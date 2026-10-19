నేడు మహర్నవమి+సోమవారం.. కొందరికి ధనలాభం.. మీ రాశి ఫలాలు చూసుకున్నారా?
అక్టోబర్ 19, సోమవారం రాశిఫలాల ప్రకారం కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగం, ఆర్థికం, కుటుంబం, ప్రేమ జీవితాల్లో అనుకూల ఫలితాలు కనిపిస్తాయని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి. మిథునం, కర్కాటకం, కన్య, ధనుస్సు, మీన రాశుల వారికి కెరీర్లో పురోగతి, ఆర్థిక మెరుగుదల వంటి సానుకూల ఫలితాలు సూచించబడ్డాయి.
హిందూ సంప్రదాయంలో సోమవారం దైవారాధనకు అత్యంత విశిష్టమైన రోజని భావిస్తారు. ఈ రోజు భోళా శంకరుడైన శివయ్యను భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయని నమ్ముతారు. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం అక్టోబర్ 19వ తేదీన కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు ఎదురుకాగా, మరికొన్ని రాశుల వారు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. నేటి గ్రహస్థితులు వ్యక్తిగత జీవితంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి
నేడు మేష రాశి వారికి వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితాల్లో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు దక్కడంతో పాటు కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. అయితే, ఆర్థిక విషయాల్లో మాత్రం కాస్త ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. భవిష్యత్తు భద్రత కోసం ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుతూ బడ్జెట్ ప్రకారం నడుచుకోవడం మంచిది.
వృషభ రాశి
ఆరోగ్యపరంగా ఫిట్గా ఉండేందుకు మంచి జీవనశైలిని అలవర్చుకోవాలి. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలంగా సహోద్యోగులు, పై అధికారుల నుంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. అయితే అనుకోని ఖర్చులు పెరుగుతాయి కాబట్టి ఆర్థిక నిర్వహణలో తగు జాగ్రత్తలు పాటించడం అవసరం.
మిథున రాశి
ఈ రోజు మిథున రాశి వారు మరింత ఉత్సాహంగా, శక్తివంతంగా కనిపిస్తారు. బంధాలు బలపడటమే కాకుండా కెరీర్ పరంగా ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగవ్వడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి
జీవితంలో నూతన అవకాశాలు మిమ్మల్ని పలకరిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో బంధాలు మరింత బలపడతాయి. ఉద్యోగంలో అనుకూల మార్పులు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం లభించడం వల్ల కొద్దిరోజులుగా ఉన్న ఆందోళనలు తొలగిపోతాయి.
సింహ రాశి
ప్రేమ జీవితంలో తలెత్తిన చిన్నపాటి మనస్పర్థలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోండి. మీ బంధాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ఇది సరైన సమయం. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా మంచి స్థితిలో ఉంటారు, ఇది మీ జీవనశైలిలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
కన్యా రాశి
భావోద్వేగాలకు లోనై ఎలాంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. కార్యాలయంలో వస్తున్న మార్పులు, డిమాండ్లపై కొద్దిగా దృష్టి పెట్టండి. వృత్తిపరంగా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ధనలాభంతో పాటు ఆరోగ్యం కూడా సానుకూలంగా ఉంటుంది.
తులా రాశి
నేడు ఉద్యోగంలోనూ, వ్యక్తిగత బంధాలలోనూ కొన్ని సవాళ్లు ఎదురుకావచ్చు. అయితే మీ సహనంతో వాటిని విజయవంతంగా అధిగమిస్తారు. కార్యాలయంలో టాస్క్లు కొద్దిగా కఠినంగా అనిపించినా ఆత్మవిశ్వాసంతో మునుకువెళ్లండి. ఆర్థిక స్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి
భార్యాభర్తల మధ్య లేదా బంధాలలో వచ్చే సమస్యలను సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోండి. ఆఫీసులో మీ వంతు ఉత్తమ ఫలితాలు ఇచ్చేలా శ్రమించండి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది కానీ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా ముఖ్యం.
ధనుస్సు రాశి
ఈ రోజు ఆర్థికపరమైన పెద్ద సమస్యలు ఏవీ తలెత్తవు. మనసులోని భావాలను ప్రియమైనవారితో పంచుకుంటూ సంతోషంగా గడుపుతారు. కెరీర్లో మీ ప్రతిభ ప్రదర్శించే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడుల ద్వారా మంచి లాభాలు పొందే సూచనలున్నాయి. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది.
మకర రాశి
శారీరక శ్రమను, వ్యాయామాన్ని మీ దినచర్యలో భాగం చేసుకోండి. ప్రేమ సంబంధాల్లో ఎలాంటి పొరపాట్లను లేదా సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. పనిలో మీ శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కేలా చూసుకోండి.
కుంభ రాశి
మీ జీవిత భాగస్వామితో లేదా సన్నిహితులతో స్పష్టమైన సంభాషణ అవసరం. చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ అవి మీ దైనందిన జీవితాన్ని పెద్దగా ప్రభావితం చేయవు. అయినప్పటికీ జీవనశైలి విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
మీన రాశి
ఇటు కుటుంబ జీవితం, అటు వృత్తి జీవితం ప్రశాంతంగా, ఆనందంగా సాగిపోతుంది. తెలివైన పెట్టుబడుల ద్వారా భవిష్యత్తులో ఆర్థిక సమృద్ధి సాధిస్తారు. అయితే ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం ఎటువంటి అలసత్వం వద్దు, ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More