సింహరాశిలోకి బుధుడి సంచారం - ఆగస్టు 22 నుంచి ఈ 5 రాశుల జాతకం మారబోతోంది!
ఆగస్టు 22న బుధుడు సింహరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. సెప్టెంబర్ 7 వరకు సాగే ఈ సంచారంతో ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పలు రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. బుద్ధి, తెలివితేటలు, వ్యాపారం, సంభాషణా నైపుణ్యాలకు కారకుడైన బుధ గ్రహం తన రాశిని మార్చబోతోంది. ప్రస్తుతం కర్కాటక రాశిలో ఉన్న బుధుడు, ఆగస్టు 22న రాత్రి 7:33 గంటలకు సూర్యుడికి చెందిన సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సంచారం వల్ల జాతకుల్లో అద్భుతమైన ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మాటకారితనంతో పాటు నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
ఆగస్టు 22 నుంచి సెప్టెంబర్ 7 వరకు మొత్తం 17 రోజుల పాటు బుధుడు సింహరాశిలోనే ఉంటాడు. ఈ కాలంలో ఏ ఏ రాశుల వారు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందబోతున్నారో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మిథున రాశి :
మిథున రాశి అధిపతి స్వయంగా బుధుడే కావడం వల్ల ఈ రాశి వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. నిలిచిపోయిన పనులన్నీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో ఊహించని శుభవార్తలు వింటారు. ఇది మీ మనస్సుకు ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది. వ్యాపారులకు నూతన ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఎక్కడైనా రావలసిన డబ్బులు లేదా బకాయిలు నిలిచిపోయి ఉంటే, ఈ సమయంలో తిరిగి చేతికి అందుతాయి. దీంతో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా మెరుగ్గా మారుతుంది.
సింహ రాశి :
బుధుడు మీ సొంత రాశిలోనే సంచరించబోతున్నందున మీకు సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. మీ భావాలను, ఆలోచనలను ఇతరుల ముందు స్పష్టంగా, ధైర్యంగా ఉంచగలుగుతారు. మీ మాటలకు సమాజంలో, ఆఫీసులో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో కీలకమైన కొత్త బాధ్యతలు మీ భుజాన వాలే అవకాశం ఉంది. ఆగస్టు 22 నుంచి సెప్టెంబర్ 7 మధ్య కాలంలో మీరు తీసుకునే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు మీ భవిష్యత్తును సానుకూలంగా మారుస్తాయి.
కన్యా రాశి :
బుధుడి సంచారం కన్యా రాశి వారికి అపరిమితమైన లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనిచేసి అనుకున్న లక్ష్యాలను సులువుగా సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ పనితనానికి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి మంచి ఆఫర్లు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారస్తులు నూతన ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి ఇది అనుకూల సమయం. ఆర్థిక రంగంలో ముందడుగు వేస్తారు. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి.
తులా రాశి :
సింహరాశిలోకి బుధుడి ప్రవేశం తులా రాశి వారికి ఎంతగానో కలసివస్తుంది. ఉద్యోగంలో పై అధికారులు మీ సూచనలను, ఆలోచనలను సీరియస్గా పరిగణిస్తారు. ప్రమోషన్ లేదా హోదా పెరిగే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి కొత్త వ్యక్తులతో సంబంధాలు ఏర్పడి, నూతన ప్రాజెక్టులు చేతికి అందుతాయి. ఆర్థికంగా సంపాదన మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. మీరు చేసే పనికి తగిన గుర్తింపు లభించడమే కాకుండా ధన లాభం కలుగుతుంది.
ధనుస్సు రాశి :
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ సంచార కాలం పురోగతికి కొత్త ద్వారాలను తెరుస్తుంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్తో పాటు అనుకూలమైన మార్పులు వస్తాయి. అధికారిక పనుల నిమిత్తం ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు, ఈ ప్రయాణాలు మీకు అత్యంత లాభదాయకంగా మారుతాయి. వ్యాపారులు కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకునే అవకాశాలున్నాయి. మీ సామర్థ్యం, చాకచక్యంతో గత కొంతకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More