    కుజ, నెప్ట్యూన్ గ్రహాల కలయిక: ఈ నాలుగు రాశుల వారికి గడ్డుకాలం.. జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే!

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఏప్రిల్ 13న కుజుడు మరియు నెప్ట్యూన్ గ్రహాల అరుదైన సంయోగం ఏర్పడింది. సుమారు వారం రోజుల పాటు ఉండే ఈ గ్రహాల కలయిక వల్ల మిథునం, కన్య, ధనుస్సు, మీన రాశుల వారికి ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. 

    Published on: Apr 14, 2026 2:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. ఆ సమయంలో శుభ యోగాలను, అశుభ యోగాలను చూస్తూ ఉంటాం. కొన్ని సార్లు ఇబ్బందులు కలిగితే, కొన్నిసార్లు సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతాము. అప్పుడప్పుడు గ్రహాల సంయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. ఏప్రిల్ 13, అనగా నిన్న ఏర్పడిన ఈ సంయోగం వారం వరకు ఉంటుంది. ఈ ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి సమస్యలు వస్తాయి.

    కుజ, నెప్ట్యూన్ గ్రహాల కలయిక: ఈ నాలుగు రాశుల వారికి గడ్డుకాలం.. జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే (pinterest)

    కుజుడు ధైర్యం మొదలైన వాటికే కారకుడు. నెప్ట్యూన్ కలల గ్రహము. ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగంతో కొన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం ఎక్కువ పడుతుంది. ఏ రాశి వారికి సమస్యలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. కాబట్టి ఈ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది.

    1.మిధున రాశి:

    మిధున రాశి వారికి ఈ సమయంలో సమస్యలు వస్తాయి. కెరీర్ పరంగా కూడా ఇబ్బందులు రావచ్చు. మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి; లేకపోతే అపార్థాలు కలగవచ్చు. భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా వీలైనంత వరకు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, లేకపోతే గొడవలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. రిలేషన్‌షిప్‌లో ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూస్తారు. ఏదైనా ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కొన్ని రోజులు ఆగితే మంచిది.

    2.కన్యా రాశి:

    కన్యా రాశి వారికి ఈ సమయంలో సమస్యలు రావచ్చు. ఈ రాశి వారు రిలేషన్‌షిప్‌లో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవచ్చు. అలాగే తోటి ఉద్యోగస్తులతో, ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులతో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. భాగస్వామి ఏం చెబుతున్నారో సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలి; లేకపోతే గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉంది. అనవసరంగా ఎవరైనా మాట్లాడేటప్పుడు ముగింపుకు వచ్చేయకండి; జాగ్రత్తగా వినండి, నిజం తెలుసుకోవాలి.

    3.ధనస్సు రాశి:

    ధనస్సు రాశి వారికి ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగంతో సమస్యలు వస్తాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు తప్పు నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. కన్ఫ్యూజన్ పెరగవచ్చు, కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి పది సార్లు ఆలోచించాలి. కన్ఫ్యూజన్ వద్దు; సమయం తీసుకోండి, సహనంతో ఉండండి. అనవసరంగా ప్రతి దానిని తొందరగా దాటేయాలని ప్రయత్నించకండి.

    4.మీన రాశి:

    మీన రాశి వారికి కూడా ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం వలన ఈ రాశి వారు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవచ్చు. ఏ విషయాన్ని రహస్యంగా దాచి పెట్టకండి; దాని వలన రిలేషన్‌షిప్‌లో గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలను ఈ సమయంలో తీసుకోకుండా ఆగి ఉండడం మంచిది. ఎమోషనల్‌గా కాకుండా లాజికల్‌గా ఉండడం అవసరం.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/కుజ, నెప్ట్యూన్ గ్రహాల కలయిక: ఈ నాలుగు రాశుల వారికి గడ్డుకాలం.. జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే!
