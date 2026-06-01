    జూన్ 1 రాశి ఫలాలు: శివయ్య అనుగ్రహంతో ఆ రాశులకు ధనయోగం.. మీ రాశి ఎలా ఉందో చూడండి!

    జూన్ 1, 2026 రాశిఫలాలు. సోమవారం శివారాధనతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారి జాతకాల్లో నేటి మార్పులు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల పూర్తి వివరాలు మీ కోసం.

    Published on: Jun 01, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyerabad
    గ్రహ గతులు, నక్షత్రాల కదలికల ఆధారంగా జ్యోతిష్య నిపుణులు జూన్ 1వ తేదీకి సంబంధించిన రాశిఫలాలను లెక్కించారు. జూన్ మొదటి రోజైన సోమవారం పరమశివుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. ఈ రోజున భోళాశంకరుడిని భక్తితో కొలిస్తే దారిద్ర్యం తొలగి, అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం. ముఖ్యంగా ఈ సోమవారం కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టబోతుండగా, మరి కొన్ని రాశుల వారు అడుగులో అడుగు వేస్తూ జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం మంచిది.

    శివారాధనతో సర్వ శుభాలు

    "సోమవారం నాడు శివాలయ సందర్శనం, బిల్వార్చన చేయడం వల్ల జాతకంలోని దోషాలు తొలగి మనశ్శాంతి లభిస్తుంది," అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఈ రోజున తెల్లని వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల చంద్రుడి అనుగ్రహం లభించి మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది.

    ద్వాదశ రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి:

    రోజు మీకు పని ఒత్తిడి కాస్త ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆఫీసులో పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడంపైనే మీ దృష్టి ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఆశించిన సహకారం అందుతుంది. అనవసర ఆందోళనలు పక్కన పెట్టి పనిపై ఏకాగ్రత వహిస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా గడుస్తుంది. రోజూవారీ పనులు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగిపోతాయి. ఇంటి వ్యవహారాలపై కుటుంబ సభ్యులతో చర్చలు జరుపుతారు. ఆర్థిక విషయాల్లో మాత్రం ఆచి తూచి అడుగు వేయాలి. అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం.

    మిథున రాశి:

    ఈ రోజు మీకు కాస్త పరుగులు పెట్టేలా ఉంటుంది. ఒకేసారి అనేక పనులు మీద పడటంతో తీరిక లేకుండా గడుపుతారు. చాలా కాలం తర్వాత పాత స్నేహితులను కలిసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. సాయంత్రం కల్లా పని ఒత్తిడి తగ్గి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

    కర్కాటక రాశి:

    గత కొద్ది రోజులతో పోలిస్తే ఈ రోజు మీకు ఎంతో మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. పిల్లలతో, కుటుంబంతో సరదాగా గడిపే సమయం దొరుకుతుంది. పాత చింతలు దూరమై మనసు తేలికపడుతుంది.

    సింహ రాశి:

    మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. మీరు ఏ పని మొదలుపెట్టినా విజయం సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సన్నిహితులు ఇచ్చే సలహాలు మీకు బాగా ఉపయోగపడతాయి.

    కన్య రాశి:

    కన్య రాశి వారు ఈ రోజు ఓపికతో ఉండాలి. తొందరపాటుతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటే కొత్త చిక్కులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. పని పట్ల నిబద్ధతతో ఉండండి. ఇతరుల విషయాల్లో తలదూర్చకుండా మీ పని మీరు చేసుకుపోవడం శ్రేయస్కరం.

    తులా రాశి:

    పని ఒత్తిడి పెరిగినప్పటికీ, మీ తెలివితేటలతో వాటన్నింటినీ చక్కదిద్దుతారు. తోటి ఉద్యోగుల సహకారం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ వద్దు. ఆహార నియమాలు పాటిస్తూ సరైన విశ్రాంతి తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    వృశ్చిక రాశి:

    ఈ రోజు మీకు సాఫీగా సాగిపోతుంది. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబం నుంచి పూర్తి మద్దతు లభించడంతో మీ మనసు సంతోషంగా ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులకు సాధారణ లాభాలు ఉంటాయి.

    ధనుస్సు రాశి:

    కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం మీ జీవితంలో మార్పులకు దారితీస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో నెమ్మదిగా పురోగతి కనిపిస్తుంది. అయితే, పెరిగే ఖర్చులను నియంత్రించుకోవాలి. పొదుపు సూత్రాలను పాటిస్తే భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు ఉండవు.

    మకర రాశి:

    చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు మళ్ళీ వేగం పుంజుకుంటాయి. రోజంతా పనులతో బిజీగా గడిపినప్పటికీ, ఫలితం సంతృప్తినిస్తుంది. కుటుంబంతో గడిపే సమయం మీకు ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. డబ్బు వ్యవహారాల్లో ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు.

    కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. పనిలో ఆసక్తి పెరుగుతుంది. పాత స్నేహితులతో ఫోన్లో మాట్లాడటం లేదా కలవడం వల్ల పాత జ్ఞాపకాలు గుర్తుకు వస్తాయి. ఇంటి వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.

    మీన రాశి:

    మీన రాశి వారి మనసు ఈ రోజు ప్రసన్నంగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో కలిసి శుభకార్యాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. వృత్తి పరంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకావు. రోజంతా హాయిగా, ప్రశాంతంగా గడిచిపోతుంది.

      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

