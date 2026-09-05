ఇంటి ప్రధాన ద్వారానికి ఏ దేవుడి ఫోటో పెట్టాలి? వాస్తు నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?
ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఏ దేవుడి ఫోటోలు పెట్టాలి, ఏవి పెట్టకూడదనే అంశంపై వాస్తు శాస్త్రం స్పష్టమైన నిబంధనలను చెబుతోంది. సిరిసంపదలు వెల్లివిరియడానికి, దుష్ట శక్తులు దూరంగా ఉండటానికి తలుపులపై ఎలాంటి చిత్రాలు ఉంచాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
మన భారతీయ సంప్రదాయంలో వాస్తు శాస్త్రానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ముఖ్యంగా ఇంటి ప్రధాన ద్వారం అనేది కేవలం రాకపోకల మార్గం మాత్రమే కాదు, సానుకూల (Positive) లేదా ప్రతికూల (Negative) శక్తులు ప్రవేశించే ప్రధాన కేంద్రం. అందుకే ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఎలాంటి వస్తువులు ఉంచాలి, ఏ దేవతల చిత్రాలు పెట్టాలనే విషయంలో చాలా మందికి సందేహాలు ఉంటాయి. సరైన నియమాలు పాటించడం ద్వారా ఆ ఇంట్లో నిత్యం సిరిసంపదలు వర్ధిల్లుతాయని వాస్తు నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
గణపతి చిత్రంతో సకల విఘ్నాలు దూరం
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంటి ప్రధాన ద్వారానికి విఘ్నేశ్వరుడైన ఫోటో లేదా చిన్న విగ్రహాన్ని అమర్చడం అత్యంత శుభప్రదం. విఘ్నాలను తొలగించే దేవుడిగా ప్రసిద్ధి చెందిన గణనాథుడిని తలుపు వద్ద ఉంచడం వల్ల సమస్త కష్టాలు తొలగిపోతాయి. అయితే, ఫోటో ఎంపిక చేసుకునేటప్పుడు గణపతి కూర్చున్న భంగిమలో ఉండటాన్ని గమనించాలి.
ఇక్కడ అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, గణేశుడి వెనుక భాగం ఇంటి లోపలి వైపు ఉండాలి తప్ప, పొరపాటున కూడా ఇంటి వెలుపలికి ఉండకూడదు. వాస్తు మరియు జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం దేవుడి వీపు భాగంలో దరిద్ర దేవత నివాసం ఉంటుందని నమ్ముతారు. కాబట్టి ఈ విషయంలో ఇళ్ల యజమానులు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం.
సిరిసంపదల కోసం లక్ష్మీ కుబేరుల చిత్రాలు
ఇంట్లోకి ధన ప్రవాహం నిరంతరం కొనసాగాలని కోరుకునేవారు ప్రధాన ద్వారం వద్ద లక్ష్మీదేవి మరియు కుబేరుల ఫోటోలను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. అలాగే అమ్మవారి పాదాల గుర్తులను కూడా అతికించవచ్చు. ఇవి ఇంటికి లక్ష్మీదేవిని ఆహ్వానిస్తాయని ప్రగాఢ నమ్మకం.
అయితే, లక్ష్మీదేవి ఫోటో పెట్టేటప్పుడు ఆమె నిలబడి ఉన్న భంగిమలో ఉండకుండా, ప్రశాంతంగా కూర్చున్న భంగిమలో ఉన్న దానిని ఎంచుకోవాలి. నిలబడి ఉన్న లక్ష్మీదేవి ఫోటో ప్రధాన ద్వారానికి ఉంచడం వల్ల సంపద నిలవదని వాస్తు శాస్త్రం హెచ్చరిస్తోంది. దీనితో పాటు, ద్వారానికి ఇరువైపులా శుభ్-లాಭ్ చిహ్నాలు మరియు స్వస్తిక్ గుర్తులను వేయడం ద్వారా ఎలాంటి దుష్ట శక్తులు ఇంట్లోకి ప్రవేశించలేవు.
ప్రధాన ద్వారం వద్ద కచ్చితంగా పాటించాల్సిన నియమాలు
ప్రధాన ద్వారానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ శివుడి ఉగ్రరూపం, శని దేవుడు లేదా కాళికా దేవి చిత్రాలను పెట్టకూడదు.
దేవతల చిత్రాలు లేదా గుర్తులు ఏర్పాటు చేసిన ప్రదేశంలో ఎప్పుడూ ఎలాంటి చెత్తాచెదారం చేరకుండా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.
వాస్తు నియమాల ప్రకారం ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద చీకటి ఉండకూడదు. దేవుని ఫోటోలు పెట్టిన చోట ఎల్లప్పుడూ ఒక చిన్న లైట్ లేదా బల్బ్ వెలుగుతూ ఉండేలా చూసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More