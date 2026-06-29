అరుదైన యోగంతో జూలై నెలలో అదృష్టం, డబ్బు చూసే 5 రాశులు ఇవే!
నవగ్రహ సంచారం ఆధారంగా శుభ, అశుభ యోగాలు ఏర్పడతాయి. అటువంటి శుభ యోగాలలో లాభ యోగం ఒకటి. గ్రహాల ప్రత్యేక కలయిక కారణంగా ఈ శుభ యోగం జూలై 5న ఏర్పడుతోంది.
లాభ యోగం ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఆర్థిక లాభం, శాంతి, అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. ఈసారి పన్నెండు రాశులలో సింహరాశితో సహా మొత్తం 5 రాశుల వారి జీవితాలలో ఈ లాభ యోగం రెట్టింపు లాభాన్ని, అపారమైన ఆనందాన్ని తెస్తుంది. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏంటో చూడండి.
మేషరాశి
జూలై 5 నుండి మేష రాశి వారికి స్వర్ణయుగం మొదలవుతుంది. మీ ఆర్థిక ఇబ్బందులు పూర్తిగా తొలగిపోయి, మీ నగదు ప్రవాహం పెరుగుతుంది. కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది ఉత్తమ సమయం. మీరు చేపట్టే ప్రతి ప్రయత్నంలోనూ విజయం మిమ్మల్ని వరిస్తుంది.
మిథునం
లాభ యోగం మిథున రాశి వారికి వారి కెరీర్లో ఒక కొత్త మైలురాయిని నెలకొల్పడానికి సహాయపడుతుంది. చాలా కాలంగా ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్న నిరుద్యోగులకు మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. కోర్టు లేదా ఆస్తి వివాద కేసులలో తీర్పు మీకు అనుకూలంగా వస్తుంది, ఇది మీకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది.
సింహ రాశి
లాభ యోగం వల్ల సింహరాశి వారికి అత్యధిక ప్రయోజనం కలుగుతుంది. ఈ కాలంలో మీరు చాలా కాలంగా కంటున్న కలలు నెరవేరుతాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు పదోన్నతిని, వ్యాపారంలో భారీ లాభాలను ఆశించవచ్చు. కుటుంబ జీవితంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. సమాజంలో మీ ప్రతిష్ట, కీర్తి పెరుగుతాయి.
తులారాశి
ఈ శుభ యోగం ప్రభావం వల్ల తులారాశి వారి వైవాహిక జీవితంలో అద్భుతమైన సామరస్యం నెలకొంటుంది. సమాజంలోని ప్రముఖ, పలుకుబడి గల వ్యక్తులను కలవడం మీ భవిష్యత్తుకు కొత్త మార్గాన్ని చూపిస్తుంది. వ్యాపారవేత్తల చేతుల్లో చిక్కుకున్న డబ్బు తిరిగి వస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి
ఈ సమయం ధనుస్సు రాశి వారికి అదృష్ట ద్వారాలను తెరుస్తుంది. మీ వ్యాపార విస్తరణ ప్రణాళికలు విజయవంతమవుతాయి. విదేశీ పర్యటనకు అవకాశం ఉంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు ఉన్నత స్థాయి విజయాన్ని సాధించే అవకాశం ఉంది.
లాభ యోగం పూర్తి ప్రయోజనాలను పొందడానికి జూలై 5వ తేదీ తెల్లవారుజామున సూర్య భగవానునికి అర్ఘ్యం సమర్పించండి. అలాగే పేదలకు లేదా అవసరం ఉన్నవారికి దానం చేయండి. ఇది గ్రహ దోషాలను తొలగించి, ఇంటికి శాశ్వతంగా ఆనందం, శాంతి, శ్రేయస్సును తెస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More