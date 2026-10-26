అక్టోబర్ 31 నుంచి ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసిరానుందా? గురు, కుజ, కేతు సంయోగం ప్రత్యేకత ఇదే!
వైదిక జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం, 2026 అక్టోబర్ 31న గురుడు సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించడం, నవంబర్ 12న కుజుడు కూడా సింహ రాశిలోకి చేరడం వల్ల, అక్కడ ఇప్పటికే సంచరిస్తున్న కేతువుతో త్రిగ్రహ సంయోగం ఏర్పడుతుందని ఈ కథనం పేర్కొంటోంది.
వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారం మానవ జీవితాలపై, దేశ ప్రపంచ పరిస్థితులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా గ్రహాల కలయిక లేదా సంయోగం ఏర్పడినప్పుడు దాని ఫలితాలు మరింత శక్తివంతంగా ఉంటాయి. రాబోయే రోజుల్లో గ్రహాల రాశుల మార్పు వల్ల ఒక అరుదైన మహా యోగం ఏర్పడబోతోంది.
జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, అక్టోబర్ 31, 2026 నాడు దేవగురువు బృహస్పతి కర్కాటక రాశి నుంచి సింహ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. ఆ వెంటనే నవంబర్ 12న శక్తికి అధిపతి అయిన కుజుడు కూడా సింహ రాశిలోకి అడుగుపెడతారు. ఇప్పటికే సింహ రాశిలో కేతువు సంచరిస్తున్నారు.
దీంతో ఈ రాశిలో గురు, కుజ, కేతువుల అరుదైన త్రిగ్రహ కూటమి ఏర్పడుతుంది. ఈ శక్తివంతమైన కలయిక డిసెంబర్ 4 వరకు కొనసాగుతుంది. ఆ తర్వాత డిసెంబర్ 5న కేతువు కర్కాటక రాశికి మారుతారు. ఈ గ్రహాల కలయిక పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం చూపినప్పటికీ, నాలుగు రాశుల వారికి మాత్రం ఇది స్వర్ణయుగంగా మారనుంది.
ఈ నాలుగు రాశులకు అనేక లాభాలు
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి ఈ కాలం అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. వృత్తి జీవితంలో ఎదురవుతున్న దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి. చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ స్పష్టమైన విజయం కనిపిస్తుంది. గతంలో ఎక్కడో ఆగిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది.
వ్యాపారస్తులకు ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. నూతన ఆస్తులు లేదా భౌతిక సుఖాలు సమకూరుతాయి. కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు ఇది అనుకూల సమయం.
కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి జాతకులకు ఈ త్రిగ్రహ యుతి సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఊహించని విధంగా బలపడుతుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడటంతో పాటు పాత మార్గాల ద్వారా కూడా ధనం ప్రవహిస్తుంది.
ఉద్యోగ రంగంలో పనితీరు మెరుగై అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. విద్యారంగంతో ముడిపడిన విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. వ్యాపారంలో కీలకమైన ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి ఈ సమయం లాభాల పంట పండిస్తుంది. సంపాదనకు సంబంధించి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. గతంలో చేసిన పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.
ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. వృత్తిపరంగా ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. వైవాహిక జీవితంలో నెలకొన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోయి అన్యోన్యత పెరుగుతుంది.
మకర రాశి:
మకర రాశి వారికి ఈ కాలంలో విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉన్నత విద్య కోసం ప్రయత్నించే విద్యార్థులకు ఇది అనుకూలమైన తరుణం. మానసిక ఆందోళనలు తొలగి ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
ఆర్థిక స్థితి గతంతో పోలిస్తే మరింత బలపడుతుంది. భూములు, భవనాలు, వాహనాలు కొనుగోలు చేసే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపార భాగస్వామ్యాల్లో మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. కుటుంబంతో కలిసి ఆనందంగా సమయం గడుపుతారు.
గమనిక: జ్యోతిష్య లెక్కల ఆధారంగా అందించిన ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కొరకే. వ్యక్తిగత జాతక పరిస్థితులను బట్టి ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు. నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More