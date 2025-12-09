Kitchen Vastu Tips: వాస్తు ప్రకారం ఆర్థిక లాభాలు కలగాలంటే, వీటిపై దృష్టి పెట్టండి.. ఆనందం, అదృష్టం కూడా మీతోనే!
Vastu Shastra: ఇంట్లో సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తే సంపద, విజయం మరియు సంవృద్ధి ఆటోమేటిక్ గా ఆకర్షించడం ప్రారంభిస్తుంది. అదే సమయంలో, వాస్తు లోపం ఉన్నప్పుడు, డబ్బు ఆగిపోతుంది, ఖర్చులు పెరగడం ప్రారంభమవుతుంది. కష్టపడి పని చేయడం వల్ల ఫలితం రాదు. అందువల్ల, కొన్ని విషయాల పట్ల శ్రద్ధ వహించడం చాలా ముఖ్యం.
Vastu Shastra: వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారంగా, ఇంటి యొక్క శక్తి నేరుగా వ్యక్తి ఆర్థిక స్థితి, పురోగతిపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఒకవేళ ఇంట్లో సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తే సంపద, విజయం మరియు సంవృద్ధి ఆటోమేటిక్ గా ఆకర్షించడం ప్రారంభిస్తుంది. అదే సమయంలో, వాస్తు లోపం ఉన్నప్పుడు, డబ్బు ఆగిపోతుంది, ఖర్చులు పెరగడం ప్రారంభమవుతుంది.
కష్టపడి పని చేయడం వల్ల ఫలితం రాదు. అందువల్ల, కొన్ని విషయాల పట్ల శ్రద్ధ వహించడం చాలా ముఖ్యం, ఇది ఆర్థిక లాభాల అవకాశాలను బలోపేతం చేస్తుంది. ఇంట్లో సంవృద్ధిని అందిస్తుంది. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారంగా దేని పట్ల శ్రద్ధ వహించాలనే విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం సానుకూల శక్తి కలగాలంటే ఇలా చేయండి
1.ఉత్తర దిక్కును ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచండి:
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారంగా, ఉత్తర దిక్కు సంపద, కెరీర్ యొక్క దిక్కుగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ ధూళి లేదా భారీ వస్తువులను ఉంచడం వల్ల డబ్బు ప్రవాహం ఆగిపోతుంది. ఈ దిక్కును ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోండి.
2.విరిగిన వస్తువులను వెంటనే తొలగించండి:
విరిగిన పాత్రలు, గడియారాలు, అద్దాలు లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటివి ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తిని పెంచుతాయి. ఇది డబ్బు నష్టానికి దారి తీస్తాయి. ఆర్థిక అంతరాయాలు ఎక్కువఅవుతాయి. అటువంటి వాటిని వెంటనే తొలగించాలి.
3.ప్రధాన ద్వారాన్ని శుభ్రంగా, ఆకర్షణీయంగా ఉంచండి:
ఇంటి ప్రధాన ద్వారం సంతోషం మరియు సంపద ప్రవేశించే ప్రదేశంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇక్కడ ధూళి, గూళ్లు, అరుగుదల లేదా చెత్త ఉండకూడదు. ప్రతిరోజూ తలుపు దగ్గర దీపాన్ని ఉంచడం కూడా శుభప్రదం.
4.బీరువాని దక్షిణ దిక్కులో ఉంచండి:
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, బీరువా లేదా కప్ బోర్డు దక్షిణ దిక్కులో తెరవాలి, పడమర లేదా దక్షిణ గోడకు ఉంచాలి. ఇది స్థిరీకరించి సంపదను పెంచుతుంది.
5.ఇంట్లో తులసిని నాటండి:
తులసి సానుకూల శక్తికి అతి పెద్ద వనరు. ఇంటి యొక్క ఉత్తర, ఈశాన్య లేదా తూర్పు దిక్కులో ఉంచడం చాలా శుభప్రదమైనదిగా భావించబడుతుంది. ఇది సంపద మరియు ఆరోగ్యం రెండింటిలోనూ ప్రయోజనాలను తెస్తుంది.
6.కుళాయిలు లేదా పైపులు లీక్:
కుళాయిలు లేదా పైపులు లీక్ కావడం డబ్బు నష్టానికి సంకేతంగా పరిగణించబడుతుంది: లీకైన కుళాయి లేదా నీటి మోటార్ డబ్బు నష్టానికి సంకేతంగా పరిగణించబడుతుంది. లీక్ అవుతున్న కుళాయి లేదా పైపును వెంటనే ఫిక్స్ చేయండి.
7.వంటగదిలో స్టవ్ సరైన దిశలో ఉండాలి:
వంటగదిలో పొయ్యిని ఆగ్నేయంలో ఉంచడం మంచిది. ఇది ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది. పొయ్యి తప్పు దిశలో ఉండటం వల్ల ఖర్చు పెరుగుతుంది.
8.లక్ష్మీదేవి చిత్రాన్ని సరైన చోట ఉంచండి:
లక్ష్మీదేవి ఫోటోను ఇంటికి ఉత్తరం లేదా తూర్పు దిక్కులో ఉంచండి. కమలంపై కూర్చుని ఉన్న రూపంలో ఉంచితే మరీ మంచిది.
