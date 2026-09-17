సెప్టెంబర్ 21 దాకా ఈ 4 రాశులవారికి అదృష్టం, అపారమైన ప్రయోజనాలు!
హస్తా నక్షత్రంలో బుధ సంచారం 4 రాశుల వారికి వ్యాపారంలో అపారమైన లాభాలను, కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలను, ఊహించని అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. ఆ రాశులు ఏవో చూడండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బుధుడు ప్రస్తుతం తన సొంత రాశి అయిన కన్యారాశిలో ఉన్నాడు. దీనితో పాటు చంద్రుని ఆధిపత్యం గల హస్తా నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నాడు. కన్యారాశిలో బుధుడు బలపడటం, హస్తా నక్షత్ర సంచారంతో కలవడం వలన అదనపు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు చేకూరవచ్చు. బుధుడు సెప్టెంబర్ 21వ తేదీ వరకు ఈ నక్షత్ర మార్గంలో కొనసాగుతాడు. ఈ బుధ గ్రహ సంచారం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు తమ కెరీర్, వ్యాపారం, పెట్టుబడి రంగాలలో గొప్ప పురోగతిని, కొత్త సువర్ణావకాశాలను పొందబోతున్నారు. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏంటో చూడండి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ఈ కాలం వృత్తిపరమైన లక్ష్యాలను చాలా త్వరగా సాధించడానికి దారితీస్తుంది. మీరు చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పని విజయవంతంగా పూర్తవుతుంది. పనిలో మీ కష్టానికి, అంకితభావానికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. మీకు కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభించవచ్చు. మీ జీవిత గమనాన్ని మార్చగల ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిని మీరు కలుసుకునే అవకాశం ఉంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగేకొద్దీ మీరు ఎలాంటి సవాలనైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కొని విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం, శాంతి నెలకొని ఉంటాయి. మీరు మీ జీవిత భాగస్వామితో ఆహ్లాదకరమైన క్షణాలను గడుపుతారు. మీ శారీరక ఆరోగ్యం అద్భుతంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారు జీవితంలో గణనీయమైన పురోగతిని చూడబోతున్నారు. మీరు మీ ఆలోచనలను స్పష్టంగా, నిర్మొహమాటంగా వ్యక్తపరిచే విధానం, ముఖ్యమైన సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. మీ వృత్తి జీవితంలో ఇప్పటివరకు ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బలంగా మారుతుంది. వివిధ మార్గాల్లో లాభాలు ఆర్జించే అవకాశాలు మీ తలుపు తడతాయి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి, పొదుపు పెరుగుతుంది. కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి ఆశించిన మంచి ఉద్యోగం లభిస్తుంది. ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి పొందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మొత్తమ్మీద, మీ జీవితంలో విజయం, అదృష్టం రెండూ కలిసి వస్తాయి.
కన్యా రాశి
బుధుడు కన్యారాశిలో సంచరిస్తున్నందున ఈ సంచారం పెట్టుబడులు, వ్యాపారం ద్వారా ఊహించని ఆర్థిక లాభాలను తెస్తుంది. స్వయం ఉపాధి పొందుతున్న వారికి లాభదాయకమైన కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి, ఇవి వారి వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడానికి, ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి సహాయపడతాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు ఇది ఒక సువర్ణావకాశం. కొత్త ఆదాయ వనరులు లభిస్తాయి. జీవితంలోని అనేక రంగాలలో ఆనందం వికసిస్తుంది. కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడానికి, జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి ఇది శుభ సమయం. తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. విదేశాలలో ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి అనుకూలమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి.
సింహ రాశి
బుధ సంచారం సింహరాశి వారికి ఊహించని సంపదను, ఆకస్మిక ఆర్థిక పురోగతిని తెస్తుంది. చాలా కాలంగా పోగుపడని డబ్బు మీ చేతికి వస్తుంది. సమాజంలో మీ విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో ఉన్నవారు భాగస్వాముల ద్వారా కొత్త లాభాలను పొందుతారు. మీరు మీ వాక్చాతుర్యంతో అనేక విషయాలను సులభంగా సాధిస్తారు. కళలు, విద్యా రంగాలలో ఉన్నవారికి విశేషమైన విలువ లభిస్తుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సుదూర ప్రయాణాల ద్వారా మీరు లాభదాయకమైన ఫలితాలను పొందుతారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More