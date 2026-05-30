    జూన్‌లో గ్రహాల మార్పు.. ఈ 5 రాశులకు లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహం.. అదృష్టం మీ తలుపు తట్టబోతుంది!

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, జూన్ మాసం చాలా శుభప్రదమైనది. ఈ నెలలో అనేక గ్రహాల స్థానాలలో మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. దీంతో కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం కలిసివస్తుంది.

    Published on: May 30, 2026 1:00 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    జూన్ 02న గురు భగవానుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. జూన్ 08న రాక్షసుల అధిపతి అయిన శుక్రుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అనంతరం జూన్ 22న గ్రహాల యువరాజుగా పరిగణించే బుధుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. 3 గ్రహాలు కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తాయి. అదే సమయంలో గ్రహాల రాజు అయిన సూర్యుడు జూన్ 15న మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జూన్ 21న కుజుడు వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. గ్రహాల స్థానాలలో ఈ మార్పుల కారణంగా జూన్ నెలలో మేషం నుండి మీనం వరకు ఉన్న అన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో మార్పులు వస్తాయి. జూన్ నెలలో గ్రహాల కదలికల వల్ల ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుందో చూద్దాం.

    జూన్ గ్రహ సంచారాలు
    వృషభ రాశి

    జూన్ నెలలో జరిగే గ్రహ సంచారాల కారణంగా వృషభ రాశి వారికి ఈ నెల అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి లేదా జీతం పెరిగే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి. ఆర్థిక సమస్యల నుండి మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు లభించే అవకాశం ఉంది. నిలిచిపోయిన డబ్బు మీ చేతికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సమస్యలు అంతమవుతాయి. వివాహం లేదా పిల్లలకు సంబంధించిన చింతలు పరిష్కారమవుతాయి.

    సింహ రాశి

    జూన్ నెలలో సూర్య, కుజ గ్రహాల స్థానాల వల్ల సింహరాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసం బలపడుతుంది. ఈ నెలలో మీకు కొన్ని శుభవార్తలు అందవచ్చు. పనిలో మీ కష్టానికి తగిన ఫలాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది. మీరు పనిలో మార్పులను చూసే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనం కొనాలనే మీ కల నెరవేరే అవకాశం ఉంది. పెళ్లికాని వారికి మంచి వరుడు దొరుకుతాడు. ఆరోగ్య సమస్యలు తొలగిపోయి, మీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

    కర్కాటక రాశి

    గురు గ్రహం ఈ రాశిలో పరాకాష్టకు చేరుకుంటున్నందున జూన్ నెల కర్కాటక రాశి వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి పదోన్నతి, జీతం పెరుగుదల లభించే బలమైన అవకాశం ఉంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఈ నెల మధ్యలో మీకు కొన్ని శుభవార్తలు అందవచ్చు. సాంఘిక సేవపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది.

    మిథున రాశి

    జూన్ నెలలో గ్రహ సంచారాలు మిథున రాశి వారికి మంచి ఆర్థిక పురోగతిని తీసుకువస్తాయి. వారు చాలా డబ్బును ఆదా చేసుకోగలుగుతారు. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు వారి చేతికి వస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి. వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. నూతన వధూవరులకు సంతానం కలిగే అవకాశం ఉంది.

    ధనుస్సు రాశి

    జూన్ నెలలో గ్రహ సంచారాల కారణంగా ధనుస్సు రాశి వారు తమ వృత్తిలో మంచి పురోగతిని చూస్తారు. ఆర్థిక పరంగా మంచి పెరుగుదల ఉంటుంది. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ నెలలో మీరు పెట్టుబడులు పెడితే, వాటి నుండి మీకు మంచి లాభాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి మంచి ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది. అలాగే, ఈ నెలలో పనికి సంబంధించి తీసుకున్న ఏ నిర్ణయమైనా మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/జూన్‌లో గ్రహాల మార్పు.. ఈ 5 రాశులకు లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహం.. అదృష్టం మీ తలుపు తట్టబోతుంది!
