వారి పనితీరు, నిర్ణయాత్మక శక్తి దెబ్బతింటాయి.
- తప్పుడు నిర్ణయాలు : వ్యాపారంలో లేదా ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి కారణంగా తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుని తీవ్రమైన ఆర్థిక నష్టాలను కొనితెచ్చుకుంటారు.
- కెరీర్లో అడ్డంకులు : ఆఫీసుల్లో ఎంత కష్టపడినా గుర్తింపు లభించదు, పదోన్నతులు నిలిచిపోతాయి మరియు పురోగతి పూర్తిగా మందగిస్తుంది.
- చట్టపరమైన చిక్కులు : అనవసరమైన కోర్టు కేసులు, చట్టపరమైన వివాదాలలో ఇరుక్కునే ప్రమాదం ఉంది.
వాస్తు శాస్త్రంలో అగ్ని కోణం (ఆగ్నేయం) అనేది సృష్టి మరియు విధ్వంసం రెండింటి శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. వంటగదిలో నిరంతరం వంట చేయడం వల్ల అక్కడి శక్తి చాలా వేగంగా, దూకుడుగా మారుతుంది.
నవగ్రహాలలో అగ్ని తత్వానికి అధిపతులైన సూర్యుడు, అంగారక (కుజ) గ్రహాల ప్రభావం వల్ల ఈ అగ్ని వలయం మరింత బలపడుతుంది. ఈ ఉగ్ర శక్తికి సరిగ్గా పైన మనం పడుకున్నప్పుడు, మన శరీరం మరియు మనస్సు ఆ వేడిని తట్టుకోలేవు. ఫలితంగా నిద్ర లోతుగా ఉండదు మరియు రోజంతా అలసటగా అనిపిస్తుంది.
చేయాల్సిన పరిహారాలు:
ఒకవేళ మీ ఇంట్లో కూడా ఇలాంటి నిర్మాణమే ఉండి, ప్రస్తుతానికి పడకగదిని వేరే చోటికి మార్చడం సాధ్యం కాకపోతే, ఈ క్రింది వాస్తు పరిహారాల ద్వారా ఆ అగ్ని శక్తి ప్రభావాన్ని చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు.
- మంచం స్థానాన్ని మార్చండి : పడకగదిలో మీ మంచం కింద ఉన్న వంటగది పొయ్యికి సరిగ్గా పైన లేకుండా చూసుకోండి. బెడ్ పొజిషన్ను పక్కకు జరపండి.
- ఫాల్స్ సీలింగ్ / మార్బుల్ పెయింట్ : వంటగది పైకప్పుకు మార్బుల్ పెయింట్ వేయించడం లేదా ఫాల్స్ సీలింగ్ చేయించడం వల్ల కింద ఉన్న వేడి, అగ్ని శక్తి పైకి ప్రసరించకుండా అడ్డుకోవచ్చు.
- ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ మరియు చిమ్నీ : వంటగదిలోని వేడి గాలి బయటకు వెళ్లేలా శక్తివంతమైన ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ లేదా మోడ్రన్ చిమ్నీని తప్పనిసరిగా ఇన్స్టాల్ చేయండి.
- నీటి మూలకాన్ని బలోపేతం చేయడం : వంటగదిలోని ఈశాన్య (ఉత్తర-తూర్పు) మూలలో ఎల్లప్పుడూ ఒక పాత్రలో తాగునీటిని ఉంచండి. ఇది అగ్ని తీవ్రతను సమతుల్యం చేస్తుంది.
- ఆధ్యాత్మిక శుద్ధీకరణ : ఇంట్లో నిత్యం కర్పూరం వెలిగించడం, గదిలో గంగాజలం చల్లడం చేయాలి. రాత్రి పడుకునే ముందు పడకగదిలో మంచి సువాసన ఇచ్చే అగరుబత్తీలు లేదా కర్పూరం వెలిగిస్తే ప్రతికూల శక్తి నశిస్తుంది.
లాంగ్ రన్లో వంటగది పైన పడకగదిని కలిగి ఉండటం ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం రెండింటికీ హానికరం. కాబట్టి పైన పేర్కొన్న పరిహారాలను పాటించి…. మీ ఇంట్లో సానుకూల శక్తిని పెంపొందించుకోవచ్చు.
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More