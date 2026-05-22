    Mercury Rise: బుధుడి ఉదయం.. రేపటి నుంచి ఈ రాశులకు మాములుగా ఉండదు.. డబ్బు, ప్రమోషన్లు ఇలా ఎన్నో ఊహించని లాభాలు!

    Mercury Rise: రేపు బుధుడు ఉదయిస్తాడు. బుధుడు ఉదయించడంతో 12 రాశులు వారిపై ప్రభావం పడుతుంది. కానీ ఈ నాలుగు రాశుల వారు మాత్రం భారీగా లాభాలను పొందుతారు. డబ్బు, ప్రమోషన్లు ఇలా ఎన్నో ఊహించని లాభాలు.. మరి ఈ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఈ రాశులలో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.

    Published on: May 22, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    బుధుడు ఉదయం 2026: గ్రహాల యువరాజు బుధుడు ప్రస్తుతం కరిగిపోయే స్థితిలో ఉన్నాడు మరియు మే 23, 2026న ఉదయించబోతున్నాడు. బుధుడు జూన్ 30, 2026 వరకు ఆరోహణ స్థితిలో ఉంటాడు. బుధుడి చలనంలో మార్పుల ప్రభావం మేధస్సు, తర్కం మరియు వ్యాపారానికి కారకంగా అనేక రాశిచక్రాలపై మంచిగా ఉంటుంది.

    జ్యోతిష్యం ప్రకారం, ఒక గ్రహం అస్తమయం నుంచి పైకి ఉదయిస్తే దాని శుభ ప్రభావం పెరుగుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, బుధుడి పెరుగుదల వ్యాపారం, డబ్బు లాభాలు మరియు సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. బుధుడు ఉదయం కారణంగా కొన్ని రాశిచక్రాల ఆర్థిక స్థితిలో సానుకూల మార్పు ఉంటుంది.

    బుధుడి ఉదయంతో ఈ రాశిచక్రాల జీవితంలో భారీగా మార్పులు

    1. వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి ప్రజలకు బుధుడి ఉదయం ఆర్థికంగా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీకు రావాల్సిన డబ్బును తిరిగి పొందవచ్చు. పెట్టుబడిపై మంచి రాబడిని పొందే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడులకు ఇది చాలా మంచి సమయం. జీవితంలో సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుంది. దీనిని మీరు మంచి పనుల్లో ఉపయోగిస్తారు.

    2. మిథున రాశి

    బుధుడు మిథున రాశికి అధిపతి. అటువంటి పరిస్థితిలో బుధుడి ఉదయం మీకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీ పనిలో అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. మీ భాగస్వామి నుంచి మీకు మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో పురోభివృద్ధికి అవకాశాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. పెద్ద ఒప్పందం లేదా డీల్‌ను హ్యాండిల్ చేయవచ్చు. ఆత్మవిశ్వాసం, శక్తి పెరుగుతాయి.

    3. కన్యా రాశి

    కన్యారాశికి అధిపతి కూడా బుధుడే. బుధుడి పెరుగుదల మీకు ఆర్థికంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీ డబ్బు పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు సృష్టించబడతాయి. పాత మార్గాల నుంచి కూడా డబ్బు వస్తుంది. మీరు కార్యాలయంలో ప్రమోషన్ పొందవచ్చు. విద్యార్థులకు కూడా ఇది మంచి సమయం కానుంది. కుటుంబంలో సంతోషం ఉంటుంది.

    4. తులా రాశి

    బుధుడి ఉదయం తులారాశి ప్రజలకు ఒక వరం కంటే తక్కువ కాదు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. సామాజిక ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. వ్యక్తిత్వం మరియు ప్రసంగం ఆకట్టుకుంటాయి. మీరు కొత్త వ్యక్తులను కలుస్తారు. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

