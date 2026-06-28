సోమవారం బ్రహ్మయోగంతో వృషభ రాశితో సహా ఈ 5 రాశుల వారికి శుభ సమయం!
సోమవారం(జూన్ 29) బ్రహ్మ యోగం, శుక్ల యోగం వంటి అనేక ప్రభావవంతమైన యోగాలు ఉన్నాయి. ఇవి 5 రాశుల వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఏ 5 రాశుల వారు శివుని ఆశీస్సులను పొందుతారో చూద్దాం.
జూన్ 29 సోమవారంనాడు బ్రహ్మ యోగం, శుక్ల యోగం, మరెన్నో శుభ కలయికలు ఉన్నాయి. దీనితో 5 రాశుల వారు ప్రయోజనం పొందుతారు. సోమవారం కాబట్టి ఈ రోజు శివునికి అంకితమైంది. అలాగే ఈ రోజున శివుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. గ్రహాల స్థానాన్ని బట్టి.. ఈ రోజున అనేక శుభ యోగాలు ఏర్పడతాయి. ఏ రాశుల వారికి శివుని అనుగ్రహం లభిస్తుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి. జూన్ 29న ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులుగా ఉంటారో చూద్దాం.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారికి సోమవారం చాలా ప్రత్యేకమైన రోజు. మీకు ఆర్థిక విషయాలకు సంబంధించి చాలా ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. వృషభ రాశిలో జన్మించి వ్యాపారం చేసే వారికి శుభ యోగాల ప్రభావం వల్ల కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. అదేవిధంగా మీ ప్రేమ జీవితంలో కూడా ఎక్కువ ఆనందం ఉంటుంది. వృషభ రాశి వారికి చెందిన అసంపూర్తి పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. మీకు ఒక పుణ్యయాత్రకు వెళ్ళడానికి మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో మీకు వారసత్వంగా వచ్చిన సంపద నుండి మంచి లాభాలు లభిస్తాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది. మీరు కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనుకుంటే.. మీకు అత్యంత అనుకూలమైన సమయం.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారి మనోధైర్యం, ఆకర్షణ బాగా పెరుగుతాయి. కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన ఈ రోజు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మతపరమైన కార్యక్రమాలలో తరచుగా పాల్గొంటారు. మీకు మీ కుటుంబంతో సంతోషకరమైన క్షణాలను గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది. మీకు చాలా మంచి రోజుగా ఉంటుంది. మీరు మరింత ఆనందాన్ని, శ్రేయస్సును పొందుతారు. మీకు మంచి ఉద్యోగావకాశం లభించవచ్చు. మీ తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మకర రాశికి చెందిన వృత్తి నిపుణులకు పదోన్నతితో పాటు జీతం కూడా బాగా పెరుగుతుంది.
కన్యా రాశి
కన్యారాశిలో జన్మించిన వారికి కొత్త బాధ్యతలు లభిస్తాయి. మీరు మీ పనిలో ఉన్నత స్థానాన్ని పొందుతారు. మీకు చాలా లాభదాయకమైన రోజు అవుతుంది. మీరు మంచి ప్రణాళికలు వేసుకుని మీ పనులన్నీ పూర్తి చేస్తారు. మీ అసంపూర్తి పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. పని చేసే వారికి పదోన్నతి లభించే అవకాశం ఉంది. మీరు ఎలాంటి మానసిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కోరు. ఈ రాశి వారి జీవనశైలి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. మీకు ఏదైనా ప్రభుత్వ పని ఉంటే, అది సమయానికి పూర్తవుతుంది. మీరు మీ పనిలో గొప్ప విజయాన్ని పొందుతారు. ప్రజలు మీ ప్రవర్తనను శ్రద్ధగా గమనిస్తారు. ఈ రాశికి చెందిన వారు చేసే పనులకు పదోన్నతులు లభించే అవకాశం ఉంది. మీకు స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యుల నుండి మంచి మద్దతు లభిస్తుంది.
తులా రాశి
తులారాశి వారికి జూన్ 29వ తేదీన, భారీ ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. పాత అప్పులను తీర్చే యోగం మీకు లభిస్తుంది. దీని కారణంగా మీ గౌరవం, కీర్తి బాగా పెరుగుతాయి. అలాగే శుభ యోగాల ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల మీకు చాలా శుభప్రదమైన రోజుగా ఉంటుంది. సాయంత్రం మీరు ధార్మిక కార్యక్రమాలపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతారు. మీ ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. కొత్త ఉద్యోగం లభించే బలమైన అవకాశం ఉంది. కారు కొనాలన్న మీ కల నెరవేరవచ్చు. పని చేసే చోట మీ పనికి మరింత ప్రశంసలు లభించవచ్చు. మీరు చేపట్టే ఏ పనిలోనైనా విజయం సాధిస్తారు.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి అదృష్టకరమైన రోజు. మీకు మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. అదేవిధంగా వైవాహిక జీవితంలో మీ జీవిత భాగస్వామితో మంచి సామరస్యం ఉంటుంది. మీన రాశి వారికి ప్రయాణం చేయడానికి మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ ప్రయాణం వల్ల మీరు చాలా లాభం పొందుతారు. పని మీద ప్రయాణం చేయడం కూడా గొప్ప విజయాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. మీ అసంపూర్తి పని పూర్తవుతుంది. చేసే ప్రతి పనిలో మీ తల్లిదండ్రుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీరు పూర్వీకుల ఆస్తి నుండి మంచి లాభం పొందడంలో విజయం సాధిస్తారు. ఒక పెద్ద ఆస్తిలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. మీరు ఏదైనా పాత అప్పు నుండి విముక్తి పొందుతారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More