నవంబర్ 7 నుంచి 5 రాశులవారికి ఊహించని వైపు నుంచి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు
కొద్ది రోజుల్లో అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహాలు సంచారం చేస్తాయి. దీనివల్ల త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం పన్నెండు రాశులపై విభిన్న ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. కొన్ని రాశులకు ఊహించని ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
గ్రహాలన్నీ కొంత కాలం తర్వాత తమ రాశులను, నక్షత్రాలను మార్చుకుంటాయి. గ్రహాలు కదులుతున్న కొద్దీ, అవి ఇతర గ్రహాలతో శక్తివంతమైన యోగాలను ఏర్పరుస్తాయి. నవంబర్ 7, 2026న, బుధుడు, సూర్యుడు, చంద్రుడు తులారాశిలో కలుస్తారు. ఇది త్రిగ్రాహి యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. సూర్యుడు, బుధుడు, చంద్రుని కలయిక జ్యోతిష్యపరంగా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తారు. అంతేకాకుండా బుధుడు వక్రగతిలో ఉన్నప్పుడు ఈ గ్రహ కలయిక మరింత ముఖ్యమైనదిగా చెప్తారు. ఈ యోగం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలను ప్రభావితం చేసినప్పటికీ, ఇది కొన్ని రాశులకు అదనపు ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
మిథున రాశి
త్రిగ్రాహి యోగం మిథున రాశి వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఈ కాలంలో మీరు మీ జీవితంలోని వివిధ రంగాలలో విజయం సాధిస్తారు. మీ జీవితంలోని సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. మీ వృత్తి జీవితంలో ఉన్నత స్థానాలను పొందగలుగుతారు. కష్టపడి పనిచేసే రైతులకు అధిక లాభాలు ఆర్జించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త కాంట్రాక్టుల ద్వారా ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. వివిధ మార్గాల్లో డబ్బు ఆదా చేసుకోగలుగుతారు. ఈ సమయంలో మీరు ఎలాంటి పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కోరు. అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు తొలగిపోతాయి.
సింహ రాశి
ఈ గ్రహాల కలయిక సింహరాశి వారికి మంచి ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఈ కాలంలో మీరు ఆర్థికంగా పెద్ద లాభాలను పొందవచ్చు. విదేశీ సంబంధిత విషయాలలో లాభాలు ఆర్జించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు కొన్ని ప్రయాణాలు చేయవచ్చు. దాని ద్వారా మీకు అనేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో అవివాహితులకు తగిన జీవిత భాగస్వామి లభిస్తారు. మీరు మీ పై అధికారులతో మంచి సంబంధాలను పెంచుకుంటారు. పనిలో స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి ఈ మూడు గ్రహాల కలయికతో ఏర్పడిన త్రిగ్రాహి యోగం అనుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ సమయంలో మీ జీవితంలో నెలకొని ఉన్న ఆర్థిక సమస్యలు అంతమవుతాయి. మీ జీవితంలోని అనేక చిరకాల కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఆర్థిక సమస్యల నుండి బయటపడటానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వైవాహిక జీవితంలో ప్రేమ, పరస్పర అనురాగం పెరుగుతాయి. మీరు మీ జీవిత భాగస్వామికి కొన్ని బహుమతులు ఇవ్వవచ్చు. ఈ కాలం ఊహించిన దానికంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి జాతకంలో మూడు గ్రహాలు అత్యున్నత స్థానంలో కలిస్తే, మీకు అత్యధిక విజయం, కీర్తి, రాజకీయ లాభం, ఉన్నత అధికారం లభిస్తాయి. బుధ, సూర్యుల కలయిక ధనుస్సు రాశి వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఈ కాలంలో ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. ఈ గ్రహ మార్పుల కారణంగా, పనిలో మీ ధైర్యం, తెలివితేటలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది. పొదుపు చేయడానికి ఇది ఒక సువర్ణావకాశం. కుటుంబంలో శాంతి, సంతోషాన్ని నెలకొల్పడానికి మీరు కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. కుటుంబ సభ్యులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపగలుగుతారు.
మీన రాశి
త్రిగ్రాహి యోగం మీన రాశి వారికి అనేక శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ సమయంలో చేసే పనులు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. చాలా కాలంగా వివాహం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి పెళ్ళి జరుగుతుంది. మీ ఆర్థిక జీవితంలో మునుపెన్నడూ చూడని ఆదాయాన్ని మీరు చూస్తారు. ఇంట్లో ఇప్పటివరకు కొనసాగుతున్న సమస్యలు ముగుస్తాయి. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా ఉండే సమయం ఇది. చదువు పట్ల, కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మీరు చేసే పనిలో విజయాన్ని మాత్రమే చూస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More