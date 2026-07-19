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    ఆగస్టు నుండి ఈ 3 రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు.. అన్ని కష్టాలు తొలగిపోతాయ్!

    ఆగస్టు నెలలో కుజుడు మిథున రాశిలో సంచరిస్తాడు. ఈ సంచారం సందర్భంగా మూడు రాశులవారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. అవేంటో చూడండి.

    Published on: Jul 19, 2026, 18:54:16 IST
    By Anand Sai, Hyderabad
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    కుజుడు ఆగస్టు 2వ తేదీ రాత్రి 10:59 గంటలకు మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సంచారం తర్వాత కుజుడు 2026 సెప్టెంబర్ 18 వరకు మిథున రాశిలోనే ఉంటాడు. జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం కుజుడు ధైర్యం, బలం, ఉత్సాహం, శౌర్యానికి ప్రతీక. ఈ కుజుడి సంచారం పన్నెండు రాశులనూ ప్రభావితం చేస్తున్నా.. మిథునం, కన్య, మకరం రాశుల వారికి మరింత అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. ఈ కాలంలో ఈ రాశుల వారి జీవితాలలో కొన్ని ప్రధాన మార్పులు చోటుచేసుకోవచ్చు. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి అవకాశాలు లభించవచ్చు. వృత్తి రంగంలో కొత్త అవకాశాలు, వ్యాపారంలో పురోగతి, ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడవచ్చు. కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి, ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, మీ లక్ష్యాల వైపు ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగడానికి ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉండవచ్చు.

    ఆగస్టులో అదృష్ట రాశులు
    ఆగస్టులో అదృష్ట రాశులు

    మిథున రాశి

    కుజుడు మీ సొంత రాశి అయిన మిథునంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి, మీ వ్యక్తిత్వంలో కొత్త ఉత్సాహం నిండుతుంది. ఈ సమయంలో మీ ధైర్యం, నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం, పని చేసే తత్వం పెరిగే అవకాశం ఉంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి కొత్త క్లయింట్లు, మంచి అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపార విస్తరణకు లేదా కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. మీ కష్టపడి పనిచేసే తత్వం, నాయకత్వ లక్షణాలు, పని రంగంలో మీ పనితీరు ప్రశంసించబడవచ్చు. దీనితో పాటు కొత్త బాధ్యతలు లేదా ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులను నిర్వహించే అవకాశం కూడా మీకు లభించవచ్చు. ఆర్థికంగా ఈ సమయం పురోగతికి సంకేతాలు ఇవ్వవచ్చు. ఆదాయం పెరిగే అవకాశం లేదా ఊహించని ఆర్థిక లాభ అవకాశాలు లభించవచ్చు. కుటుంబం మరియు స్నేహితుల మద్దతు మీ మనోధైర్యాన్ని పెంచుతుంది.

    కన్యా రాశి

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ కుజ సంచారం కన్యారాశి వారికి వృత్తి, వ్యాపార రంగంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకురాగలదు. కొత్త అవకాశాలు, ముఖ్యంగా వ్యాపార విస్తరణకు మంచి అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం, సానుకూల ఆలోచనలు సవాళ్లను విజయవంతంగా ఎదుర్కోవడానికి మీకు సహాయపడతాయి. మీరు చాలా కాలంగా ఇల్లు, భూమి లేదా వాహనం కొనాలని యోచిస్తున్నట్లయితే, ఈ సమయం అనుకూలంగా పరిగణిస్తారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు ఉన్నతాధికారుల నుండి మద్దతు, ప్రశంసలు పొందే అవకాశం ఉంది. కొత్త బాధ్యతలు, ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులు లేదా పదోన్నతులు వంటి అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఈ కాలం ఆర్థికంగా కూడా మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడే అవకాశం ఉంది.

    మకర రాశి

    కుజ గ్రహ సంచారం మకర రాశి వారికి కొత్త అవకాశాలను తీసుకురావచ్చు. పనిలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించే సూచనలు ఉన్నాయి. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తి కావడం ప్రారంభమవుతాయి. కష్టానికి మంచి ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. లాభదాయకమైన ప్రయాణ అవకాశాలు రావచ్చు. ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలు లేదా పెద్ద కంపెనీల నుండి ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఇంటి వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు నుండి ఈ 3 రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు.. అన్ని కష్టాలు తొలగిపోతాయ్!
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు నుండి ఈ 3 రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు.. అన్ని కష్టాలు తొలగిపోతాయ్!
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