    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Weekly Horoscope: జూన్ 1 నుంచి 7 వరకు 12 రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? 3 రాజయోగాలు.. 6 రాశులకి అదృష్టం మామూలుగా లేదు!

    జూన్ 1 నుంచి 7 వరకు గ్రహాల స్థితిగతుల్లో భారీ మార్పులు రానున్నాయి. రుచక, భద్ర, లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగాల కలయికతో ఏయే రాశుల వారికి ధనలాభం కలగనుంది? ఎవరు అప్రమత్తంగా ఉండాలో ఈ వార ఫలాల్లో తెలుసుకోండి.

    Published on: May 30, 2026 2:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    కొత్త నెల జూన్ 1వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఈ వారం గ్రహాల సంచారం చాలా అరుదైనదిగా కనిపిస్తోంది. ఒకే వారంలో రుచక రాజయోగం, భద్ర రాజయోగం మరియు లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం వంటి శక్తివంతమైన యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. వీటికి తోడుగా జూన్ 2వ తేదీన దేవగురువు బృహస్పతి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నారు. ఈ గ్రహ మార్పుల వల్ల ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితాల్లో ఆర్థిక, వృత్తిపరమైన మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి.

    ఈ వారం పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది?

    మేష రాశి: ఈ వారం మీకు చాలా సందడిగా సాగనుంది. "ప్రేమ జీవితం మధురంగా ఉండటమే కాకుండా, వృత్తిపరంగా కూడా మీరు ఆశించిన విజయాలు అందుకుంటారు," అని జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది. అయితే బయటి ఆహారానికి దూరంగా ఉండటం ఆరోగ్యానికి మేలు. ఆఫీసులో ఇచ్చే బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.

    వృషభ రాశి: వారం ప్రారంభంలో కొంచెం ఒత్తిడి అనిపించినా, మానసికంగా మీరు బలంగా ఉంటారు. భాగస్వామితో మీ మనసులోని మాటను పంచుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. కార్యాలయంలో ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా ప్రశాంతంగా వ్యవహరించండి. పెట్టుబడుల విషయంలో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో లాభాలు పొందుతారు.

    మిథున రాశి: మీ భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొత్త ఉత్సాహం కనిపిస్తుంది. ఆరోగ్యం, ఆర్థిక స్థితి రెండూ బాగుంటాయి. అయితే ఆఫీసులో జరిగే రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండటం మీ కెరీర్‌కు రక్షణగా మారుతుంది.

    కర్కాటక రాశి: మీలో ఉండే ఉత్సాహమే మీకు పెద్ద ఆస్తి. ఎదురయ్యే సవాళ్లను అవకాశాలుగా మార్చుకుంటారు. భాగస్వామితో కలిసి డేట్‌కు వెళ్లడం వల్ల మీ బంధం మరింత బలపడుతుంది. పని ఒత్తిడిని మీ మీదకు రానీయకుండా జాగ్రత్తపడండి.

    సింహ రాశి: ఈ వారం మీకు సర్ప్రైజ్‌లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కెరీర్‌లో భారీ మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ నాయకత్వ లక్షణాలకు పరీక్ష ఎదురయ్యే సమయం ఇది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు అందుకుంటారు.

    కన్య రాశి: మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కష్టాలను చిరునవ్వుతో ఎదుర్కోండి. ప్రేమ బంధంలో అహంకారానికి తావు ఇవ్వకండి. వృత్తిపరంగా విజయం మీ తలుపు తడుతుంది. డబ్బు సంపాదన బాగున్నా, ఖర్చుల విషయంలో ఆచితూచి అడుగు వేయాలి.

    తులా రాశి: ప్రేమ, కెరీర్ మరియు ధన వృద్ధికి ఈ వారం ఎన్నో అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇతరుల కంటే ముందుగా మీ గురించి మీరు ఆలోచించుకోవడం మంచిది. శారీరక దృఢత్వంతో పాటు మానసిక ఆరోగ్యం మీద దృష్టి పెట్టండి. అనవసర చర్చలకు దూరంగా ఉండండి.

    వృశ్చిక రాశి: జీవితంలో ఊహించని మార్పులు సంభవిస్తాయి. ఈ మార్పులు మీ ఎదుగుదలకు తోడ్పడతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో అస్సలు అజాగ్రత్త వద్దు. వస్తున్న మార్పులను ఆహ్వానిస్తే మంచి ఫలితాలు పొందుతారు.

    ధనుస్సు రాశి: ఈ వారం కొంచెం ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా, సమస్యలకు పరిష్కారం వెతకడం మీద దృష్టి పెట్టండి. ఆఫీసులో ప్రశాంతంగా ఉంటూ మీ పనిని పూర్తి చేయండి. ఆర్థిక లాభాల కోసం అన్ని అవకాశాలను పరిశీలించడం అవసరం.

    మకర రాశి: సానుకూల శక్తితో ఈ వారం మీ పనులు పూర్తవుతాయి. చిన్నపాటి విభేదాలను పరిష్కరించుకుని ప్రేమ జీవితాన్ని కాపాడుకోండి. సహోద్యోగుల భావాల పట్ల సానుభూతితో వ్యవహరించండి. వృత్తి జీవితం సాఫీగా సాగుతుంది.

    కుంభ రాశి: ప్రేమ వ్యవహారాలను సానుకూల దృక్పథంతో పరిష్కరించుకుంటారు. ఆఫీసులో ఎటువంటి పెద్ద ఇబ్బందులు ఉండవు. ఆర్థికంగా మీరు ఎంతో వృద్ధి చెందుతారు. ఆరోగ్య పరిస్థితి కూడా మెరుగ్గా ఉంటుంది.

    మీన రాశి: వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిపరమైన జీవితాల్లో కొత్త మార్పులకు సిద్ధంగా ఉండండి. మీరు చేసే ఆలోచనలే మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తాయి. అభివృద్ధికి కావాల్సిన అవకాశాలు వస్తాయి, వాటిని అందిపుచ్చుకోవడం ద్వారా భారీ లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది.

      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

