నేడు మంగళవారం+విజయదశమి.. 12 రాశుల వారి జాతకంలో ఏం జరగబోతోంది? మీ రాశిఫలాలు చూసుకోండి!
అక్టోబర్ 20, 2026 మంగళవారం సందర్భంగా హనుమంతుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించడం విశేషంగా భావిస్తారు. బజరంగబలిని పూజించడం వల్ల భయాలు తొలగిపోయి, ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం.
మంగళవారం హనుమంతుని ఆరాధనతో పాటు గ్రహాల గమనం ఆధారంగా మేషం, వృషభం, మిథునం సహా పలు రాశుల వారికి ఈ రోజు ఎలాంటి ఫలితాలు ఉండనున్నాయో ప్రత్యేక జ్యోతిష్య విశ్లేషణ.
వారంలో అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా భావించే మంగళవారం నాడు భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో సంకటమోచనుడైన హనుమంతుడిని పూజిస్తారు. బజరంగబలిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలోని భయాలు, అనారోగ్యాలు, కష్టాలు తొలగిపోతాయని ప్రగాఢ నమ్మకం.
అక్టోబర్ 20వ తేదీన గ్రహాల స్థితిగతులు కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని శుభఫలితాలను అందిస్తుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు కొద్దిగా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. నేటి ద్వాదశ రాశుల ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మనసు ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా మారుతుంది. వృత్తిపరంగా ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించేందుకు అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. బహువిధ మార్గాల ద్వారా ధనలాభం కలుగుతుంది. ఆరోగ్య పరంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు.
వృషభ రాశి
చిన్నచిన్న నిర్ణయాలతోనే ఇంటా బయటా మంచి ప్రగతిని సాధించగలరు. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించడం మంచిది. ఎలాంటి క్లిష్టమైన పనులనైనా చిన్నచిన్న భాగాలుగా విభజించుకుని క్రమపద్ధతిలో పూర్తి చేస్తే సత్ఫలితాలు వస్తాయి.
మిథున రాశి
ఈ రాశి జాతకులకు ఈ రోజు సరికొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. తోటివారితో అభిప్రాయాలను పంచుకోవడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో లేదా సన్నిహితులతో గడిపే సమయం ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారు పనులపై పూర్తి ఏకాగ్రత వహించాలి. ఆచరణాత్మకమైన ప్రణాళికలు మీ లక్ష్యాలను వేగంగా చేరుకునేలా చేస్తాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతత కోసం మాటల్లో మాధుర్యం పాటించండి. ఖర్చుల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించడం శ్రేయస్కరం.
సింహ రాశి
ఈ రాశి వారు తమ మనసులోని సృజనాత్మక ఆలోచనలను మిత్రులతో లేదా సహోద్యోగులతో పంచుకోవడానికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంది. ఒక చిన్న చొరవ పెద్ద ప్రయోజనాలకు దారితీస్తుంది.
కన్య రాశి
ఈ రాశి వారు తమ రోజువారీ దినచర్యను స్థిరంగా ఉంచుకోవాలి. భవిష్యత్తును బంగారుమయం చేసుకునేందుకు నేడు వేసే ప్రతి అడుగు కీలకం కానుంది. మీ నిరంతర కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
తులా రాశి
తుల రాశి వారు ఎదుటివారి అభిప్రాయాలతో విభేదాలు వచ్చినప్పుడు సంయమనం కోల్పోకూడదు. మీ ఆలోచనలను ఎప్పటికప్పుడు డైరీలో రాసుకుని విశ్లేషించుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి
ఈ రాశి వారికి మిత్రుల నుంచి మంచి సలహాలు అందుతాయి. అలసటగా అనిపించినప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక విషయాల్లో ఎవరినైనా గుడ్డిగా నమ్మకుండా మీ ఇంగితజ్ఞానాన్ని నమ్ముకోండి.
ధనుస్సు రాశి
ఈ రాశి వారు క్రమశిక్షణ, ఓర్పుతో వ్యవహరిస్తే అనుకున్న పనిలో విజయం సాధిస్తారు. ఈ రోజు మీ ఆలోచనల వేగం అద్భుతంగా ఉంటుంది. పెద్ద సాహసాలు చేసే కంటే చిన్న ప్రణాళికలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి కొత్త వ్యాపార ప్రణాళికలు లాభాల బాట పట్టిస్తాయి. మీ ప్రతిభను నలుగురితో పంచుకునే విధానం ప్రశంసలు అందుకుంటుంది. చిన్న విజయాలను కూడా ఆస్వాదించడం నేర్చుకోండి.
కుంభ రాశి
ఈ రాశి వారి ప్రతిభను గుర్తించే వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. సృజనాత్మక రంగాల వారికి ఈ రోజు ఎంతో సంతృప్తికరంగా గడుస్తుంది.
మీన రాశి
ఈ రాశి జాతకులకు ధనపరమైన విషయాలు నిలకడగా ఉంటాయి. అందరితో స్నేహపూర్వకంగా మెదులుతూ కొత్త విషయాలను నేర్చుకుంటారు. ఆత్మవిశ్వాసంతో మునుముందుకు సాగితే తిరుగులేని విజయం మీసొంతం అవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More