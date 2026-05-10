Electricity Meter : ఇంటికి ఏ ప్రదేశంలో కరెంట్ మీటర్ ఉంటే మంచి జరుగుతుంది?
Electricity Meter Vastu : వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతీ వస్తువు సరైన దిశలో పెట్టాలి. అప్పుడే ఇంటికి అన్ని రకాలుగా కలిసి వస్తుంది. ఇంటి దగ్గర ఏ ప్రదేశంలో కరెంట్ మీటర్ ఉండాలో చూద్దాం..
ఇంట్లోని విద్యుత్ మీటర్ ఒక సాధారణ పెట్టేగా చూడకూడదు. వాస్తును కూడా ప్రభావితం చేస్తుందని వాస్తు నిపుణులు చెబుతున్నారు. చాలా మంది పట్టించుకోని ఈ ఒక్క ప్రదేశం.. ఇంటి శాంతిని, పురోగతిని మార్చగలదా అనే ప్రశ్న చాలా మందికి వస్తుంది.
ఇంటి నిర్మాణంలో వాస్తు ఒక ముఖ్యమైన అంశంగా పరిగణిస్తారు. ఇంటి ద్వారం నుండి వంటగది వరకు ప్రతి ప్రదేశం ఏ దిశలో ఉండాలనే దానిపై అనేక నమ్మకాలు ఉన్నాయి. అదే విధంగా ప్రతిరోజూ ఉపయోగించే విద్యుత్ మీటర్ను ఉంచే స్థానం కూడా వాస్తు కోణంపై ప్రభావం చూపుతుందని కొందరు నమ్ముతుంటారు. ఇది కేవలం సౌకర్యం కోసం ఉంచే పరికరం మాత్రమే కాదు. దీనిని ఇంటిలోని శక్తి ప్రవాహానికి సంబంధించినదిగా చూస్తారు.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం.. ఇంట్లో వస్తువులను ఒక దిశలో అమర్చడం అనేది కుటుంబ పురోగతి, ఆరోగ్యం, ఆర్థిక స్థితి మొదలైన వాటిని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ నమ్మకం ఆధారంగా విద్యుత్ మీటర్ కోసం కూడా ఒక నిర్దిష్ట స్థానాన్ని సిఫార్సు చేస్తారు. ముఖ్యంగా అగ్ని తత్వాన్ని సూచించే ఆగ్నేయ దిశ విద్యుత్ ఉపకరణాలకు అనువైనదిగా పరిగణిస్తారు. మీటర్ ఆ దిశలో ఉంటే.. ఇంటి అభివృద్ధి సజావుగా సాగుతుందని నమ్ముతారు.
అయితే కొన్ని కారణాల వల్ల ఆగ్నేయ దిశను ఏర్పాటు చేయలేకపోతే.. వాయువ్య దిశను కూడా ఒక ప్రత్యామ్నాయంగా పరిగణిస్తారు. భద్రతా దృక్కోణం నుండి కూడా ఈ దిశ అనుకూలమైనదిగా భావిస్తారు. ఇది విద్యుత్ సంబంధిత సమస్యల సంభావ్యతను తగ్గించవచ్చని కొంతమంది వాస్తు నిపుణులు నమ్ముతారు.
కొన్ని దిశలను కరెంట్ మీటర్ పెట్టేందుకు నివారించాల్సినవిగా వాస్తు నిపుణులు పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ఈశాన్య, నైరుతి దిశలలో విద్యుత్ మీటర్ను అమర్చడం మంచిది కాదని చెబుతారు. ఈ ప్రదేశాలలో అమర్చినట్లయితే.. కుటుంబంలో అనవసరమైన సమస్యలు, ఖర్చులు లేదా ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చని కూడా హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది భద్రతా సమస్యలకు కూడా దారితీయవచ్చని అంటున్నారు.
వాస్తు మార్గదర్శకాలు చాలావరకు సాంప్రదాయ నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటాయని ప్రతీ ఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవాలి. వాస్తు విషయాలను అనుసరించాలనుకునేవారు సంబంధిత నిపుణుల సలహా తీసుకోవాలి. కేవలం ఒక మార్గదర్శకంగా మాత్రమే తీసుకోవాలి. కరెంట్ మీటర్ పెట్టుకునేప్పుడు.. భద్రతా నియమాలు, సాంకేతిక సలహాలను తీసుకోవడం కచ్చితంగా ఉండాలి.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.