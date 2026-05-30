జూన్ నెల రాశిఫలాలు 2026 : ఐదు గ్రహాల అరుదైన సంచారం - నెలపాటు ఈ 3 రాశుల వారికి తిరుగులేని రాజయోగాలు..!
జూన్ 2026 నెల నవగ్రహాల కదలికల పరంగా అత్యంత కీలకమైన మార్పులకు వేదిక కానుంది. బృహస్పతి, శుక్రుడు, బుధుడు వంటి ఐదు ప్రధాన గ్రహాల రాశి మార్పుల వల్ల ఏర్పడే హన్స్, గజకేసరి, లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగాలతో 3 రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది.
గోచార విధిలో గ్రహాల కదలికలు మానవ జీవితాన్ని, సమాజాన్ని ఎంతగానో ప్రభావితం చేస్తాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం…. ఈ ఏడాది జూన్ నెల గ్రహాల సంచారాల పరంగా అత్యంత అరుదైనదిగా, ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో విశిష్టమైనదిగా మారబోతోంది. ఈ ఒకే నెలలో ఐదు ప్రధాన గ్రహాలు తమ రాశులను మార్చుకుంటూ సరికొత్త శుభ సంయోగాలను, అత్యంత శక్తివంతమైన రాజయోగాలను సృష్టించబోతున్నాయి. గ్రహాల అనుకూల కదలికల కారణంగా జూన్ 1 నుంచి 30 వరకు కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా తిరుగులేని కాలం నడవనుంది.
ఈ నెలలో ప్రధానంగా నవగ్రహాల అధిపతి, దేవగురువు అయిన బృహస్పతి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల అత్యంత శుభప్రదమైన ‘హన్స్ రాజయోగం’ ఏర్పడుతోంది. దీనికి తోడు జూన్ 8వ తేదీన సుఖశాంతులకు కారకుడైన శుక్రుడు కూడా కర్కాటకంలోకి అడుగుపెట్టి… అక్కడ అప్పటికే కొలువై ఉన్న బృహస్పతితో కలిసి ‘గజకేసరి యోగాన్ని’ నిర్మించనున్నాడు.
ఆ తర్వాత జూన్ 15న సూర్యుడు మిథున రాశిలోకి, జూన్ 21న అంగారకుడు (కుజుడు) వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. ఇక జూన్ 22న బుధుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించి శుక్రుడితో కలవడంతో ‘లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం’ సిద్ధించనుంది. ఇన్ని భారీ రాజయోగాల కలయిక వల్ల జూన్ 1 నుంచి 30 వరకు ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి….
వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారికి జూన్ నెల మొత్తం అత్యంత శుభప్రదమైన ఫలితాలను ఇవ్వబోతోంది. గ్రహాల అనుకూలత వల్ల మీ జీవితంలో ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న మంచి అవకాశాలు వస్తాయి.
- కెరీర్ - ఉద్యోగం : వృత్తి జీవితంలో సరికొత్త కెరీర్ అవకాశాలు మీ ముందుకు వస్తాయి. అయితే, ఉద్యోగానికి సంబంధించిన ఎలాంటి కీలక నిర్ణయాలైనా తొందరపాటు లేకుండా, ఆలోచించి తీసుకోవడం మంచిది.
- కుటుంబ బంధాలు: కుటుంబ సభ్యులు మరియు స్నేహితులతో ఉన్న పాత విభేదాలు తొలగిపోయి బంధాలు మరింత బలోపేతం అవుతాయి. జీవిత భాగస్వామి నుండి మీకు పూర్తిస్థాయిలో నైతిక, ఆర్థిక మద్దతు లభిస్తుంది.
- జాగ్రత్తలు : ఈ కాలంలో ఆరోగ్యంపై కాస్త శ్రద్ధ వహించడం అవసరం. ముఖ్యంగా ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు మీ మాట తీరుపై నియంత్రణ కలిగి ఉండటం మంచిది, లేకపోతే అనవసర వివాదాలు తలెత్తవచ్చు.
కర్కాటక రాశి:
జూన్ 1 నుంచి 30 వరకు ఉన్న సమయం కర్కాటక రాశి వారికి ఒక సువర్ణావకాశం లాంటిదని చెప్పవచ్చు. మీ రాశిలోనే గురు, శుక్ర, బుధ గ్రహాల సంచారం జరగనుండటంతో మీకు రాజయోగాల పూర్తి ఫలాలు అందుతాయి.
- ఆర్థిక స్థితి : ఈ నెలలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటికంటే ఎంతో స్థిరంగా, పటిష్టంగా మారుతుంది. ఒకటి కంటే ఎక్కువ మార్గాల ద్వారా ఆదాయం వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి.
- వ్యాపారస్తులకు లాభాలు : సొంత వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలం. కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడానికి, వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి ఇది సరైన కాలం. మార్కెట్లో మీ లాభాల శాతం గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
- ఉద్యోగ మార్పు : ఉద్యోగస్తులకు పెద్ద సంస్థల నుండి కొత్త ఉద్యోగ ఆఫర్లు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
మిథున రాశి :
మిథున రాశి వారికి కూడా జూన్ నెల అదృష్టాన్ని మోసుకొస్తోంది. జూన్ 15న సూర్యుడు మీ రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.
- విదేశీ ప్రయాణాలు : ఎవరైతే ఉన్నత విద్య కోసం లేదా ఉద్యోగ రీత్యా విదేశాలకు వెళ్లాలని ప్రయత్నిస్తున్నారో, వారి ప్రయత్నాలు ఈ నెలలో ఫలించి విదేశీ యోగం పడుతుంది. ఈ ప్రయాణాలు మీకు భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.
- కష్టాల నుంచి విముక్తి : గత కొంతకాలంగా మీ జీవితంలో సాగుతున్న మానసిక, ఆర్థిక సమస్యలు ఒక్కొక్కటిగా తగ్గుముఖం పడతాయి. అదృష్టం మీకు పూర్తిగా అండగా నిలుస్తుంది.
- వైవాహిక జీవితం : ఉద్యోగంలో అనుకోని విజయాలు సాధిస్తారు. స్నేహితుల నుండి ఆశించిన సాయం అందుతుంది. ముఖ్యంగా వైవాహిక జీవితంలో చాలా కాలం తర్వాత తిరిగి ఆనందం… శాంతి, పరస్పర ప్రేమ చిగురిస్తాయి.
మొత్తంమీద జూన్ 2026 నెల ఈ మూడు రాశుల వారి జీవితాల్లో సరికొత్త వెలుగులను నింపి…. ఆర్థికంగా ఒక మెట్టు ఎక్కడానికి సహాయపడుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర గమనాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More