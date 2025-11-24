Edit Profile
    గురువు సంచారంతో 2026లో ఈ రాశులకు బాగా కలిసి వస్తుంది, అదృష్టం కూడా ఉంటుంది!

    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. 2026 సంవత్సరంలో గురువు సంచారం పన్నెండు రాశుల జీవితంలో మార్పు తీసుకు వస్తుంది. 2026 కొత్త సంవత్సరంలో, గురువు తన సంచారంలో మార్పు చేస్తాడు. బృహస్పతి సంచారం కారణంగా, అనేక రాశులకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది.  కొన్ని రాశులకు అదృష్టం లభిస్తుంది.

    Published on: Nov 24, 2025 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. 2026 సంవత్సరంలో గురువు సంచారం పన్నెండు రాశుల జీవితంలో మార్పు తీసుకు వస్తుంది. 2026 కొత్త సంవత్సరంలో, గురువు తన సంచారంలో మార్పు చేస్తాడు. మొదటగా గురువు జూన్ 2, 2026న, కర్కాటక రాశిలో సంచారం చేస్తాడు, తరువాత గురువు అక్టోబర్ 31 న సింహ రాశిలో సంచారం చేస్తాడు. 2026 సంవత్సరంలో, గురువు తిరోగమనం చెందుతాడు. నవంబర్ 11, 2025న తిరోగమనం చెందిన గురువు మార్చి 11 న మళ్ళీ సంచారంలో మార్పు చేస్తాడు.

    గురువు సంచారంలో మార్పు.. కొత్త ఏడాది ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు
    గురువు సంచారంలో మార్పు.. కొత్త ఏడాది ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు

    బృహస్పతి సంచారం కారణంగా, అనేక రాశులకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది. అనేక అవకాశాలు ఉంటాయి. దీనితో కొన్ని రాశులకు అదృష్టం లభిస్తుంది. దీని తరువాత, సంవత్సరం చివరిలో, గురువు మళ్లీ తిరోగమనం పొందుతాడు. డిసెంబర్ 13, 2026న, ఆదివారం తిరోగమనంగా ఉంటుంది, ఆపై మరుసటి సంవత్సరం 2027 లో, ఇది ఏప్రిల్ 13, 2027 న తిరోగమనం అవుతుంది. అందువల్ల, బృహస్పతి యొక్క అతిక్రమణ 2032 వరకు కొనసాగుతుంది. కొత్త సంవత్సరంలో గురువు సంచారం వల్ల ఏ రాశిచక్రాలకు ప్రయోజనాలు ఉంటాయో తెలుసుకుందాం.

    గురువు సంచారంలో మార్పు.. కొత్త ఏడాది ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు

    1.మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి కొత్త ఏడాది గురువు సంచారంలో మార్పు అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. గురువు సంచారంలో మార్పు కారణంగా, అనేక రాశులకు లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆఫీసులో పదోన్నతి ఉంటుంది. వ్యాపారం, కెరీర్ లో కూడా ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.

    అదృష్టంతో పాటు అనేక ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు ఇప్పుడు మెరుగ్గా ఉంటాయి, మీరు ముందుకు సాగడానికి, మీ కెరీర్లో పురోగతి సాధించడానికి అవకాశం ఉంది, కానీ మీరు కష్టపడి మరియు క్రమశిక్షణతో పని చేయాలి. వివాహంలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులు కూడా ఈ సమయంలో వివాహం చేసుకోవచ్చు.

    2.మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి గురువు సంచారం అనేక లాభాలను తీసుకు వస్తుంది. ఇంతకు ముందు తక్కువగా ఉన్న ఆదాయం ఇప్పుడు మీకు ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. అనేక ప్రదేశాల నుండి మీ కోసం పెట్టుబడి సాధనాలు కూడా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అదే సమయంలో, అదృష్టం కారణంగా, వ్యాపారంలో కొన్ని ప్రాజెక్ట్లు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి, అవి మీకు కూడా ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయి. దీని వల్ల వ్యాపారవేత్తలు ప్రయోజనం పొందుతారు.

    3.వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వ్యక్తులకు కూడా ప్రయోజనకరంగా మారుతోంది. ఈ రాశులకు చెందిన వ్యక్తులు సమాజంలో గౌరవాన్ని పొందుతారు. విద్య, ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. తెలివిగా పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోండి. పిల్లలు, జీవిత భాగస్వాముల నుండి శుభవార్తలు, ప్రయోజనాలు రెండింటినీ పొందుతారు.

