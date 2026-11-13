ఈ 6 రాశుల వారికి డిసెంబర్ 13 నుండి లక్కు స్టార్ట్.. కీర్తి, గుర్తింపు లభిస్తాయ్!
గురు గ్రహాన్ని జ్ఞానం, సంపద, అదృష్టం, మతం, శ్రేయస్సుకు అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. గురు గ్రహ సంచారంలోని మార్పులు 12 రాశుల వారి జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తాయి. గురు గ్రహం 2026 డిసెంబర్ 13న వక్రగమనం ప్రారంభించి 2027 జనవరి 25న కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది.
ప్రస్తుతం సింహరాశిలో ఉన్న గురు గ్రహం.. కుజుడితో సంయోగంలో ఉంది. 2026 డిసెంబర్ 13న గురు గ్రహం తన సంచార దిశను మార్చుకుని వక్రగతిని ప్రారంభిస్తుంది. ఆ తర్వాత 2027 జనవరి 25న తిరిగి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. గురు గ్రహం ఈ మార్పు జ్యోతిష్య పరంగా చాలా ముఖ్యమైనది, ఇది 12 రాశులనూ ప్రభావితం చేస్తుంది. గురు గ్రహం వక్రగతి, కర్కాటక రాశిలోకి తిరిగి ప్రవేశించడం కొన్ని రాశులకు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను చేకూర్చే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక లాభాలకు అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పురోగతితో పాటు చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. ఏ రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి?
మీన రాశి
మీన రాశిలో జన్మించిన వారికి గురు గ్రహం వక్రగతిలో ఉండటం వారి వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితంలో సానుకూల పరిణామాలను తీసుకురాగలదు. ఉద్యోగంలో పురోగతి సాధించడానికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. పనిలో మీ కృషి, అంకితభావం, బాధ్యతాయుతమైన వైఖరిని మీ పై అధికారులు ప్రశంసించవచ్చు. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పని పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది మీ కెరీర్లో తదుపరి స్థాయికి వెళ్లడానికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఈ కాలంలో మీకు ప్రయాణం చేసే అవకాశం కూడా లభించవచ్చు. మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా సంతోషకరమైన పరిణామాలను మీరు ఆశించవచ్చు. ఒక కొత్త వ్యక్తితో పరిచయం కాలక్రమేణా సన్నిహిత సంబంధంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో ఆనందం, శాంతి వాతావరణం నెలకొనవచ్చు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి గురు గ్రహ సంచారం ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో మీ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి మీకు మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులు ఫలించవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి వారి పై అధికారుల నుండి మద్దతు లభించే అవకాశం ఉంది. పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యతలు ఆశించే వారికి అనుకూలమైన పరిణామాలు కనిపించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త వినియోగదారులను సంప్రదించడం ద్వారా తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడానికి ప్రణాళిక వేసుకోవచ్చు. ఈ కాలం ఆర్థికంగా కూడా ఆశాజనకంగా ఉండవచ్చు. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు, గతంలో చేసిన ప్రయత్నాల నుండి ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది.
కన్యా రాశి
కన్యారాశి వారికి గురు గ్రహ సంచారం మీ అదృష్టాన్ని బలపరిచి, జీవితంలో కొత్త అవకాశాలను తెరిచి చూపవచ్చు. మీ ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, శౌర్యం పెరిగే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి శుభవార్త అందవచ్చు. ఇది మీ ప్రయత్నాలకు ఫలించే సమయం, పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశం కూడా మీకు లభించవచ్చు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడవచ్చు. ఆదాయం పెరగడంతో పాటు, మీరు చాలా కాలంగా కొనాలనుకుంటున్న ఒక ముఖ్యమైన వస్తువును కొనుగోలు చేసే అవకాశం కూడా లభించవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు బాగుంటాయి. సన్నిహితుల మద్దతు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి గురు గ్రహ సంచారం అనేక రంగాలలో అనుకూలమైన మార్పులను తీసుకురాగలదు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఒక ముఖ్యమైన ఒప్పందం ఖరారు అయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల భారీ ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చేకూరవచ్చు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ ఊపందుకుంటాయి. మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడంతో పాటు కొత్త ప్రాజెక్టులను చేపట్టడానికి మీకు స్ఫూర్తి లభించవచ్చు. ఈ కాలం వ్యాపారవేత్తలకు ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది మరియు చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు విజయపథంలోకి సాగే అవకాశం ఉంది. ఈ గురు గ్రహ సంచారం విద్యార్థులకు కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది. చదువుపై ఆసక్తి పెరగడంతో పాటు పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి మంచి ఫలితాలు సాధించే అవకాశం ఉంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి గురు గ్రహ సంచారం ఆర్థిక, వృత్తి విషయాలలో కొన్ని అనుకూలమైన మార్పులను తీసుకురావచ్చు. ఈ కాలంలో చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఆర్థిక లావాదేవీలు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు లభించవచ్చు. మీ పని పట్ల మీ నిబద్ధత, కృషికి గుర్తింపు లభిస్తుందని ఆశించవచ్చు. ఉద్యోగం మారడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్లాన్ చేసి, వ్యాపార విస్తరణతో ముందుకు సాగవచ్చు. కుటుంబ విషయాలలో కూడా ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఏర్పడవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో ఉన్న విభేదాలు పరిష్కారమై, పరస్పర సంబంధాలు బలపడతాయి. చాలా కాలంగా వాయిదా పడిన కొన్ని వ్యక్తిగత పనులు పూర్తి కావచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More