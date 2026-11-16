కుజుడి సంచారంతో అదృష్టం మీ ముంగిట్లోకి.. ఓపికతో పనులు చేసి సక్సెస్ మీతోనే!
కుజ గ్రహం జనవరి 10న తిరోగమనంలోకి వెళ్తుంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలను ఎదుర్కొనే శక్తిని, విజయం సాధించాలనే సంకల్పాన్ని ఇస్తుంది. ఏ రాశుల వారికి ఇది శుభ సమయం అవుతుందో తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు తమ రాశులను మార్చుకుంటాయి. వాటిలో కొన్ని ప్రత్యక్ష మార్గంలో ప్రయాణిస్తే, మరికొన్ని వక్ర మార్గంలో ప్రయాణిస్తాయి. గ్రహాలు రాశిని మార్చినప్పుడు, అవి శుభ, అశుభ యోగాలను సృష్టిస్తాయి. కుజుడు ప్రస్తుతం సింహరాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. 2027 జనవరి 10న అది వక్ర మార్గంలో కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఇది పవర్ఫుల్ రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ యోగం ప్రభావం అన్ని రాశులలో కనిపించినప్పటికీ, కొన్ని రాశుల వారు దీని కారణంగా ధన, వృత్తి విషయాలలో మంచి పురోగతిని చూస్తారు.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి కుజ గ్రహ సంచారం మీ వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలను అందిస్తుంది. మీ నైపుణ్యాలను నిరూపించుకోవడానికి మీకు అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు చేసుకునే ఒప్పందాలు, డబ్బు లావాదేవీల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీ పనులు వేగంగా ఉంటాయి. దీని కారణంగా ఏ పని చేయడానికైనా మీకు ఓపిక అవసరం. అందులో మీరు ఆశించిన పురోగతిని చూడవచ్చు. మీ వృత్తిపరమైన ప్రయత్నాలు విజయవంతమవుతాయి. మీకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇది మీ ఆర్థిక జీవితం సుసంపన్నంగా ఉండే సమయం. మీ పనులన్నీ సజావుగా సాగుతాయి. మీ లాభాలు కూడా పెరుగుతాయి. ఇంట్లో శుభ కార్యాలు జరుగుతాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి చాలా మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో మీరు మీ శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కోర్టు కేసులలో తీర్పులు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలోని అన్ని నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉండే సువర్ణ సమయం ఇది. జీవిత భాగస్వామితో కలిసి చేసే ఏ పెట్టుబడి అయినా చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. పనిలో ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం, పట్టుదల పెరుగుతాయి. మీ లక్ష్యాలను సాధించడానికి మీరు సరైన మార్గాలను ఎంచుకుంటారు. సమస్యలను చాలా తెలివిగా పరిష్కరించుకునే శక్తి మీకు ఉంటుంది. కుజుడి నుండి మీకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు జీవితంలో శాంతిని పొందుతారు.
తులా రాశి
తులారాశిలో కుజ గ్రహం వక్రగతిలో ఉండటం చాలా శుభప్రదం. ఈ కాలంలో మీరు చేసే కృషి, కొత్త ప్రాజెక్టుల కారణంగా మీ వృత్తిలో పురోగతి సాధిస్తారు. కొత్త కాంట్రాక్టుల వంటి అవకాశాలు లభిస్తాయి. కార్యాలయంలో ఉన్నవారికి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. కొందరికి పదోన్నతులు వంటి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి కొత్త వ్యక్తులతో కలిసి పనిచేయడానికి లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ, మీ ఆర్థిక విషయాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మానుకోండి.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి అనుకూల ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఎందుకంటే ఈ యోగం 9వ ఇంట్లో ఏర్పడింది. ఈ ఇల్లు అదృష్టానికి, విదేశీ ప్రయాణాలకు సంబంధించినది. ఈ యోగం వల్ల మీకు అన్ని విషయాలలో అదృష్టకరమైన మద్దతు లభిస్తుంది. విదేశీ ప్రయాణాలకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఈ యోగం కాలంలో మీరు మీ కుటుంబంతో ఎక్కువ సమయం గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది. కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. మీకు కుజుడి నుండి అన్ని రకాల ఆనందాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి కొత్త ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో మీకు తోబుట్టువుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
కుజుడు వృశ్చిక రాశిలోని దశమ భావంలోకి సంచరించడం ప్రారంభిస్తాడు. ఈ కాలంలో మీ డబ్బును పెంచుకోవడానికి మీకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ ఆదాయం పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో ఉన్నవారు తమ కృషి, కొత్త ప్రాజెక్టుల ద్వారా వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తారు. మీరు అనవసరమైన ఖర్చులను నియంత్రించడం ద్వారా ఆదాయాన్ని ఆదా చేయడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తారు. మీరు మంచి పనులు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. జనవరి నెలలో మీ పనులు ఎన్నో శుభ ఫలితాలను ఇస్తాయి. ముఖ్యంగా కుజుడి దృష్టి మీపై పడుతుంది. ఉద్యోగంలో మీ కష్టానికి తగిన ఫలితం పొందుతారు. వ్యాపార సంబంధిత పెట్టుబడులలో ప్రశాంతమైన నిర్ణయాలు తీసుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More