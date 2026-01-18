Edit Profile
    కన్యా రాశి వార ఫలాలు (జనవరి 18-24): కెరీర్‌లో పురోగతి.. ఆర్థికంగా కలిసొచ్చే కాలం

    కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం (జనవరి 18-24) వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిపరంగా ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. ప్రేమ బంధాలు బలపడటంతో పాటు, గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి. ఆరోగ్యం పట్ల చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈ వారం మీదే.

    Published on: Jan 18, 2026 8:20 AM IST
    By HT Telugu Desk
    రాశి చక్రంలో ఆరవ రాశి అయిన కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం విశేష ఫలితాలు ఉండబోతున్నాయి. గ్రహాల సంచారం మీకు అనుకూలంగా ఉండటంతో మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే విశ్లేషణ ప్రకారం మీ వార ఫలాలు ఇలా ఉన్నాయి.

    కన్య రాశి వార ఫలాలు
    కన్య రాశి వార ఫలాలు

    కన్య రాశి ప్రేమ జీవితం: పెళ్లి దిశగా అడుగులు

    మీ ప్రేమ బంధాన్ని తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లడానికి ఈ వారం ఎంతో శుభప్రదం. వారం మొదటి భాగంలోనే మీ భాగస్వామిని తల్లిదండ్రులకు పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అనవసరమైన వాదనలకు దూరంగా ఉండటం వల్ల బంధం మరింత గట్టిపడుతుంది. అయితే, మీలో కొందరు ఈ వారం కాస్త మొండిగా ప్రవర్తించే సూచనలు ఉన్నాయి, ఇది మీ రిలేషన్‌పై ప్రభావం పడకుండా చూసుకోండి. లాంగ్ డిస్టెన్స్ రిలేషన్‌లో ఉండేవారు ఫోన్ ద్వారా అయినా ఎక్కువ సమయం కేటాయించాలి. ఒంటరిగా ఉన్న వారికి వారం రెండో సగంలో ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తి పరిచయమయ్యే అవకాశం ఉంది.

    కన్య రాశి కెరీర్: నైపుణ్యాలకు పదును పెట్టండి

    వృత్తి పరంగా మీకు ఈ వారం విజయవంతంగా సాగుతుంది. ఆఫీసు రాజకీయాలకు (Office Politics) దూరంగా ఉండి, మీ పనిపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టడం మేలు. ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టుల కోసం మీ టెక్నికల్ స్కిల్స్‌ను అప్‌డేట్ చేసుకోవాల్సి రావచ్చు. ముఖ్యంగా బ్యాంకింగ్, అకౌంట్స్ రంగాల్లో ఉన్నవారు లెక్కల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వ్యాపారస్తులకు నిధుల సమీకరణలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ, ధైర్యంగా ముందుకు సాగవచ్చు. భాగస్వాములతో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, జాగ్రత్తగా వ్యవహరించండి. ఉన్నత విద్య కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే విద్యార్థులకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి.

    కన్య రాశి ఆర్థికం: తెలివైన పెట్టుబడులు

    ఈ వారం మీ ఆర్థిక స్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. స్టాక్ మార్కెట్, ట్రేడింగ్ లేదా కొత్త వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మీ మనసు ఉత్సాహం చూపుతుంది. మహిళలు ఈ వారం కొత్త ఆస్తిని లేదా స్థలాన్ని కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. పాత ఆస్తులను విక్రయించడానికి కూడా ఇది మంచి సమయం. గతంలో స్నేహితులకు ఇచ్చిన అప్పులు తిరిగి వస్తాయి. అయితే, కుటుంబ వేడుకలు లేదా పార్టీల కోసం కొంత ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు.

    కన్య రాశి ఆరోగ్యం: జీవనశైలి మార్చుకోండి

    మొత్తం మీద ఆరోగ్యం బాగున్నప్పటికీ, కొందరికి మైగ్రేన్ తలనొప్పి, ఒళ్లు నొప్పులు లేదా వైరల్ ఫీవర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆస్తమా ఉన్నవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నూనె వస్తువులు, ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారానికి దూరంగా ఉండండి. వాటి స్థానంలో తాజా పండ్లు, సలాడ్స్ తీసుకోవడం ప్రారంభించండి. ప్రతికూల ఆలోచనలు ఉన్న వ్యక్తులకు దూరంగా ఉండి, మానసిక ప్రశాంతత కోసం యోగా లేదా ధ్యానాన్ని ఆశ్రయించండి. నిద్రలేమి సమస్య ఉంటే ప్రకృతి ఒడిలో కాసేపు సమయం గడపడం ఉత్తమం.

    © 2026 HindustanTimes