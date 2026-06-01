రాబోయే 30 రోజులు ఈ రాశులకు విపరీతమైన అదృష్టం.. శుక్ర, కుజ, సూర్య, బుధ, గురువుల సంచారంతో బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది
జూన్ నెలలో ఏకంగా ఐదు ప్రధాన గ్రహాల సంచారం జరగనుంది. హంస, గజలక్ష్మి, లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగాల అరుదైన కలయికతో మిథున, కర్కాటక, కన్య రాశుల జాతకుల తలరాత మారనుంది. ఆ వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
నేటి నుంచే జూన్ నెల ప్రారంభమైంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల కదలికల పరంగా ఈ నెల అత్యంత కీలకమైనదిగా పండితులు చెబుతున్నారు. రాబోయే 30 రోజుల్లో ఒకటి కాదు, రెండు కాదు.. ఏకంగా ఐదు ప్రధాన గ్రహాలు తమ రాశులను మార్చుకోబోతున్నాయి. ఈ గ్రహాల మార్పు వల్ల అత్యంత శక్తివంతమైన రాజయోగాలు కలగనున్నాయి. ఈ ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టడమే కాకుండా, ఆర్థికంగా స్థిరపడే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి.
జూన్ నెలలో గ్రహాల భారీ కదలికలు ఇవే!
గ్రహాల మార్పుల పరంపర ఈ నెల 2వ తేదీ నుంచే ప్రారంభమవుతుంది.
జూన్ 2: దేవగురువు బృహస్పతి (గురుడు) కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. ఇక్కడ గురుడు ఉచ్ఛ స్థితిలో ఉండటం వల్ల 'హంస మహాపురుష రాజయోగం' ఏర్పడుతుంది.
జూన్ 8: శుక్ర గ్రహం కూడా కర్కాటక రాశిలోకి చేరుతుంది. దీనివల్ల 'గజలక్ష్మి రాజయోగం' సిద్ధిస్తుంది.
జూన్ 15: సూర్య భగవానుడు మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు (మిథున సంక్రాంతి).
జూన్ 21: గ్రహాల సేనాధిపతి కుజుడు వృషభ రాశిలోకి అడుగుపెడతారు.
జూన్ 22: బుధ గ్రహం కర్కాటక రాశిలోకి మారుతుంది. ఇక్కడ ఇప్పటికే ఉన్న శుక్రుడితో బుధుడు కలవడం వల్ల 'లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం' ఏర్పడుతుంది.
ఈ వరుస మార్పుల వల్ల జూన్ నెలలో రాజయోగాల అరుదైన కలయిక కనిపిస్తోంది. దీనివల్ల ప్రధానంగా లాభపడే ఆ మూడు రాశుల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
మిథున రాశి
మిథున రాశి జాతకులకు ఈ జూన్ నెల అత్యంత ఆహ్లాదకరంగా సాగుతుంది. గ్రహాల అనుకూలత వల్ల మీ జీవితంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి భారీ లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. మీరు గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడులు ఇప్పుడు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో బాస్ నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీ పనితీరుకు ప్రశంసలతో పాటు పదోన్నతి లభించే అవకాశం ఉంది. ధన లాభం కలగడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి గట్టెక్కుతారు.
కర్కాటక రాశి
రాజయోగాల ప్రభావం కర్కాటక రాశిపై నేరుగా కనిపిస్తుంది. గురుడు మీ రాశిలో ఉచ్ఛ స్థితిలో ఉండటం వల్ల మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా గతంలోలా ఇబ్బంది పడకుండా చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. మీ ప్రత్యర్థులు లేదా శత్రువులు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని చూసినా, అది వారికే నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపార విస్తరణకు ఇది సరైన సమయం. మీ సామాజిక హోదా పెరుగుతుంది.
కన్య రాశి
కన్య రాశి వారికి జూన్ నెల శుభవార్తలతో మొదలవుతుంది. ముఖ్యంగా కోర్టు కేసులు లేదా ఆస్తి తగాదాల్లో ఉన్న వారికి విజయం లభిస్తుంది. ఎప్పటి నుంచో రావాల్సిన బకాయిలు లేదా నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి మీ చేతికి అందుతుంది. పాత స్నేహితులను కలుసుకోవడం వల్ల మానసిక ఉల్లాసం లభిస్తుంది. వృత్తి పరంగా మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో రాణిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో తీర్థయాత్రలు చేసే అవకాశం ఉంది.
"జూన్ నెలలో ఏర్పడే ఈ గ్రహాల కలయిక అరుదైన రాజయోగాలను ఇస్తుంది," అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఈ కాలంలో సానుకూల దృక్పథంతో చేసే పనులు ఖచ్చితంగా విజయవంతమవుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More