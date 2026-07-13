జ్యేష్ఠ అమావాస్య జూలై 14న, 15న? పూజా ముహూర్తాలు, దానాలు, పాటించాల్సిన ముఖ్య నియమాలు!
జ్యేష్ఠ అమావాస్య 2026 జూలై 14, మంగళవారం 'భౌమవతి అమావాస్య'గా ఆచరించబడుతోంది. ఈ రోజున శివుడు, లక్ష్మీదేవి, ఆంజనేయ స్వామిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం, పవిత్ర స్నానం చేయడం, పితృ తర్పణం, అన్నదానం, వస్త్రదానం వంటి దానధర్మాలు చేయడం అత్యంత శుభప్రదంగా భావిస్తారు.
హిందూ ధర్మంలో జ్యేష్ఠ అమావాస్యకు ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ఈ పవిత్ర దినాన శివారాధన, లక్ష్మీదేవి పూజలతో పాటు పితృదేవతల ఆశీస్సులు పొందడం వల్ల జీవితంలో సుఖ శాంతులు చేకూరుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఈసారి జ్యేష్ఠ అమావాస్య మంగళవారం రావడం వల్ల 'భౌమవతి అమావాస్య'గా పిలవబడుతూ మరింత ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది.
అమావాస్య ఏ రోజు వచ్చింది?
పంచాంగం ప్రకారం, ఆషాఢ అమావాస్య తిథి జూన్ 14, 2026 ఉదయం 08:49 గంటలకు ప్రారంభమై, జూన్ 15, 2026 తెల్లవారుజామున 04:53 గంటలకు ముగుస్తుంది. అయితే, ఉదయ తిథి ప్రామాణికం కాబట్టి, భక్తులు జూలై 14, 2026 (మంగళవారం) నాడు అమావాస్య వ్రతాన్ని, పూజా కార్యక్రమాలను ఆచరించాలి. ఈ రోజున చేసే దానధర్మాలు, పూజలు అక్షయమైన పుణ్యఫలాలను అందిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
పవిత్ర స్నానం, దానాలకు శుభ ముహూర్తాలు
అమావాస్య రోజున పవిత్ర నదుల్లో స్నానమాచరించడం, శక్తిమేరకు దానాలు చేయడం వల్ల పాపాలు తొలగి, మోక్షప్రాప్తి కలుగుతుందని నమ్ముతారు. పూజల కోసం ఈ క్రింది ముహూర్తాలు అత్యంత ఫలప్రదం:
బ్రహ్మ ముహూర్తం: ఉదయం 04:57 నుండి 05:29 వరకు.
అభిజిత్ ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 01:25 నుండి 02:28 వరకు.
విజయ ముహూర్తం: సాయంత్రం 04:34 నుండి 05:37 వరకు.
అమృత కాలం: సాయంత్రం 06:31 నుండి రాత్రి 07:57 వరకు.
మంగళవారం అమావాస్య: ఆంజనేయ స్వామి అనుగ్రహం
జ్యేష్ఠ అమావాస్య మంగళవారం రావడం వల్ల దీన్ని 'భౌమవతి అమావాస్య'గా వ్యవహరిస్తారు. ఈ రోజున ఆంజనేయ స్వామిని ఆరాధించడం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. భక్తులు స్వామివారికి సింధూరం సమర్పించి, ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించాలి. 'హనుమాన్ చాలీసా' పారాయణం చేయడం వల్ల కష్టాలు తొలగి, ధైర్య సాహసాలు సిద్ధిస్తాయి.
లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కోసం ఇలా చేయండి
అమావాస్య రోజున పేదలకు, బ్రాహ్మణులకు అన్నదానం, వస్త్రదానం, పాదరక్షలు, జలదానం చేయడం ఉత్తమమైన పద్ధతి. సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం తర్వాత తులసి కోట వద్ద ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించి, ప్రదక్షిణలు చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల సిరిసంపదలకు అధిదేవత అయిన లక్ష్మీదేవి ప్రసన్నమై, ఇంటా బయటా సుఖశాంతులు నెలకొల్పుతుందని శాస్త్ర వచనం.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More