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    జ్యేష్ఠ అమావాస్య 2026: ఈరోజు పూజా విధానం, తర్పణం, దానాలు, పాటించాల్సిన నియమాలు

    జ్యేష్ఠ అమావాస్య హిందూ ధర్మంలో పితృదేవతల ఆరాధనకు అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. ఈ రోజున పితృ తర్పణం, శివకేశవ పూజ, దానధర్మాలు చేయడం వల్ల పితృదోషాలు తొలగి కుటుంబంలో సుఖశాంతులు, ఐశ్వర్యం కలుగుతాయని విశ్వాసం. 

    Published on: Jul 14, 2026, 08:00:40 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    అమావాస్య నాడు పితృ తర్పణలు, దానధర్మాలు చేయడం వల్ల కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి. జ్యేష్ఠ అమావాస్య పవిత్ర దినాన పూజా విధానం, అనుసరించాల్సిన ముఖ్య నియమాల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    జ్యేష్ఠ అమావాస్య 2026: ఈరోజు పూజా విధానం, తర్పణం, దానాలు, పాటించాల్సిన నియమాలు
    జ్యేష్ఠ అమావాస్య 2026: ఈరోజు పూజా విధానం, తర్పణం, దానాలు, పాటించాల్సిన నియమాలు

    జ్యేష్ఠ అమావాస్య: పితృ ఆరాధనకు ప్రత్యేక రోజు

    హిందూ ధర్మంలో అమావాస్యకు ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ముఖ్యంగా ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే అమావాస్య రోజున పితృదేవతలను స్మరించుకోవడం, శివకేశవులను పూజించడం వల్ల విశేష ఫలితాలు దక్కుతాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఈసారి జూలై 14, మంగళవారం నాడు జ్యేష్ఠ అమావాస్య వచ్చింది. పితృదోషాల నివారణకు, అనుకున్న పనులు నిర్విఘ్నంగా పూర్తి కావడానికి ఈ రోజును అత్యంత అనుకూలమైన సమయంగా భక్తులు భావిస్తారు.

    తిథి సమయాలు మరియు ప్రాముఖ్యత

    వైదిక పంచాంగం ప్రకారం, జ్యేష్ఠ అమావాస్య తిథి జూలై 13 సాయంత్రం 6:49 గంటలకు ప్రారంభమై, జూలై 14 మధ్యాహ్నం 3:12 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఉదయ తిథిని ప్రామాణికంగా తీసుకోవడం వల్ల, జూలై 14న అమావాస్య వ్రతం, పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహించుకోవాలి. పూర్వీకులను స్మరించుకోవడం ద్వారా వారి ఆశీస్సులు లభించి, ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణం నెలకొంటుందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.

    పూజా విధానం - అనుసరించాల్సిన పద్ధతులు

    అమావాస్య రోజున తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచి పవిత్ర స్నానం ఆచరించాలి. శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించి, ఇంటి పూజా మందిరంలో దీపం వెలిగించాలి.

    శివకేశవ ఆరాధన: శివలింగానికి జలాభిషేకం చేసి బిల్వపత్రాలు సమర్పించండి. శ్రీమహావిష్ణువును కూడా భక్తితో పూజించండి.

    పితృ తర్పణం: నల్ల నువ్వులు కలిపిన నీటితో పితృదేవతలకు తర్పణం వదలండి. ఇది మీ పూర్వీకుల ఆత్మకు శాంతిని చేకూరుస్తుంది.

    దానధర్మాలు: మీ శక్తి మేరకు పేదలకు, బ్రాహ్మణులకు అన్నదానం చేయడం, వస్త్రదానం చేయడం అత్యంత పుణ్యప్రదం.

    అమావాస్య రోజున చేయవలసిన పనులు

    • పితృదేవతల స్మరణార్థం నల్ల నువ్వులు, బియ్యం లేదా ఇతర ఆహార ధాన్యాలను దానం చేయండి.
    • ఆవు, కాకి, కుక్కలకు ఆహారం పెట్టడం ద్వారా పుణ్యం లభిస్తుంది.
    • సాయంత్రం సమయంలో రావి చెట్టు కింద ఆవనూనె దీపం వెలిగించడం వల్ల విశేష ఫలితాలు ఉంటాయి.
    • ఓం నమః శివాయ మంత్రాన్ని వీలైనన్ని సార్లు జపించండి.

    పాటించవలసిన నియమాలు

    ఈ రోజున సాత్విక నియమాలను పాటించడం ముఖ్యం. ఎవరినీ కించపరచవద్దు, గొడవలకు దూరంగా ఉండండి. మాంసాహారం, మద్యం జోలికి వెళ్లకండి. అలాగే, అవసరంలో ఉన్న వారికి సహాయం చేసేటప్పుడు వారిని అగౌరవపరచకుండా చూడటం చాలా ముఖ్యం. ఏ పనైనా శ్రద్ధాభక్తులతో చేయడం వల్లనే అనుకూలమైన ఫలితాలు వస్తాయి.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/జ్యేష్ఠ అమావాస్య 2026: ఈరోజు పూజా విధానం, తర్పణం, దానాలు, పాటించాల్సిన నియమాలు
    Home/Rasi Phalalu/జ్యేష్ఠ అమావాస్య 2026: ఈరోజు పూజా విధానం, తర్పణం, దానాలు, పాటించాల్సిన నియమాలు
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