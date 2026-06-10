జూన్ చివరిలో ఇంద్ర యోగంతో ఈ 5 రాశుల వారికి వేసే ప్రతి అడుగులోనూ అదృష్టం తోడవుతుంది!
జూన్ నెలలో ఏర్పడే ఇంద్ర యోగం అత్యంత శుభప్రదమైన యోగాలలో ఒకటి. ఈ యోగం జూలై వరకు చురుకుగా ఉంటుంది. ఈ శుభ యోగం ఏర్పడటం వల్ల ఐదు రాశుల వారికి ఆరోగ్యం, సంబంధాలు, ఆర్థిక విషయాలలో గణనీయమైన మెరుగుదల కనిపిస్తుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఇంద్ర యోగం అత్యంత శుభప్రదమైన యోగాలలో ఒకటి. ఇది నాయకత్వ సామర్థ్యాన్ని, రాజుల జీవితాన్ని సూచిస్తుంది. ప్రతి నెలా ఇంద్ర యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఎక్కువ ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. ఈసారి 2026 జూన్ నెలలో ఏర్పడనున్న ఇంద్ర యోగం జూలైలో ముగుస్తుంది. ఇంద్ర యోగం 2026 జూన్ 30వ తేదీన మధ్యాహ్నం 3.19 గంటలకు ఏర్పడి, దాని ప్రభావం 2026 జూలై 1వ తేదీన సాయంత్రం 4.04 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఈ శుభ యోగం ఏర్పడినప్పుడు, దాని సానుకూల ప్రభావం ప్రతి వ్యక్తి జీవితంపై కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ శుభ యోగం ఎన్నో శుభ ఫలితాలను ఇస్తుందని అంటారు. 5 రాశులకు చెందిన వారికి అత్యంత ప్రయోజనకరమైన యోగం లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారికి ఇంద్ర యోగం ఏర్పడటం వలన అనవసరమైన తగాదాలకు దూరంగా ఉండటం అవసరం. ఈ విధంగా మీరు గొడవలకు దూరంగా ఉంటే, మీకు ఎంతో ఆనందాన్ని, శాంతిని ఇచ్చే యోగం కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ఈ కాలంలో వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారి ఇంటి వాతావరణం మీకు మరింత అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ రాశికి చెందిన వారు కొత్త ఉద్యోగం పొందడానికి ఎక్కువగా కృషి చేస్తుంటే, మీకు విజయం లభించే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీనితో పాటు ఇంద్ర యోగం ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల వ్యాపారం చేసే వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈ జూన్ నెలలో అద్భుతమైన ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
మిథున రాశి
ఈ జూన్ నెలాఖరులో ఏర్పడబోయే ఇంద్ర యోగం కారణంగా మిథున రాశి వారి నెరవేరని కలలన్నీ విజయవంతంగా నెరవేరే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల మీకు కూడా చాలా ఆనందం లభించే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా మిథున రాశి వారు సమాజంలో కొత్త పేరు సంపాదించుకునే అవకాశం ఉంది. మీ గౌరవం, కీర్తి కూడా బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఈ కాలంలో మిథున రాశి వారు ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నట్లయితే, ఇంద్ర యోగం అనుగ్రహం వల్ల మీ సమస్యలన్నీ ఈ కాలంలో తొలగిపోతాయి. ఈ కాలంలో మిథున రాశి వారికి వారు ఇష్టపడే రంగంలో ఏదైనా వస్తువు కొనడం లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కూడా గణనీయంగా పెరుగుతాయి.
సింహ రాశి
సింహరాశిలో జన్మించిన వారికి ఇంద్ర యోగం ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల ఈ కాలంలో ఏ విధమైన పెద్ద ఆర్థిక లాభాన్ని అయినా ఆర్జించడంలో అపారమైన విజయాన్ని అందించే యోగం ఏర్పడుతుంది. అలాగే వ్యాపారం, వాణిజ్యం చేసే వారికి ఈ కాలంలో మంచి సమయం ఉంటుంది. అందువల్ల సింహరాశిలో జన్మించిన వారి ఇంట్లో చాలా సంతోషకరమైన వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. సింహరాశి వారి ఇంట్లో వివాహ వయస్సు గల అమ్మాయి ఉంటే.. వారికి వివాహంలో అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టే యోగం ఏర్పడుతుంది. దీనితో పాటు ఇంద్ర యోగం అనుగ్రహం వల్ల సింహరాశి వారికి సంపద పరంగా కూడా చాలా ఆనందం, శ్రేయస్సు లభించే అధిక అవకాశం ఉంది.
తులా రాశి
తులారాశిలో జన్మించిన వారికి జూన్ 30వ తేదీన ఇంద్ర యోగం ఏర్పడుతుంది. మీరు ఆర్థిక విషయాలలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం. ఈ సమయంలో తులారాశిలో జన్మించిన వారికి ఎలాంటి ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశం లేదు. అంతేకాకుండా ఈ కాలంలో తులారాశి వారికి పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా అపారమైన లాభాలు కూడా లభిస్తాయి. అదేవిధంగా మీ ప్రయత్నాల వల్ల ఈ కాలంలో తులారాశి వారి కుటుంబ పరిస్థితి చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది.
మకర రాశి
ఇంద్ర యోగం ఏర్పడటం వల్ల మకర రాశి వారికి లాభార్జనలో భారీ పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. అలాగే ఈ కాలంలో మకర రాశి వారు తమ మనస్సు సంతోషంగా ఉండటాన్ని గమనిస్తారు. అంతేకాకుండా ఈ కాలంలో మకర రాశి వారు తమ కుటుంబ సభ్యులందరి అవసరాలను తీర్చడంలో విజయం సాధిస్తారు. దీంతో పాటు ఇంద్ర యోగం ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల మకర రాశి వారికి ఒక శక్తివంతమైన యోగంతో ఆరోగ్యం బాగా మెరుగుపడుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More