కేదార్నాథ్ యాత్ర 2026: తెరుచుకున్న ఆలయ ద్వారాలు.. యాత్రకు వెళ్ళే వారు ఖచ్చితంగా ఇవి తెలుసుకోండి!
కేదార్నాథ్ యాత్ర 2026: నేడు (ఏప్రిల్ 22) ఉదయం 8 గంటలకు వైభవంగా కేదార్నాథ్ ఆలయ తలుపులు తెరుచుకున్నాయి. వేల సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులు, క్వింటాళ్ల కొద్దీ పూల అలంకరణలు, వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య హిమాలయాల్లో శివనామస్మరణ మారుమోగుతోంది.
చలికాలం విరామం తర్వాత, శివ భక్తులు ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్న సమయం రానే వచ్చింది. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో అత్యంత పవిత్రమైన ఉత్తరాఖండ్లోని కేదార్నాథ్ ఆలయ ద్వారాలు ఈరోజు ఏప్రిల్ 22, 2026 బుధవారం ఉదయం పునఃప్రారంభమయ్యాయి. మంచు పర్వతాల మధ్య కొలువైన ఈ పుణ్యక్షేత్రం భక్తుల రాకతో ఒక్కసారిగా ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది. గతేడాది కంటే ఈసారి రికార్డు స్థాయిలో భక్తులు తరలివస్తారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
వైభవంగా ప్రారంభోత్సవం
నేడు ఉదయం సరిగ్గా 8 గంటలకు శుభ ముహూర్తంలో వేద పండితులు, అర్చకుల మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య ఆలయ ప్రధాన ద్వారాలను తెరిచారు. ఈ అద్భుత ఘట్టాన్ని వీక్షించేందుకు దేశ విదేశాల నుంచి వేల సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. ఆలయ ప్రాంగణమంతా 'హర హర మహాదేవ', 'జై బాబా కేదార్' అనే నినాదాలతో ప్రతిధ్వనించింది. ఈ విశేష సందర్భం కోసం కేదార్నాథ్ ఆలయాన్ని దాదాపు 10 క్వింటాళ్ల రంగురంగుల పూలతో అత్యంత సుందరంగా అలంకరించారు.
ఉఖీమఠం నుంచి కేదార్నాథ్ వరకు
కేదార్నాథ్ యాత్రలో ఒక కీలక సంప్రదాయం ఉంది. శీతాకాలంలో భారీగా మంచు కురవడం వల్ల బాబా కేదార్నాథ్ 'చల్ విగ్రహ డోలి'ని (ఉత్సవ విగ్రహం) ఉఖీమఠంలోని ఓంకారేశ్వర ఆలయానికి తరలిస్తారు. ఆరు నెలల పాటు అక్కడే పూజలు అందుకున్న బాబా వారు, మంగళవారం సాయంత్రమే కేదార్నాథ్ చేరుకున్నారు. ఈ డోలి యాత్ర ఆద్యంతం భక్తి పారవశ్యంతో సాగుతుంది. ప్రకృతి అనుకూలించగానే తిరిగి తన అసలు నివాసమైన కేదార్నాథ్కు బాబా వారు చేరుకోవడం ఒక పండుగలా నిర్వహిస్తారు.
భైరవనాథుడి దర్శనం ఎందుకు ముఖ్యం?
కేదార్నాథ్ యాత్రకు వెళ్లే భక్తులకు ఒక ముఖ్యమైన నియమం ఉంది. ప్రధాన ఆలయంలో శివుడిని దర్శించుకోకముందే, కొండపై కొలువై ఉన్న భైరవనాథుడిని దర్శించుకోవడం ఆచారం.
"కేదార్నాథ్ క్షేత్రానికి భైరవనాథుడు క్షేత్రపాలకుడు. శీతాకాలంలో ఆలయం మూసి ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాంతాన్ని ఆయనే రక్షిస్తారని భక్తుల నమ్మకం," అని స్థానిక పూజారి పేర్కొన్నారు. భైరవనాథుడిని దర్శించుకోకపోతే కేదార్నాథ్ యాత్ర అసంపూర్ణమని, ఆయన దర్శనం యాత్రను సురక్షితం చేస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
ఏప్రిల్ 25 నుంచి నైవేద్యంతో పూజలు
ఆలయ ద్వారాలు నేడు తెరుచుకున్నప్పటికీ, నిత్య పూజా కార్యక్రమాల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉన్నాయి. మొదటి మూడు రోజులు కేవలం ప్రత్యేక అనుష్ఠానాలు, పూజలు మాత్రమే నిర్వహిస్తారు. సంప్రదాయం ప్రకారం, ఏప్రిల్ 25 నుంచి బాబా వారికి నిత్య భోగ నివేదన (నైవేద్యం) మరియు క్రమబద్ధమైన పూజలు ప్రారంభమవుతాయి. అప్పటి వరకు ఆలయంలో భక్తుల కోసం ప్రత్యేక దర్శన ఏర్పాట్లు కొనసాగుతాయి.
రేపే బద్రీనాథ్ యాత్ర ప్రారంభం
కేదార్నాథ్ ఆలయం తెరుచుకోవడంతో చార్ ధామ్ యాత్రలో మరో ప్రధాన ఘట్టం ఆసన్నమైంది. రేపు, అంటే ఏప్రిల్ 23వ తేదీ ఉదయం 6:15 గంటలకు విష్ణుమూర్తి నివాసమైన బద్రీనాథ్ ఆలయ ద్వారాలు తెరుచుకోనున్నాయి. భూలోక వైకుంఠంగా పిలిచే బద్రీనాథ్ దర్శనం కోసం కూడా ఇప్పటికే భక్తులు భారీగా తరలి వెళ్తున్నారు.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్.