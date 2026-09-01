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సెప్టెంబర్ 1 మంగళవారం రాశి ఫలాలు: ఈ రాశులకు ధన లాభం.. మరి కొందరు ఆచితూచి అడుగేయాలి!

సెప్టెంబర్ 1, మంగళవారం గ్రహాల గమనాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ద్వాదశ రాశుల వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపించనున్నాయి. మేషం, వృషభం, మిథునం, ధనుస్సు, కుంభం రాశుల వారికి ఉద్యోగం, ఆర్థికం, వ్యక్తిగత జీవితం వంటి విషయాల్లో సానుకూల ఫలితాలు కనిపించే అవకాశం ఉంది. 

Published on: Sep 1, 2026, 04:00:55 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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హిందూ సంప్రదాయంలో మంగళవారం దైవబలంతో కూడిన పవిత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. సంకట మోచనుడైన ఆంజనేయ స్వామిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు కావడంతో పాటు జీవితంలోని అడ్డంకులు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు. రేపు సెప్టెంబర్ 1, మంగళవారం నాడు గ్రహాల గమనం ఆధారంగా ద్వాదశ రాశుల వారి దినఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయో జ్యోతిష్య నిపుణులు విశ్లేషించారు. కొన్ని రాశుల వారికి ఈ రోజు అద్భుతమైన ఫలితాలు దక్కనుండగా, మరికొందరు కొన్ని విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగులు వేయాల్సి ఉంటుంది.

సెప్టెంబర్ 1 మంగళవారం రాశి ఫలాలు: ఈ రాశులకు ధన లాభం.. మరి కొందరు ఆచితూచి అడుగేయాలి! (AI)
సెప్టెంబర్ 1 మంగళవారం రాశి ఫలాలు: ఈ రాశులకు ధన లాభం.. మరి కొందరు ఆచితూచి అడుగేయాలి! (AI)

మేష రాశి

మేష రాశి వారు ఈ రోజు తమ భాగస్వామిని సంతోషపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తారు. చాలాకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ముఖ్యమైన విషయాలను పరిష్కరించుకుంటారు. మీ పనితీరుకు క్లయింట్ల నుంచి విశేషమైన ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వృత్తి జీవితంలో మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు దక్కుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మరియు ఆరోగ్యం ఎంతో సానుకూలంగా ఉంటాయి. ఈ రోజు మీ వ్యక్తిగత ఎదుగుదలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టండి.

వృషభ రాశి

వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు పనిభారం కాస్త ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే మీలోని సానుకూల శక్తిని పెంచుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. వ్యక్తిగత జీవితంతో పాటు ఆర్థిక రంగంలోనూ మంచి వృద్ధి కనిపిస్తుంది.

మిథున రాశి

రోజు మీకు ఎంతో ఉత్సాహభరితంగా, సానుకూలంగా గడిచిపోతుంది. మీలో ఉన్న పాజిటివ్ ఎనర్జీని అత్యంత ముఖ్యమైన పనుల నిమిత్తం ఉపయోగించండి. ధనలాభానికి బలమైన యోగాలున్నప్పటికీ, అదే స్థాయిలో ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యరీత్యా బయటి ఆహారానికి పూర్తిగా దూరంగా ఉండటం మంచిది.

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారు పాత బంధాలు లేదా పాత పరిచయాల వైపు అడుగులు వేసే అవకాశం ఉంది. ఈ రోజు ఎలాంటి పెద్ద పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడమే మంచిది. ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. స్నేహితులతో చిన్నపాటి వాదనలు జరిగే సూచనలున్నాయి. ప్రేమ సంబంధాల్లో తలెత్తే చిన్నచిన్న మనస్పర్థలను వెంటనే పరిష్కరించుకోండి.

సింహ రాశి

సింహ రాశి మహిళలకు అత్తమామల వైపు నుంచి కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు, వాటిని కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం ద్వారా పరిష్కరించుకోండి. అకస్మాత్తుగా ధన ఆగమనం ఉంటుంది. దూర ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రేమ జంటలు ఒకరినొకరు కలుసుకునే అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది.

కన్య రాశి

సింగిల్స్‌గా ఉన్నవారికి ఈ రోజు తమ క్రష్‌ను కలిసే అరుదైన అవకాశం దక్కవచ్చు. మీ పనిలో ఉత్పాదకతను పెంచుకోవడంపై దృష్టి పెట్టండి. కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఎలాంటి తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవు, దినమంతా హాయిగా గడుస్తుంది.

తులా రాశి

తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది. జీవితంలో హెచ్చుతగ్గులతో కూడిన వాతావరణం కనిపిస్తుంది. వ్యాపారం చేసేవారు ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోవద్దు. ప్రతి అడుగు చాలా జాగ్రత్తగా వేయడం శ్రేయస్కరం.

వృశ్చిక రాశి

ఈ రోజు మీ మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో చిన్నపాటి అసౌకర్యం మిమ్మల్ని వేధించవచ్చు. మీ ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడం ఈ సమయానికి అత్యంత ముఖ్యం.

ధనుస్సు రాశి

ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో అద్భుతంగా, ఆనందకరంగా మారుతుంది. ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో ఏదైనా మంచి శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులు ప్రస్తుతానికి కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడం మానుకోవాలని సూచన.

మకర రాశి

ప్రేమ జీవితంలో ఎదురవుతున్న సమస్యలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోండి. కడుపునకు సంబంధించిన చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు. కెరీర్ పరంగా మీరు పడిన కష్టానికి త్వరలోనే అద్భుతమైన ఫలితాలు దక్కబోతున్నాయి. ప్రయాణాలు చేసే సూచనలున్నాయి.

కుంభ రాశి

ఉద్యోగంలో మీ సృజనాత్మకతను నిరూపించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన బాధ్యతలు మీ ముందుకు వస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఆర్థిక విషయాల్లో అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది.

మీన రాశి

మీన రాశి వారికి ఈ రోజు క్షణం తీరిక లేకుండా ఎంతో బిజీగా గడుస్తుంది. పని నిమిత్తం క్లయింట్ల ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సి రావొచ్చు. మీ జీవిత భాగస్వామి మనసు నొచ్చుకునే విధంగా ప్రవర్తించవద్దు. ధన పరమైన విషయాల్లో ఈ రోజు సాధారణ స్థితి కొనసాగుతుంది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 1 మంగళవారం రాశి ఫలాలు: ఈ రాశులకు ధన లాభం.. మరి కొందరు ఆచితూచి అడుగేయాలి!
Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 1 మంగళవారం రాశి ఫలాలు: ఈ రాశులకు ధన లాభం.. మరి కొందరు ఆచితూచి అడుగేయాలి!
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