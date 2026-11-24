పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
కార్తీక పౌర్ణమి 2026: సర్వార్థ సిద్ధి యోగం నుంచి గురు మంగళ యోగం వరకు.. ఈ రెండు తప్పక పాటించండి!
ఏడాదిలో ఒక్కసారి వచ్చే కార్తీక పౌర్ణమికి హిందూ సంప్రదాయంలో ఎంతో విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. దీనినే దేవ దీపావళి, త్రిపురి పౌర్ణమి, త్రిపురారి పౌర్ణమి అని కూడా పిలుస్తారు. 2026లో నవంబర్ 24న కార్తీక పౌర్ణమి వచ్చింది. ఈ రోజున శివుడు, శ్రీమహావిష్ణువు, లక్ష్మీదేవి, చంద్ర భగవానుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు.
ఏడాదిలో ఒక్కసారి వచ్చే కార్తీక పౌర్ణమిని (karthika pournami 2026) దేవ దీపావళి, త్రిపురి పౌర్ణమి, త్రిపురారి పౌర్ణమి పేర్లతో కూడా పిలుస్తారు. ఈ ఏడాది కార్తీక పౌర్ణమి నవంబర్ 24 అనగా ఈరోజు వచ్చింది. ఈ రోజు అనేక శుభ యోగాలు కలిసి రావడంతో పౌర్ణమి ప్రాధాన్యం మరింత పెరిగింది. కార్తీక పౌర్ణమి రోజున లక్ష్మీ నారాయణుడితో పాటు చంద్ర భగవానుడిని పూజిస్తారు. దేవ దీపావళి నేపథ్యంలో పరమేశ్వరుడికి కూడా ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. ఈ పవిత్ర రోజున పుణ్య నదుల్లో స్నానం ఆచరించడం, దానధర్మాలు చేయడం విశేష ఫలితాలు ఇస్తుందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కార్తీక పౌర్ణమి వేళ శివాలయాల్లో జ్వాలా తోరణాలు, దీపోత్సవాలు, కృష్ణా, గోదావరి నదుల్లో పుణ్యస్నానాలు భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తారు. పంచాంగం, గ్రహ గోచారాలను అనుసరించే పాఠకులకు ఈ కలయికలు ప్రత్యేక ఆసక్తిని కలిగిస్తాయి. అయితే పూజా సంప్రదాయాలు, ముహూర్త లెక్కలు ప్రాంతాలను బట్టి కొద్దిగా మారుతుంటాయి.
కార్తీక పౌర్ణమి రోజున శుభ యోగాలు
కార్తీక పౌర్ణమి రోజున ఉదయం 06:51 నుంచి రాత్రి 11:25 వరకు సర్వార్థ సిద్ధి యోగం ఉంటుంది. ఇదే రోజు కృత్తిక నక్షత్రం, పరిఘ యోగం కలిసి వస్తున్నాయి. వీటితో పాటు బుధ, శుక్ర గ్రహాలు లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయి. గురు, కుజ గ్రహాలు గురు మంగళ యోగాన్ని రూపొందిస్తున్నాయి. ఈ శుభ కలయికల వల్ల ఈ రోజు చేపట్టే పనుల్లో విజయం సాధించే అవకాశాలు బలంగా ఉంటాయని పండితులు చెబుతారు.
తిథి, చంద్రోదయం, పూజా ముహూర్తాలు
పంచాంగం ప్రకారం నవంబర్ 23 రాత్రి 11:42 గంటలకు కార్తీక శుక్ల పౌర్ణమి తిథి మొదలై, నవంబర్ 24 సాయంత్రం 08:23 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఉదయ తిథి లెక్కల ప్రకారం నవంబర్ 24న కార్తీక పౌర్ణమి వ్రతం, పూజ, స్నానం, దానాలు నిర్వహిస్తారు. ఈ రోజు సాయంత్రం 05:01 గంటలకు చంద్రోదయం అవుతుంది.
కార్తీక పౌర్ణమి పూజకు ఉదయం సూర్యోదయం నుంచి ఉదయం 10:52 వరకు శుభ సమయం ఉంది. సాయంత్రం వేళ 05:22 నుంచి 07:18 వరకు అత్యంత శుభప్రదమైన ముహూర్తం ఉంటుంది. ఈ సమయాల్లో పూజలు, అభిషేకాలు చేపడితే మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయని విశ్వసిస్తారు.
ఈరోజు పాటించాల్సిన పరిహారాలు
కార్తీక పౌర్ణమి నాడు దీపదానానికి విశేష ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఈ రోజు తులసి పూజ చేస్తే మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. శుభ ముహూర్తంలో పూజ ముగించాక చంద్ర దర్శనం చేసుకుంటే ఇంట్లో సుఖ శాంతులు నెలకొని, సమస్యలు తగ్గుతాయని నమ్ముతారు.
పురాణాల ప్రకారం కార్తీక పౌర్ణమి రోజునే పరమశివుడు త్రిపురాసురుడు అనే రాక్షసుడిని సంహరించి, దేవతలకు అసుర పీడ నుంచి విముక్తి కలిగించాడు. ఆ ఆనందంతో దేవతలంతా కాశీలో దీపాలు వెలిగించి విజయోత్సవం జరుపుకున్నారు. అందుకే ఈ పర్వదినాన్ని దేవ దీపావళిగా జరుపుకుంటారు.
శుభ యోగాలు, పుణ్య తిథి కలిసి వచ్చిన కార్తీక పౌర్ణమి వేళ దీపదానం, దానధర్మాలు, దైవారాధనతో ఆధ్యాత్మిక ప్రశాంతత చేకూరుతుందని భక్తులు భావిస్తారు. సంప్రదాయాలను పాటిస్తూ ఈ పర్వదినాన్ని భక్తితో జరుపుకుంటే మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి.