Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఆగస్టు 9న మహాలక్ష్మి రాజయోగం.. 3 రాశుల జీవితాల్లో మార్పులు, లక్కీ డోర్స్ ఓపెన్!

    మిథున రాశిలో ఏర్పడే మహాలక్ష్మి రాజయోగం కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ యోగం ప్రభావం వల్ల ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థికం, సామాజిక హోదాలో మంచి మార్పులు రావచ్చు. కొత్త అవకాశాలు లభించడంతో పాటు, ఆదాయం పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది.

    Published on: Aug 4, 2026, 17:03:21 IST
    By Anand Sai
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం మహాలక్ష్మి రాజయోగం అత్యంత శుభప్రదమైన యోగాలలో ఒకటి. ఇది సంపద, విజయం, గౌరవం, శ్రేయస్సును ఇచ్చే యోగంగా పరిగణిస్తారు. ఈ యోగం ప్రభావంతో వ్యక్తి ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. జీవితంలో కొత్త అవకాశాలు, అదృష్ట ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి. ప్రస్తుతం కుజుడు మిథున రాశిలో ఉన్నాడు, ఆగస్టు 9, 2026న సాయంత్రం చంద్రుడు కూడా మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. మిథున రాశిలో కుజ, చంద్రుల కలయిక మహాలక్ష్మి రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఈ శుభ యోగం కొన్ని రాశుల వారికి వృత్తి, వ్యాపారం, ఆర్థికం, సామాజిక హోదాలో గణనీయమైన విజయాన్ని అందిస్తుంది. ఈ కాలంలో కొత్త ఆర్థిక లాభ అవకాశాలు, పెండింగ్‌లో ఉన్న పనుల పూర్తవుతాయి. మహాలక్ష్మి రాజయోగం వల్ల ఏ అదృష్ట రాశుల వారు ప్రయోజనం పొందుతారో చూడండి.

    ఆగస్టులో అదృష్ట రాశులు
    ఆగస్టులో అదృష్ట రాశులు

    మిథున రాశి

    కుజ, చంద్రుల కలయిక కారణంగా మిథున రాశిలో మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడింది. దీని ఫలితంగా ఈ రాశికి చెందిన వ్యక్తులు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను పొందే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక లాభాల కోసం కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. మీరు వ్యాపారంలో ఉన్నట్లయితే, మీరు సానుకూల మార్పులను గమనించవచ్చు. అదనంగా మీ సామాజిక హోదా, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆర్థిక మెరుగుదలకు సంకేతాలు ఉన్నాయి. మిథున రాశి వారికి కొత్త వ్యక్తులను కలిసే అవకాశం లభిస్తుంది. వారి పనికి సంబంధించిన ప్రణాళికలను రూపొందించడంలో విజయం సాధిస్తారు.

    కన్యా రాశి

    కన్యారాశి వారికి అదృష్టం కలిసి రావచ్చు. ఈ కాలం మీ ప్రయత్నాలకు ఫలవంతమైన ఫలితాలను తీసుకురావచ్చు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. కన్యారాశి వారి వృత్తి కొత్త మలుపు తీసుకుంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ రాశి వారు ఇంట్లో, సమాజంలో గౌరవం పొందుతారు. మీ కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడిపే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. మీరు కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఈ కాలం మీకు కొత్త అవకాశాలను తీసుకురావచ్చు.

    మకర రాశి

    మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ రాజయోగం అనుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆర్థిక లాభాలకు బలమైన సూచనలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలు కూడా క్రమంగా పరిష్కారం కావచ్చు. మీరు ఇంట్లో పూజా కార్యక్రమం లేదా మతపరమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించవచ్చు, ఇది కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఆర్థిక విషయాలలో కూడా సానుకూల మార్పులను గమనించవచ్చు. ఈ కాలం మీకు పూర్తి మద్దతు మరియు అదృష్ట ఆశీస్సులను అందిస్తుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 9న మహాలక్ష్మి రాజయోగం.. 3 రాశుల జీవితాల్లో మార్పులు, లక్కీ డోర్స్ ఓపెన్!
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 9న మహాలక్ష్మి రాజయోగం.. 3 రాశుల జీవితాల్లో మార్పులు, లక్కీ డోర్స్ ఓపెన్!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes