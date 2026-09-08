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ఉత్తర దిశలో ఈ 5 వస్తువులు ఉంటే తీసేయండి.. కుబేరుడి అనుగ్రహం దూరమవుతుందట!

హిందూ సనాతన ధర్మంలో వాస్తు శాస్త్రానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది. ముఖ్యంగా ఇంటి ఉత్తర దిశను కుబేరుడి దిశగా, సంపద, ఆర్థిక సమృద్ధి, కెరీర్ అభివృద్ధికి సంబంధించిన దిశగా భావిస్తారు. ఈ దిశను శుభ్రంగా, సానుకూలంగా ఉంచడం ముఖ్యమని వాస్తు విశ్వాసాలు చెబుతున్నాయి. 

Published on: Sep 8, 2026, 08:00:59 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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చాలామంది వాస్తు ప్రకారం పాటిస్తూ ఉంటారు. వాస్తు ప్రకారం పాటించడం వలన సానుకూల శక్తి వ్యాపిస్తుంది, ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుంది. హిందూ సనాతన ధర్మంలో వాస్తు శాస్త్రానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ఇంటి నిర్మాణం మొదలు, ప్రతి గది, ప్రతి దిశ కూడా నిర్దిష్ట శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇంటి ఉత్తర దిశకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. వాస్తు ప్రకారం ఈ దిశకు అధిపతి కుబేరుడు, సంపదల తల్లి లక్ష్మీదేవి అధిపతులుగా వ్యవహరిస్తారు. ఉత్తర దిశ సానుకూల శక్తికి, కెరీర్ పరంగా అభివృద్ధికి, ఆర్థిక సమృద్ధికి ప్రత్యేక ప్రతీక. వాస్తు జ్యోతిష్యం ప్రకారంగా చూసినట్లయితే, ఈ దిశలో సరైన వస్తువులను పెట్టినట్లయితే ఇంట్లో సిరిసంపదలు వెల్లివిరుస్తాయి.

ఉత్తర దిశలో ఈ 5 వస్తువులు ఉంటే తీసేయండి.. కుబేరుడి అనుగ్రహం దూరమవుతుందట! (AI)
ఉత్తర దిశలో ఈ 5 వస్తువులు ఉంటే తీసేయండి.. కుబేరుడి అనుగ్రహం దూరమవుతుందట! (AI)

ఒకవేళ పొరపాటున కూడా ఈ వస్తువులను ఉంచినట్లయితే వాస్తు దోషాలు ఏర్పడతాయి. తీవ్రమైన సమస్యలు వస్తాయి. ప్రస్తుతం కెరీర్ పరంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న, ఆర్థికంగా నష్టపోతున్న వారు ఇంటి ఉత్తర దిశలో ఎలాంటి వస్తువులు ఉన్నాయనేది చూసుకోవాలి. పొరపాటున కూడా ఉత్తర దిశలో వీటిని పెట్టకండి. వీటివలన అనేక నష్టాలు కలుగుతాయి. ఉత్తర దిశలో పొరపాటున కూడా ఈ వస్తువులను పెట్టకండి.. తీవ్రమైన సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది

చెప్పులు స్టాండ్, చెత్తబుట్ట

ఇంటి ఉత్తర దిశలో చెప్పుల స్టాండ్ లేదా చెత్తబుట్టను పెట్టొద్దు. ఇవి తీవ్రమైన సమస్యలను కలిగిస్తాయి. ప్రతికూల శక్తి వేగంగా వ్యాపిస్తుంది. విపరీతమైన ధన నష్టం, మానసిక అశాంతి కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

బరువుగా ఉండే ఫర్నిచర్

వాస్తు ప్రకారం బరువుగా ఉండే ఫర్నిచర్ ఇంట్లో సంపదను కరిగించేస్తాయి. అలాగే ఉత్తర దిశలో చెత్తాచెదారం లేకుండా చూసుకోవాలి. ఉత్తర దిశ శుభ్రంగా ఉంటేనే ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండవు, సమస్యలు రావు. ప్రతికూల శక్తి కూడా ఉండదు.

ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు

వాస్తు ప్రకారం ఉత్తర దిశలో ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు ఉండకూడదు. అలాగే వంట గదికి సంబంధించిన సామాగ్రిని కూడా ఉత్తర దిశలో పెట్టకూడదు. ఇవి అనేక సమస్యల్ని కలిగిస్తాయి. ప్రతికూల శక్తికి కారణమవుతాయి. వాస్తు సమతుల్యత కూడా వీటి కారణంగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. అలాగే స్టవ్ లేదా వంటగదికి సంబంధించిన అగ్ని సంబంధిత వస్తువులు అగ్ని మూలకానికి చెందినవి కాబట్టి, నీరు, అగ్ని పరస్పర వ్యతిరేకాంశాలు కనుక ఉత్తర దిశలో వీటిని పొరపాటున కూడా పెట్టొద్దు.

చీపురు

ఇంట్లో శుభ్రం చేసే చీపురును ఉత్తర దిశలో పెడితే అశుభ ఫలితాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. చీపురును లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా భావిస్తారు. కుబేరుడు నివసించే ఉత్తర దిశలో చీపురును పెడితే సిరి సంపదలు కరిగిపోతాయి. కాబట్టి ఈ పొరపాటు కూడా చేయకుండా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/ఉత్తర దిశలో ఈ 5 వస్తువులు ఉంటే తీసేయండి.. కుబేరుడి అనుగ్రహం దూరమవుతుందట!
Home/Rasi Phalalu/ఉత్తర దిశలో ఈ 5 వస్తువులు ఉంటే తీసేయండి.. కుబేరుడి అనుగ్రహం దూరమవుతుందట!
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