జూన్ 25 నుంచి వీరికి లక్కీ టైమ్ - ఇందులో మీ రాశి ఉందో చూసుకోండి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జూన్ 25న శని, శుక్ర గ్రహాల కలయికతో అత్యంత శక్తివంతమైన నవపంచమ రాజయోగం ఏర్పడనుంది. దీనివల్ల వృషభం, మిథునం, కన్య, కుంభ రాశుల వారికి అపార ధనలాభం, అదృష్టం వరించనున్నాయి.
గోచార గ్రహాల స్థితిగతుల్లో వచ్చే మార్పులు మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం… రాబోయే రోజుల్లో గ్రహాల రాకుమారుడు శుక్రుడు, న్యాయదేవుడు శనీశ్వరుడు ఒకరికొకరు ప్రత్యేక స్థితిలో సంచరించనున్నారు. జ్యోతిష్య ప్రపంచంలో ఈ రెండు గ్రహాలను పరమ మిత్రులుగా (స్నేహపూర్వక గ్రహాలు) పరిగణిస్తారు. మిత్ర గ్రహాలైన శని, శుక్రుల కలయికతో జూన్ 25వ తేదీన అత్యంత శక్తివంతమైన, పవిత్రమైన "నవపంచం రాజయోగం" రూపుదిద్దుకోబోతోంది.
సరిగ్గా మరో 15 రోజుల్లో ఏర్పడబోయే ఈ నవపంచం రాజయోగం కారణంగా ఒకటి కాదు, రెండు కాదు.. ఏకంగా నాలుగు రాశుల వారి జాతకాలు పూర్తిగా మారిపోనున్నాయి. ఈ రాజయోగం వృషభం, మిథునం, కన్య, కుంభ రాశుల వారికి అపారమైన సానుకూల ఫలితాలను, ఆకస్మిక ధనలాభాలను చేకూర్చనుంది. ఆయా రాశుల వారికి చేకూరే లబ్ధి మరియు పూర్తి వివరాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి:
వృషభ రాశి :
జూన్ 25 తర్వాత వృషభ రాశి వారికి సువర్ణ కాలం ప్రారంభం కానుంది. దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన, ఇరుక్కుపోయిన పనులన్నీ ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా పూర్తవుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందుల నుంచి పెద్ద ఉపశమనం లభిస్తుంది. నూతన ఆదాయ వనరులు లభించి, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు కెరీర్లో ముందుకు సాగేందుకు అద్భుతమైన అవకాశాలు వస్తాయి. ఆఫీసులో సీనియర్ల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభించడం వల్ల పని ఒత్తిడి తగ్గి, మీ బాధ్యతలు సులభతరం అవుతాయి. వ్యాపారంలో కొత్తగా ఏదైనా ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలమైనది. సరైన ప్రణాళిక, ఆలోచనతో తీసుకునే రిస్క్ మీకు భారీ లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది.
మిథున రాశి:
నవపంచం రాజయోగం వల్ల మిథున రాశి వారికి అదృష్టం లక్ష్మీదేవి రూపంలో వరిస్తుంది. చాలా కాలంగా ఇబ్బంది పెడుతున్న పాత సమస్యలు సమసిపోతాయి. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్న వారికి మేనేజ్మెంట్ నుంచి పెద్ద బాధ్యతలు లేదా పదోన్నతులు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇది మీ ప్రొఫెషనల్ హోదాను సమాజంలో మరింత బలంగా మారుస్తుంది. ఈ కాలంలో చేసే ప్రయాణాలు వ్యాపారపరంగా, వ్యక్తిగతంగా అత్యంత లాభదాయకంగా మారుతాయి. ధనలాభం కలగడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి… మీ జీవితం మళ్లీ ఆనందాల ట్రాక్లోకి వస్తుంది.
కన్యా రాశి:
కన్యా రాశి జాతకులకు జూన్ 25వ తేదీ తర్వాత అన్ని వైపుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. కెరీర్, పెట్టుబడులకు (ఇన్వెస్ట్మెంట్స్) సంబంధించి మీరు తీసుకునే పెద్ద నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఉద్యోగాలు మారాలని గట్టిగా ప్రయత్నిస్తున్న వారికి మంచి కంపెనీల నుంచి ఆఫర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో లేదా మిత్రులతో ఉన్న పాత అపార్థాలు, మనస్పర్థలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. దీనివల్ల సంబంధాలు మరింత సులభంగా, మధురంగా మారతాయి. భాగస్వామితో ప్రేమ, ఆప్యాయతలు పెరుగుతాయి. మానసికంగా మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.
కుంభ రాశి:
శుక్ర, శనుల ఈ విశేష సమ్మేళనం కుంభ రాశి వారి జీవితంలో భౌతిక సుఖాలను, సౌకర్యాలను విపరీతంగా పెంచుతుంది. సొంత ఇల్లు, లగ్జరీ కారు కొనాలనే మీ కలలు, కోరికలు ఇప్పుడు నెరవేరుతాయి. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు, గౌరవం పెరుగుతాయి. వృత్తిపరమైన జీవితంలో (ప్రొఫెషనల్ లైఫ్) ఇప్పటివరకు ఉన్న గందరగోళం తొలిగిపోయి, పనులు సజావుగా సాగుతాయి. మీ కష్టానికి పైఅధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న మానసిక ఒత్తిడి, టెన్షన్లు పూర్తిగా దూరం కావడంతో మనస్సు సంతోషంగా, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీ ఆలోచనా విధానం సానుకూలంగా మారుతుంది. ఆర్థిక స్థితిగతులు మునుపటి కంటే మెరుగై, కుటుంబంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది.
నిరాకరణ- ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత నిపుణుడిని సంప్రదించండి.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More