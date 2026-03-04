Edit Profile
    చాణక్య నీతి: తప్పులు చెయ్యకపోయినా ఈ వ్యక్తులు జీవితాంతం ఇబ్బంది పడుతుంటారు.. ఎప్పటికీ ఆనందం రాదు!

    ఆచార్య చాణక్యుడు తన నీతి శాస్త్రంలో జీవిత సత్యాన్ని స్పష్టమైన పదాలలో చెప్పాడు. చాణక్యుడి అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ మూడు రకాల వ్యక్తులు లేదా పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే, తెలివైన వ్యక్తి కూడా తన జీవితాంతం ఇబ్బంది పడతాడు మరియు ఆనందాన్ని సాధించలేడు. మనం ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి వివరాలు చూద్దాం.

    Published on: Mar 04, 2026 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఆచార్య చాణక్యుడు తన నీతి శాస్త్రంలో జీవిత సత్యాన్ని స్పష్టమైన పదాలలో చెప్పాడు. ఒక ప్రసిద్ధ శ్లోకంలో ఆయన ఇలా అంటాడు: "మూర్ఖ శిష్యపదేశేన దుష్టస్త్రీ భరణేన చ." తెలివైన వ్యక్తి కూడా వారి చర్యల ద్వారా దుఃఖంలో నిరాశకు గురవుతాడు. అంటే, మూర్ఖుడైన శిష్యుడికి బోధించడం ద్వారా, ఒక దుష్ట స్త్రీని పోషించడం ద్వారా, మరియు నిరంతరం దురదృష్టవశాత్తు ఉన్న వ్యక్తితో జీవించడం ద్వారా, ఒక విద్వాంసుడు కూడా సంతోషంగా ఉండలేక నిరాశకు గురవుతాడు.

    చాణక్యుడి అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ మూడు రకాల వ్యక్తులు లేదా పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే, తెలివైన వ్యక్తి కూడా తన జీవితాంతం ఇబ్బంది పడతాడు మరియు ఆనందాన్ని సాధించలేడు. మనం ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి వివరాలు చూద్దాం.

    మూర్ఖ శిష్యుడుకి బోధించి వృధా

    ఒక వ్యక్తి ఒక మూర్ఖుడైన శిష్యుడికి పదే పదే బోధిస్తే, జ్ఞానం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తే, అతను స్వయంగా అలసిపోతాడు అని చాణక్యుడు చెబుతాడు. మూర్ఖుడైన శిష్యుడు అర్థం చేసుకోడు, మెరుగుపడడు; కానీ గురువు గారి సమయం, శక్తి, మనస్సు నిరంతరం వృథా అవుతాయి. ఈ నిరంతర వైఫల్య భావన వ్యక్తిని లోపలి నుండి విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. చాలా సార్లు మంచి వ్యక్తులు తమ జీవితమంతా ఇతరులను మెరుగుపర్చడానికి గడుపుతారు, కాని చివరికి వారు నిరాశకు గురవుతారు. చాణక్యుని సలహా ఏమిటంటే, జ్ఞానాన్ని విలువైన శిష్యుడికి మాత్రమే ఇవ్వండి; మూర్ఖుడి కోసం సమయం వృథా చేయవద్దు.

    దుష్టురాలు, స్వార్థపూరిత స్త్రీ

    దుష్టురాలు, స్వార్థపూరిత స్త్రీని పోషించడం వల్ల కలిగే అతి పెద్ద దుఃఖాన్ని చాణక్యుడు వర్ణించాడు. ఒకవేళ జీవిత భాగస్వామి క్రూరంగా, మోసపూరితంగా, తగాదా పడే లేదా స్వార్ధంతో ఉంటే, తనతో జీవించడం అనేది ఒక వ్యక్తికి విషం లాంటిది. అలాంటి స్త్రీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని ఇవ్వదు, మానసిక ప్రశాంతతను ఇవ్వదు. అలాంటి స్త్రీని చూసుకునే వ్యక్తి రాత్రి, పగలు ఇబ్బంది పడతాడని, ఆమె వల్ల సంపద, ఆరోగ్యం, మానసిక ప్రశాంతత అన్నీ నాశనం అవుతాయని చాణక్యుడు చెప్పాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో వీలైనంత త్వరగా దూరంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి.

    ప్రతికూల వ్యక్తి

    ప్రతికూల వ్యక్తితో నిరంతరం ఉండటం కూడా మంచిది కాదు. వారు స్నేహితుడు, బంధువు లేదా జీవిత భాగస్వామి అయినా, వారు ప్రతికూల శక్తి క్రమేపీ మీ మనస్సును అసంతృప్తిగా చేస్తుంది. వారు ఫిర్యాదులు, నిరాశ మరియు విచారం ముంచెత్తుతాయి. ఒక పండితుడు, తెలివైన వ్యక్తి కూడా అలాంటి వారు ప్రభావంతో నిరాశకు గురవుతారని చాణక్యుడు అంటాడు. మీరు జీవితంలో ఆనందాన్ని కోరుకుంటే, ప్రతికూల వ్యక్తుల నుండి దూరంగా ఉండండి. సానుకూల మరియు ఉత్సాహభరితమైన వ్యక్తులతో ఉండండి.

    చాణక్య యొక్క ప్రాథమిక సందేశం ఏమిటంటే, మన శక్తిని సరైన ప్రదేశంలో ఉంచినప్పుడే జీవితంలో ఆనందం సాధ్యమవుతుంది. మూర్ఖుడైన శిష్యుడు, దుష్ట జీవిత భాగస్వామి మరియు ప్రతికూల వ్యక్తికి దూరంగా ఉంటే ఎప్పుడూ ఇబ్బంది ఉండదు. ఈ మూడు ఒక వ్యక్తి యొక్క శక్తి, సంపద మరియు మానసిక శాంతిని పీల్చుకుంటాయి. వాటికి దూరంగా ఉండటం ద్వారా మాత్రమే ఒక వ్యక్తి తన తెలివితేటలను, కృషిని, సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోగలుగుతాడు. నేటి కాలంలో కూడా ఇది పాటించాల్సినదే. సరైన ఎంపికలు చేయడం, ఇలాంటివి పాటించడం మంచిది. లేదంటే సంతోషంగా ఉండడానికి వీలు కాదు. అనవసరంగా ఎన్నో బాధలు పడాలి.

