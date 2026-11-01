నవంబర్ 01 రాశి ఫలాలు: ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం.. ఆర్థికంగా లాభాలు!
నవంబర్ 01 రాశి ఫలాలు: పన్నెండు రాశుల వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగం, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ సంబంధాలు, ఆరోగ్య విషయాల్లో కొందరికి అనుకూల పరిణామాలు ఎదురుకానున్నాయి. మేషం, కర్కాటకం, కన్య, వృశ్చికం, కుంభ రాశుల వారికి సానుకూల ఫలితాలు సూచిస్తున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతిరోజూ గ్రహాలు, నక్షత్రాల స్థితిగతులు మారుతుంటాయి. ఈ ఖగోళ మార్పుల ప్రభావం మానవ జీవితంపై, ముఖ్యంగా పన్నెండు రాశుల వారిపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు చేకూరితే, మరి కొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. నేటి రాశి ఫలాలు మీ కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ బంధాలు మరియు ఆరోగ్యాన్ని ఏ విధంగా ప్రభావితం చేయనున్నాయో పరిశీలిద్దాం.
నేటి రాశి ఫలాలు
మేష రాశి: ఈ రోజు మీ భావోద్వేగాలపై జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కార్యాలయంలో మీ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి చక్కటి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా లాభాలు అందుకునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఖర్చుల విషయంలో నిగ్రహం పాటించాలి. కుటుంబ సభ్యులతో మెలగేటప్పుడు సహనం ముఖ్యం. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి: ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో తొందరపాటు వద్దు, సంయమనం పాటించండి. అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. కుటుంబంలో స్పష్టత, పరస్పర నమ్మకం బంధాన్ని బలపరుస్తాయి. మానసిక ఒత్తిడికి దూరంగా ఉంటే ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
మిథున రాశి: రోజువారీ పనుల్లో బిజీగా గడుపుతారు. ప్రతి పనిలోనూ చిన్న విషయాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి, లేదంటే చిన్న పొరపాట్లు జరిగే ప్రమాదం ఉంది. ఆర్థిక వ్యయం పెరిగే సూచనలున్నాయి కాబట్టి అనవసర కొనుగోళ్లకు స్వస్తి చెప్పండి. ఉదర సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఆహారపు అలవాట్లపై శ్రద్ధ వహించండి.
కర్కాటక రాశి: కొత్త ఆలోచనలకు, నూతన ప్రణాళికలకు నేడు శ్రీకారం చుడతారు. వృత్తి రంగంలో వినూత్న రీతిలో రాణించే అవకాశం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో అందరి సహకారంతో వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితిలో పురోగతి కనిపిస్తుంది. మనసు తేలికగా, ఉత్సాహంగా ఉంటుంది.
సింహ రాశి: ఈ రోజు శ్రమ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. పని ఒత్తిడి వెంటాడినప్పటికీ, అందుకు తగిన సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు దక్కుతాయి. ఆప్తులతో దూరం పెరగకుండా సంభాషణలు కొనసాగించండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఆరోగ్య విషయంలో కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలు అవసరం.
కన్యా రాశి: ఆశించిన విధంగా రోజు గడుస్తుంది. కెరీర్ పరంగా సరికొత్త అవకాశాలు తలుపు తట్టవచ్చు లేదా శుభవార్తలు వింటారు. ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం, అన్యోన్యత పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా స్థితి బలంగా ఉంటుంది. గతంలో చేసిన ప్రయత్నాలకు నేడు సానుకూల ఫలితాలు అందుతాయి.
తులా రాశి: ప్రతి విషయంలోనూ సమతుల్యత పాటించడం నేటి ప్రధాన అవసరం. వ్యక్తిగత జీవితం, వృత్తి జీవితం రెండింటిలోనూ ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆఫీసులో కీలక నిర్ణయాలను తాత్కాలికంగా వాయిదా వేయడం మేలు. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు కూలంకషంగా ఆలోచించండి.
వృశ్చిక రాశి: ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అయ్యే రోజు ఇది. కార్యాలయంలో మీ సలహాలు, సూచనలకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. సహోద్యోగులు, అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ప్రేమ సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి. నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
ధనుస్సు రాశి: భావోద్వేగాలతో కూడిన రోజు ఇది. కుటుంబ విషయాలు మీ మనసును కొంతవరకు ప్రభావితం చేయవచ్చు. ఉద్యోగ బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ, మీ పరిణతితో వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ఆర్థిక స్థిరత్వం ఉంటుంది. సరైన నిద్ర లేకపోవడం వల్ల కొద్దిగా అలసట అనిపించవచ్చు.
మకర రాశి: ప్రతి అడుగు చాలా జాగ్రత్తగా వేయాలి. వృత్తిపరమైన ఒత్తిడి కొనసాగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు ఎదురైనా, పరస్పర చర్చల ద్వారా సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. బడ్జెట్ ప్రకారం ఖర్చులు చేయడం ఉత్తమం. మానసిక ప్రశాంతత కోసం కొంత సమయం కేటాయించండి.
కుంభ రాశి: సంయమనం, పరిపక్వతతో ముందుకు సాగాల్సిన సమయం ఇది. ఆఫీసులో మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది, ఉన్నతాధికారుల నమ్మకాన్ని పొందుతారు. భవిష్యత్తు ఆర్థిక ప్రణాళికలపై సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కుటుంబంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది.
మీన రాశి: రోజు కొంత అస్థిరంగా అనిపించవచ్చు. బాధ్యతల భారం పెరగడంతో శారీరకంగా, మానసికంగా బడలిక కలుగుతుంది. ఎవరిచ్చిన సలహాలకైనా వెంటనే స్పందించకండి. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగానే ఉన్నప్పటికీ, అనవసర ఖర్చులు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల అండదండలతో మానసిక ఊరట లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More