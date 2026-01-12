మకర రాశిలో మహాలక్ష్మి యోగం.. ఈ 3 రాశుల వారికి ధన వర్షం కురవడమే ఇక తరువాయి
మకర రాశిలో కుజ, చంద్రుల సంచారం వల్ల అత్యంత శక్తివంతమైన ‘మహాలక్ష్మి యోగం’ ఏర్పడనుంది. జనవరి 16న కుజుడు, 18న చంద్రుడు మకరంలోకి ప్రవేశించనున్నారు. దీని ప్రభావంతో మేషం, ధనుస్సు, కన్య రాశుల జాతకులకు అదృష్టం వరించనుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల కలయికకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ముఖ్యంగా కుజుడు, చంద్రుడు ఒకే రాశిలో కలిసినప్పుడు ‘మహాలక్ష్మి యోగం’ ఏర్పడుతుంది. ఈ రాజయోగం అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతారు. తాజాగా, జనవరి 16వ తేదీన కుజుడు శని నివాసమైన మకర రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నారు. ఆ తర్వాత సరిగ్గా రెండు రోజులకు, అంటే జనవరి 18న చంద్రుడు కూడా మకర రాశిలోకి అడుగుపెడతారు.
ఈ రెండు గ్రహాల కలయికతో ఏర్పడే మహాలక్ష్మి రాజయోగం కొన్ని రాశుల వారి తలరాతను మార్చబోతోంది. ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి ఈ సమయం బంగారు కాలంలా మారనుంది. ఆ రాశులు ఏవో, వారికి ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మేష రాశి: కొత్త ఆరంభాలకు సరైన సమయం
మకర రాశిలో కుజ-చంద్రుల కలయిక మేష రాశి వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ సమయంలో మీరు చేపట్టే ఏ కొత్త పనైనా విజయవంతం అవుతుంది.
కుటుంబ బంధాలు: గత కొంతకాలంగా తోబుట్టువులతో ఉన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోయి, సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి.
ఆర్థికం: మొండి బకాయిలు వసూలు కావడంతో పాటు ఆర్థిక ఇబ్బందులు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడతాయి.
ప్రయాణాలు: కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ధనుస్సు రాశి: ఆర్థిక బలోపేతం
మహాలక్ష్మి యోగం వల్ల ధనుస్సు రాశి వారి ఆర్థిక స్థితిగతులు గణనీయంగా మెరుగుపడతాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరగడంతో మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
వైవాహిక జీవితం: జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న అనుబంధం మరింత బలపడుతుంది. ఇద్దరి మధ్య ప్రేమానురాగాలు పెరుగుతాయి.
వ్యాపారం: వ్యాపారస్తులు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కొత్త ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలి. ఈ సమయంలో చేసే పెట్టుబడులు భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.
సమయం: ఇంట్లోని వారితో కలిసి నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు, ఇది మీకు మానసిక ఉల్లాసాన్ని ఇస్తుంది.
కన్య రాశి: పెండింగ్ పనులు పూర్తి
కన్య రాశి జాతకులకు కుజ, చంద్రుల సంచారం ఎంతో శుభకరం. మీరు ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న పనులు ఈ సమయంలో ఒక కొలిక్కి వస్తాయి.
వ్యాపార లాభాలు: బిజినెస్లో కీలకమైన డీల్స్ కుదుర్చుకునే అవకాశం ఉంది. గ్రహాల అనుకూలత వల్ల ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
జాగ్రత్తలు: అనవసరమైన ఖర్చులకు పగ్గాలు వేయడం మంచిది. లేదంటే వచ్చిన డబ్బు వచ్చినట్లే ఖర్చయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
ఆరోగ్యం: మీ ఆరోగ్యంతో పాటు తల్లిగారి ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న వివరాలు జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయాలు, గ్రహాల స్థితిగతులపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. వీటిని పూర్తిగా విశ్వసించే ముందు సంబంధిత రంగ నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.)