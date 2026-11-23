ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.
Karthika Pournami 2026 : ఈ సంవత్సరం కార్తీక పౌర్ణమి శుభ సమయం ఎప్పుడు? ఈరోజు చేయకూడని పనులు
Karthika Pournami 2026 : కార్తీక మాసంలో అత్యంత పవిత్రమైన కార్తీక పౌర్ణమి ఈసారి నవంబర్ 24న వచ్చింది. శివుడి పూజించడానికి ఇది అత్యంత పవిత్రమైన రోజు. కార్తీక పౌర్ణమి శుభ సమయం, ఈరోజు చేయకూడని పనులు ఏంటో చూడండి.
అత్యంత పవిత్రమైన మాసాలలో కార్తీక మాసం ఒకటి. ఇక కార్తీక పౌర్ణమి రోజున అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలు చేస్తారు. ఈ సంవత్సరం కార్తీక పౌర్ణమిని నవంబర్ 24 నాడు జరుపుకొంటున్నారు. పంచాంగం ప్రకారం, పౌర్ణమి తిథి నవంబర్ 23న రాత్రి 11:42 గంటలకు ప్రారంభమై, నవంబర్ 24న రాత్రి 8:23 గంటలకు ముగుస్తుంది. సూర్యోదయ తిథి ఆధారంగా నవంబర్ 24 నాడే కార్తీక పౌర్ణమి. ప్రదోష కాలమైన సాయంత్రం 5:08 నుండి 7:47 గంటల మధ్య దీపాలు వెలిగించడానికి, ప్రత్యేక పూజలు చేయడానికి ఈ రోజు అత్యంత శుభప్రదమైన సమయం.
పురాణాల ప్రకారం.. తారకాసురుని ముగ్గురు కుమారులైన త్రిపురాసురులు మూడు లోకాలలో బీభత్సం సృష్టిస్తూ ఉండేవారు. కార్తీక పౌర్ణమి రోజున, పరమేశ్వరుడు ఒక్క బాణంతో త్రిపురాసురను సంహరించి దేవతలను రక్షించాడు. ఈ విజయానికి ప్రతీకగా శివుడిని త్రిపురారిగా పూజిస్తారు. త్రిపురాసురులను సంహరించిన ఆనందంలో, దేవతలందరూ భూలోకానికి దిగివచ్చి కాశీలోని గంగా నది ఒడ్డున లక్షలాది దీపాలు వెలిగించి సంబరాలు చేసుకున్నారు.
కార్తీక మాసంలోని పౌర్ణమి రోజున బ్రహ్మ ముహూర్తంలో అంటే సూర్యోదయానికి ముందు నదిలో స్నానం చేస్తే పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు. నదులలో స్నానం చేయలేని వారు, స్నానం చేసే నీటిలో కొద్దిగా గంగాజలాన్ని కలుపుకొని ఇంట్లోనే స్నానం చేయవచ్చు. సాయంత్రం శివాలయంలో, తులసి చెట్టు ముందు, ఇంటి గుమ్మం వద్ద నెయ్యి లేదా నూనె దీపాలను వెలిగించాలి. సంవత్సరంలోని 365 రోజులకు ప్రతీకగా 365 వత్తులతో దీపం వెలిగించడం వల్ల ప్రత్యేక శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
కార్తీక మాసం చివరిలో పేదలకు, అవసరమైన వారికి బట్టలు, ఆహారం, నువ్వులు, దీపాలు దానం చేయడం అత్యంత పుణ్యకార్యమని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఈ రోజున చేసిన దానధర్మాలు అంతులేని పుణ్యాన్ని తెస్తాయని భక్తులు బలంగా విశ్వసిస్తారు.
కార్తీక పౌర్ణమి రోజు చేయకూడని పనులు
కార్తీక పౌర్ణమి నాడు తులసి ఆకులను కోయడం గానీ, తులసి మొక్కకు హాని చేయడం గానీ మంచిది కాదని నమ్ముతారు. సాయంత్రం తులసి మొక్క దగ్గర నెయ్యి దీపం వెలిగించి పూజ చేయడం ఉత్తమమని అంటారు.
మతపరమైన నియమాల ప్రకారం ఈ పవిత్రమైన రోజున మాంసం, చేపలు, గుడ్లు, మద్యం, పొగాకుతో సహా ఎలాంటి మత్తు పదార్థాలను సేవించకూడదు. వంటలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడకుండా ఉండటం కూడా ఉత్తమమని చెబుతారు.
శాస్త్రాల ప్రకారం, పౌర్ణమి రోజున వెండి పాత్రలు లేదా పాలు దానం చేయకూడదు. అలా చేయడం వల్ల జాతకంలో చంద్ర దోషాలు ఏర్పడతాయని నమ్ముతారు.
కార్తీక పౌర్ణమి నాడు ఇంటికి పూర్తిగా తాళం వేసి ఖాళీగా వదిలివేయకూడదని అంటారు. ముఖ్యంగా సాయంత్రం వేళ, ఇంట్లోని ఏ గది లేదా ప్రధాన ద్వారం చీకటిగా ఉండకుండా దీపాలు వెలిగించాలి. ఇల్లు చీకటిగా ఉంటే లక్ష్మీదేవికి కోపం వస్తుందని ఒక నమ్మకం.
ఈ పవిత్రమైన రోజున మీ ఇంటికి వచ్చే పేదవారిని, ఆకలితో ఉన్నవారిని, నిస్సహాయులను లేదా బిచ్చగాళ్లను ఒట్టి చేతులతో పంపకూడదు. వారికి సాధ్యమైనంత ఎక్కువ ఆహారం లేదా నీరు ఇచ్చి గౌరవించాలని అంటారు.
కార్తీక పౌర్ణమి రోజున జుట్టు కత్తిరించుకోవడం, గోళ్లు కత్తిరించుకోవడం నిషిద్ధమని నమ్ముతారు.
కార్తీక పౌర్ణమి పవిత్రమైన రోజున నలుపు, మురికి లేదా చిరిగిన బట్టలు ధరించడం మానుకోవాలి. శుభ్రమైన బట్టలు ధరించడం మంచిదని అంటారు. పసుపు, ఎరుపు, గులాబీ రంగు బట్టలు ధరించడం శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు.